Український пожежник Баран встановив світовий рекорд на Чемпіонаті світу рятувальників у США. ФОТОрепортаж

Український вогнеборець Олександр Баран встановив світовий рекорд на Чемпіонаті світу рятувальників у США (World Firefighter Challenge Championship 2024).

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Олександр Баран у тандемі з Макензі Бріггс під час кваліфікації пробігли дистанцію з вражаючим часом 1:09.91 в категорії чоловічого тандему 40-44 роки. Цей результат демонструє високий рівень підготовки, майстерності та командної роботи наших рятувальників!" - йдеться в повідомленні.

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