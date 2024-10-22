Рашисти били по 4 районах Донеччини, є загиблі та поранені. ФОТО

Минулої доби, 21 жовтня 2024 року, війська РФ обстрілювали територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

За даними ОВА, у Богоявленці Вугледарської громади внаслідок обстрілу поранено людину.

Покровський район

У Кураховому 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5-поверхівку, адмінбудівлю і підприємства; у Янтарному 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 9 будинків; у Гірнику пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Дальньому - приватний будинок. У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон. У Покровську пошкоджено підприємство. У Новоукраїнці Добропільської громади 1 людина загинула і 1 поранена.

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Краматорський район

У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, у Миколаївці - 4 будинки, 2 адмінбудівлі і нежитлове приміщення.

Бахмутський район

У Часовоярській ТГ пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі. У Торецьку 2 людини загинули.