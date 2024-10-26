Дроны, средства РЭБ и "Ванильные Сахарки": 15 украинских бригад, воюющих под Покровском, получили помощь

На днях в 15 бригад, которые воюют на восточном направлении, привезли большую партию техники - то, что больше всего просят бойцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

В частности, десантникам из 7 армейского корпуса быстрого реагирования, который был сформирован только в этом году, привезли 100 FPV-дронов "Вырий", несколько единиц купольного РЭБ "Шатро" для борьбы с вражескими беспилотниками, 20 обогревателей и десяток "Ванильных Сахаров".

Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады, которые обороняли Бахмут, получили 100 FPV-дронов "Вырий", квадрокоптеры "Мавик", зарядные станции, а также обогреватели и детекторы дронов.

59-я отдельная мотопехотная бригада была создана в 2014 году, когда россияне вторглись в Украину. И она до сих пор остается одним из самых боеспособных подразделений ВСУ, имея на боевом счету контрнаступление на Херсонщине. Бригада получила 200 FPV-дронов и несколько "Мавиков", которые позволят эффективнее уничтожать вражеские позиции. Также в бригаду передали 50 обогревателей.

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Бойцам Отдельного центра специальных операций "Восток", выполняющего спецоперации на оккупированных территориях и во вражеском тылу, привезли 200 FPV-дронов, 4 "Мавики", а также "Bluetti", дизельные обогреватели и "Ванильные Сахарки".

Военным из 5 отдельной штурмовой бригады отгрузили 20 шин для автомобилей HMMWV, комплексы РЭБ "Шатро", обогреватели и детекторы дронов "Ванильный Сахарок".

Похожий груз получили и морские пехотинцы. 37 и 38 отдельные бригады морской пехоты заказывали FPV-дроны, "Мавики", РЭБы, дизельные автономные обогреватели и "Ванильные Сахарки".

Военным из 70-го отдельного батальона 101-й бригады ТРО привезли грузовик DAF Layland, который обеспечит быстрое перемещение личного состава.

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"Мы возвращаемся с Покровского направления и остановились на границе области после того, как передали 15 бригадам все необходимое: FPV, комплексные РЭБы с рамами, обогреватели, позиции по ночным "Мавикам", позиции по многим - многим вещам", - сказал Порошенко.