Доба на Донеччині: ворог атакував 8 населених пунктів, 4 людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Під вогнем минулої доби перебували 8 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Лиман, Мирноград, Покровськ, Родинське, Селидове, село Новоукраїнка.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

По Кураховому Росія вдарила чотирма ФАБами – травмовано цивільну особу, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків і адмінбудівлю.

У Ганнівці пошкоджено 5 будинків. У Покровську пошкоджено 4 приватні будинки і газогін.

Мирноград ворог атакував бомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК, влучив у багатоповерхівку. Виникла пожежа, рятувальники ліквідували загорання. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 будинків.







У Новоекономічному Гродівської громади пошкоджено 7 будинків.

У Селидовому внаслідок артобстрілу зазнав поранень мирний житель.

Минулої доби під ударом, завданим російськими військами, опинився приватний сектор північної частини Покровська. В зону обстрілу потрапили два приватних будинки. Внаслідок ворожого обстрілу перебито газову трубу. Без газопостачання залишились 54 абоненти. Обійшлося без постраждалих.

Того ж дня, близько 10:20 відбувся ворожий обстріл в полі за м. Родинське, на території сусідньої Добропільської громади. Тип озброєння встановлюється. Станом на сьогодні вже зруйновано 80% критичної інфраструктури міста. Ворог цинічно руйнує все, від чого залежить життєдіяльність громади, повідомили у Покровській МВА.

Краматорський район

На Лиман росіяни скинули авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – поранили цивільну особу, пошкодили два багатоквартирних будинки.

Костянтинівку окупанти обстріляли артилерією та дроном – є поранений, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних будинки, котельня, два автомобілі.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 199 людей, у тому числі 15 дітей.

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