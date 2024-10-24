УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13749 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 989 1

Український пожежник Баран встановив світовий рекорд на Чемпіонаті світу рятувальників у США. ФОТОрепортаж

Український вогнеборець Олександр Баран встановив світовий рекорд на Чемпіонаті світу рятувальників у США (World Firefighter Challenge Championship 2024).

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Олександр Баран у тандемі з Макензі Бріггс під час кваліфікації пробігли дистанцію з вражаючим часом 1:09.91 в категорії чоловічого тандему 40-44 роки. Цей результат демонструє високий рівень підготовки, майстерності та командної роботи наших рятувальників!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер СБУ встановив рекорд, знищивши окупанта на відстані 3800 метрів. ВIДЕО

Український вогнеборець Баран встановив світовий рекорд на змаганнях у США
Український вогнеборець Баран встановив світовий рекорд на змаганнях у США
Український вогнеборець Баран встановив світовий рекорд на змаганнях у США

Автор: 

рекорд (184) США (23465) чемпіонат (218) ДСНС (5172)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молодці хлопці!!!
показати весь коментар
24.10.2024 09:17 Відповісти
 
 