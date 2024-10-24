Украинский пожарный Баран установил мировой рекорд на Чемпионате мира спасателей в США. ФОТОрепортаж

Украинский огнеборец Александр Баран установил мировой рекорд на Чемпионате мира спасателей в США (World Firefighter Challenge Championship 2024).

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Александр Баран в тандеме с Макензи Бриггс во время квалификации пробежали дистанцию с впечатляющим временем 1:09.91 в категории мужского тандема 40-44 года. Этот результат демонстрирует высокий уровень подготовки, мастерства и командной работы наших спасателей!" - говорится в сообщении.

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