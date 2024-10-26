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Дроны, средства РЭБ и "Ванильные Сахарки": 15 украинских бригад, воюющих под Покровском, получили помощь

На днях в 15 бригад, которые воюют на восточном направлении, привезли большую партию техники - то, что больше всего просят бойцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

В частности, десантникам из 7 армейского корпуса быстрого реагирования, который был сформирован только в этом году, привезли 100 FPV-дронов "Вырий", несколько единиц купольного РЭБ "Шатро" для борьбы с вражескими беспилотниками, 20 обогревателей и десяток "Ванильных Сахаров".

Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады, которые обороняли Бахмут, получили 100 FPV-дронов "Вырий", квадрокоптеры "Мавик", зарядные станции, а также обогреватели и детекторы дронов.

59-я отдельная мотопехотная бригада была создана в 2014 году, когда россияне вторглись в Украину. И она до сих пор остается одним из самых боеспособных подразделений ВСУ, имея на боевом счету контрнаступление на Херсонщине. Бригада получила 200 FPV-дронов и несколько "Мавиков", которые позволят эффективнее уничтожать вражеские позиции. Также в бригаду передали 50 обогревателей.

Читайте: Порошенко на фронте подарили сбитый "Ланцет" – для усиления технологии РЭБ "Ай-Петри". ФОТО

Бойцам Отдельного центра специальных операций "Восток", выполняющего спецоперации на оккупированных территориях и во вражеском тылу, привезли 200 FPV-дронов, 4 "Мавики", а также "Bluetti", дизельные обогреватели и "Ванильные Сахарки".

Военным из 5 отдельной штурмовой бригады отгрузили 20 шин для автомобилей HMMWV, комплексы РЭБ "Шатро", обогреватели и детекторы дронов "Ванильный Сахарок".

Похожий груз получили и морские пехотинцы. 37 и 38 отдельные бригады морской пехоты заказывали FPV-дроны, "Мавики", РЭБы, дизельные автономные обогреватели и "Ванильные Сахарки".

Военным из 70-го отдельного батальона 101-й бригады ТРО привезли грузовик DAF Layland, который обеспечит быстрое перемещение личного состава.

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Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту

"Мы возвращаемся с Покровского направления и остановились на границе области после того, как передали 15 бригадам все необходимое: FPV, комплексные РЭБы с рамами, обогреватели, позиции по ночным "Мавикам", позиции по многим - многим вещам", - сказал Порошенко.

Автор: 

помощь (7884) Порошенко Петр (19621)


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Топ комментарии
+25
"Військові отримали допомогу". Далі можна не читати.
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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26.10.2024 14:12 Ответить
+20
ось це правільна - "Петіна тисяча"

як то кажуть: почувствуйтє разніцу

.
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26.10.2024 14:22 Ответить
+20
https://t.me/PresidentPoroshenko/11064 Петро Порошенко :

Понад 2,5 роки ми не перестаємо возити на фронт гуманітарні вантажі, техніку та зброю. Бо вберегти життя хлопців та дівчат, що зараз зі зброєю в руках боронять Україну, - найголовніше завдання.
Близько 2 500 членів команди «Європейської Солідарності» зараз воюють на всіх важких ділянках фронту.
Усюди росіяни тиснуть та намагаються захопити нові населені пункти, а наші військові ведуть боротьбу за кожен клаптик української землі.
У нас виникла ініціатива: забезпечити кожен підрозділ, де служать люди з нашої команди, детекторами дронів «Цукорок», який повідомляє про наближення ворожого БПЛА та дозволяє військовому вчасно сховатися та зберегти життя і здоров'я. Уже сьогодні ми спрямовуємо 400 «Ванільних Цукорків» у різні взводи, з'єднання, батальйони, бригади Сил оборони України.

Ми продовжуємо нашу спільну роботу!
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26.10.2024 14:32 Ответить
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так і подумав
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26.10.2024 14:03 Ответить
"Військові отримали допомогу". Далі можна не читати.
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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26.10.2024 14:12 Ответить
ось це правільна - "Петіна тисяча"

як то кажуть: почувствуйтє разніцу

.
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26.10.2024 14:22 Ответить
Порошенко рекордсмен ! Беззаперечний.
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26.10.2024 14:05 Ответить
Який сором'язливий заголовок...
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26.10.2024 14:07 Ответить
Картіна називається "Порошенко і його "свинарчуки".
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26.10.2024 14:11 Ответить
Ох,барига проклятий. Краще б засунув загребущу руку в бюджет та роздав би всім по тисячі гривень для піару.
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26.10.2024 14:19 Ответить
три рази ХА !

Порох дає "тисячі" тим, кому треба !

Хунта наближається .... 😂👍
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26.10.2024 14:25 Ответить
Зато Потужный Янелох Оманский всем раздаёт по 1000 грн. Я свою тысячу монетками по 1 грн отдам на то, чтобы их все сразу закатать ему в дупу. И моя семья к этому присоединяется.
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26.10.2024 14:24 Ответить
Він же не свої роздає, а бюджетні.
Лохів потрібно розводити. Робити піар за їх же кошт.
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26.10.2024 15:05 Ответить
Скорее, просто напечатанные...
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26.10.2024 16:56 Ответить
Я Стерненко ,краще , перерахую
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26.10.2024 15:19 Ответить
Он их лучше не использует. Не нравится по 1 грн- можно по 5 грн, они с углами.
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26.10.2024 16:57 Ответить
Я приєднаюсь.
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26.10.2024 16:44 Ответить
Порох планомірно доводить Боневтіка або до сказу, або до наркокоми
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26.10.2024 14:31 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/11064 Петро Порошенко :

