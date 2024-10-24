Сутки на Донбассе: враг атаковал 8 населенных пунктов, 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Под огнем за прошедшие сутки находились 8 населенных пунктов: города Константиновка, Курахово, Лиман, Мирноград, Покровск, Родинское, Селидово, село Новоукраинка.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

По Курахово Россия ударила четырьмя ФАБами - травмировано гражданское лицо, повреждено 5 многоквартирных домов и админздание.

В Анновке повреждены 5 домов. В Покровске повреждены 4 частных дома и газопровод.

Мирноград враг атаковал бомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК, попал в многоэтажку. Возник пожар, спасатели ликвидировали возгорание. В результате обстрела повреждены 7 домов.







В Новоэкономическом Гродовской громады повреждены 7 домов.

В Селидово в результате артобстрела получил ранения мирный житель.

За прошедшие сутки под ударом, нанесенным российскими войсками, оказался частный сектор северной части Покровска. В зону обстрела попали два частных дома. В результате вражеского обстрела перебита газовая труба. Без газоснабжения остались 54 абонента. Обошлось без пострадавших.

В тот же день, около 10:20 состоялся вражеский обстрел в поле за г. Родинское, на территории соседней Добропольской громады. Тип вооружения устанавливается. На сегодня уже разрушено 80% критической инфраструктуры города. Враг цинично разрушает все, от чего зависит жизнедеятельность громады, сообщили в Покровской ГВА.

Краматорский район

На Лиман россияне сбросили авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК - ранили гражданское лицо, повредили два многоквартирных дома.

Константиновку оккупанты обстреляли артиллерией и дроном - есть раненый, разрушениям подверглись 2 многоквартирных дома, котельная, два автомобиля.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание.

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 199 человек, в том числе 15 детей.

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