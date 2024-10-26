Дроны, средства РЭБ и "Ванильные Сахарки": 15 украинских бригад, воюющих под Покровском, получили помощь
На днях в 15 бригад, которые воюют на восточном направлении, привезли большую партию техники - то, что больше всего просят бойцы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
В частности, десантникам из 7 армейского корпуса быстрого реагирования, который был сформирован только в этом году, привезли 100 FPV-дронов "Вырий", несколько единиц купольного РЭБ "Шатро" для борьбы с вражескими беспилотниками, 20 обогревателей и десяток "Ванильных Сахаров".
Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады, которые обороняли Бахмут, получили 100 FPV-дронов "Вырий", квадрокоптеры "Мавик", зарядные станции, а также обогреватели и детекторы дронов.
59-я отдельная мотопехотная бригада была создана в 2014 году, когда россияне вторглись в Украину. И она до сих пор остается одним из самых боеспособных подразделений ВСУ, имея на боевом счету контрнаступление на Херсонщине. Бригада получила 200 FPV-дронов и несколько "Мавиков", которые позволят эффективнее уничтожать вражеские позиции. Также в бригаду передали 50 обогревателей.
Бойцам Отдельного центра специальных операций "Восток", выполняющего спецоперации на оккупированных территориях и во вражеском тылу, привезли 200 FPV-дронов, 4 "Мавики", а также "Bluetti", дизельные обогреватели и "Ванильные Сахарки".
Военным из 5 отдельной штурмовой бригады отгрузили 20 шин для автомобилей HMMWV, комплексы РЭБ "Шатро", обогреватели и детекторы дронов "Ванильный Сахарок".
Похожий груз получили и морские пехотинцы. 37 и 38 отдельные бригады морской пехоты заказывали FPV-дроны, "Мавики", РЭБы, дизельные автономные обогреватели и "Ванильные Сахарки".
Военным из 70-го отдельного батальона 101-й бригады ТРО привезли грузовик DAF Layland, который обеспечит быстрое перемещение личного состава.
"Мы возвращаемся с Покровского направления и остановились на границе области после того, как передали 15 бригадам все необходимое: FPV, комплексные РЭБы с рамами, обогреватели, позиции по ночным "Мавикам", позиции по многим - многим вещам", - сказал Порошенко.
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Дякуємо, Петре Олексійовичу.
як то кажуть: почувствуйтє разніцу
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Порох дає "тисячі" тим, кому треба !
Хунта наближається .... 😂👍
Лохів потрібно розводити. Робити піар за їх же кошт.
Понад 2,5 роки ми не перестаємо возити на фронт гуманітарні вантажі, техніку та зброю. Бо вберегти життя хлопців та дівчат, що зараз зі зброєю в руках боронять Україну, - найголовніше завдання.
Близько 2 500 членів команди «Європейської Солідарності» зараз воюють на всіх важких ділянках фронту.
Усюди росіяни тиснуть та намагаються захопити нові населені пункти, а наші військові ведуть боротьбу за кожен клаптик української землі.
У нас виникла ініціатива: забезпечити кожен підрозділ, де служать люди з нашої команди, детекторами дронів «Цукорок», який повідомляє про наближення ворожого БПЛА та дозволяє військовому вчасно сховатися та зберегти життя і здоров'я. Уже сьогодні ми спрямовуємо 400 «Ванільних Цукорків» у різні взводи, з'єднання, батальйони, бригади Сил оборони України.
Ми продовжуємо нашу спільну роботу!
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Він президенствував.
А от ЕрЗе - таки хоче дістатися абсолютної влади, імператорської влади, на кшалт ***********. І вже дуже багато пройшов на цьому шляху; в т.ч. з дозволу тих, які не розуміють що таке демократія і як вона функціонує (чи повинна функціонувати); яким на чолі країни потрібен одноосібний самодержець
допомогу нашим Воїнам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Але не треба забувати, що небезпечний ворог полює за скупченнями ЗСУ,
волонтерами, логістичними ланцюжками постачань для ЗСУ. Наносить удари Іскандерами та Кинджалами по всій території України.
На фото бачимо чергове шикування військових на свіжому повітрі...
На щастя, того разу ворог цим не скористався, а от наступного разу може статися трагедія. Не забуваймо про це.
За підсумками вчорашньої передачі корисного майна нашим підопічним приз споживацьких симпатій впевнено виграють дизельні пічки. Так, їм зраділи ледь не більше, аніж fpv...
Бо Донеччина, це взимку той ще дубарь.
Щоб Ви розуміли - ми закупили чималеньку партію пічок і... половину вже роздали. І зараз шукаємо, де закупити ще.
І гроші - теж шукаємо. Бо як наслухаєшся всяких історій, емоцій, настроїв від давно знайомих людей... єдиною розрадою стає "шукати-купувати-доставляти".
І ми можемо закупити більше, якщо Ви забезпечите нас грішми. Бо кожен день в особистих повідомленнях усіх месенджерів усієї нашої команди починається із повідомлень "Допоміжть підрозділу". Щоб ми допомагали більше, нам потрібні гроші. От таке замкнене коло.
Але вже сьогодні когось зігріваютьс наші пічки (це Ваші донати), вже кудись полетіли наші FPV (це Ваші донати), вже сьогодні обживається наш КШМ (це Ваші донати), вже сьогодні 💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
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