Понад 2,5 роки ми не перестаємо возити на фронт гуманітарні вантажі, техніку та зброю. Бо вберегти життя хлопців та дівчат, що зараз зі зброєю в руках боронять Україну, - найголовніше завдання.
Близько 2 500 членів команди «Європейської Солідарності» зараз воюють на всіх важких ділянках фронту.
Усюди росіяни тиснуть та намагаються захопити нові населені пункти, а наші військові ведуть боротьбу за кожен клаптик української землі.
У нас виникла ініціатива: забезпечити кожен підрозділ, де служать люди з нашої команди, детекторами дронів «Цукорок», який повідомляє про наближення ворожого БПЛА та дозволяє військовому вчасно сховатися та зберегти життя і здоров'я. Уже сьогодні ми спрямовуємо 400 «Ванільних Цукорків» у різні взводи, з'єднання, батальйони, бригади Сил оборони України.

Ми продовжуємо нашу спільну роботу!
показать весь комментарий
26.10.2024 14:32 Ответить
А нелох скільки зібрав для 95 -ої оманської бригади ?
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26.10.2024 15:47 Ответить
Могли б просто написати "від нього". Всі адекватні й так здогадаються хто це
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26.10.2024 14:46 Ответить
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26.10.2024 14:48 Ответить
+💯!

.
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26.10.2024 16:08 Ответить
Що ж при всіх допущених помилках при своєму правліні Порошенко показує як мають олігархи допомагати своїй країні і хто патріот цієї країни на відміну "не лоха"та всій його гоп компанії.Нагадаю за час війни Порошенко вклав в допомогу ЗСУ понад 150 мільйонів доларів.
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26.10.2024 14:48 Ответить
Порошенко не правив.
Він президенствував.
А от ЕрЗе - таки хоче дістатися абсолютної влади, імператорської влади, на кшалт ***********. І вже дуже багато пройшов на цьому шляху; в т.ч. з дозволу тих, які не розуміють що таке демократія і як вона функціонує (чи повинна функціонувати); яким на чолі країни потрібен одноосібний самодержець
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26.10.2024 15:05 Ответить
Давай почнем з того що Порошенко не олігарх а бізнесмен . Ти-ж можеш обійтися без шоколадок рошен чи малих катерів , що продукує кузня ... А олігарх то є світло , газ в трубах , вода в трубах , каналізація , сміття яке потрібно вивозити , теплоцентралі , дороги , тротуари ... за які ти мусиш платити кожен місяць і за які тобі приходять квитанції .
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26.10.2024 15:58 Ответить
олігарх від бізнесмена в загальному вирізняється тим, що перший отримує гроші/замовлення від держави (чи навіть місцевої влади); другий, як максимум, мусить за це бабло поборотися на конкурсах чи тендерах. Але, зазвичай, продукт, який виробляє просто бізнесмен, продається або населенню, або іншому бізнесу.
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26.10.2024 16:16 Ответить
Величезна подяка Петру Олексійовичу і його команді за безперервну
допомогу нашим Воїнам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.10.2024 14:50 Ответить
Так, вони заслужили подяку. Вони справжні патріоти і їх допомога ЗСУ не припиняється і зараз.
Але не треба забувати, що небезпечний ворог полює за скупченнями ЗСУ,
волонтерами, логістичними ланцюжками постачань для ЗСУ. Наносить удари Іскандерами та Кинджалами по всій території України.
На фото бачимо чергове шикування військових на свіжому повітрі...
На щастя, того разу ворог цим не скористався, а от наступного разу може статися трагедія. Не забуваймо про це.
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26.10.2024 20:16 Ответить
https://t.me/Haidukevych/856 Віталій Гайдукевич, співзасновник ГО "Справа Громад" :
За підсумками вчорашньої передачі корисного майна нашим підопічним приз споживацьких симпатій впевнено виграють дизельні пічки. Так, їм зраділи ледь не більше, аніж fpv...
Бо Донеччина, це взимку той ще дубарь.
Щоб Ви розуміли - ми закупили чималеньку партію пічок і... половину вже роздали. І зараз шукаємо, де закупити ще.
І гроші - теж шукаємо. Бо як наслухаєшся всяких історій, емоцій, настроїв від давно знайомих людей... єдиною розрадою стає "шукати-купувати-доставляти".
І ми можемо закупити більше, якщо Ви забезпечите нас грішми. Бо кожен день в особистих повідомленнях усіх месенджерів усієї нашої команди починається із повідомлень "Допоміжть підрозділу". Щоб ми допомагали більше, нам потрібні гроші. От таке замкнене коло.
Але вже сьогодні когось зігріваютьс наші пічки (це Ваші донати), вже кудись полетіли наші FPV (це Ваші донати), вже сьогодні обживається наш КШМ (це Ваші донати), вже сьогодні 💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
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26.10.2024 15:01 Ответить
От показує ж Порошенко, як треба піаритись. І чому ніхто не хоче з ним позмагатися? Або ж потужно переплюнути?
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26.10.2024 15:05 Ответить
Віталій Кличко підтягується .
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26.10.2024 16:02 Ответить
Цензор в заголовку чомусь не вказав від кого допомога.Хоч тут і так зрозуміло
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26.10.2024 15:49 Ответить
Щиро дякуємо, шановний пане Презиент Петро Олексійович!
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26.10.2024 18:52 Ответить
Дай Боже Здоров'я Петру Порошенко , та його Команді !!!❤️
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26.10.2024 22:42 Ответить
 
 