Український пожежник Баран встановив світовий рекорд на Чемпіонаті світу рятувальників у США. ФОТОрепортаж
Український вогнеборець Олександр Баран встановив світовий рекорд на Чемпіонаті світу рятувальників у США (World Firefighter Challenge Championship 2024).
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Олександр Баран у тандемі з Макензі Бріггс під час кваліфікації пробігли дистанцію з вражаючим часом 1:09.91 в категорії чоловічого тандему 40-44 роки. Цей результат демонструє високий рівень підготовки, майстерності та командної роботи наших рятувальників!" - йдеться в повідомленні.
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Aleksandr Povoroznuk
показати весь коментар24.10.2024 09:17 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
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