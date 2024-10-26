Дрони, засоби РЕБ та "Ванільні Цукорки": 15 українських бригад, які воюють під Покровськом, отримали допомогу
Днями у 15 бригад, які воюють на східному напрямку, привезли велику партію техніки - те, що найбільше просять бійці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
Зокрема, десантникам з 7 армійського корпусу швидкого реагування, який був сформований лише цьогоріч, привезли 100 FPV-дронів "Вирій", кілька одиниць купольного РЕБ "Шатро" для боротьби з ворожими безпілотниками, 20 обігрівачів та десяток "Ванільних Цукорків".
Бійці 60-ї окремої механізованої бригади, які обороняли Бахмут, отримали 100 FPV-дронів "Вирій", квадрокоптери "Мавік", зарядні станції, а також обігрівачі й детектори дронів.
59-та окрема мотопіхотна бригада була створена у 2014 році, коли росіяни вдерлися до України. І вона досі залишається одним із найбоєздатніших підрозділів ЗСУ, маючи на бойовому рахунку контрнаступ на Херсонщині. Бригада отримала 200 FPV-дронів та кілька "Мавіків", що дозволять ефективніше знищувати ворожі позиції. Також у бригаду передали 50 обігрівачів.
Бійцям Окремого центру спеціальних операцій "Схід", що виконує спецоперації на окупованих територіях та у ворожому тилу, привезли 200 FPV-дронів, 4 "Мавіки", а також "Bluetti", дизельні обігрівачі та "Ванільні Цукорки".
Військовим з 5 окремої штурмової бригади відвантажили 20 шин для автомобілів HMMWV, комплекси РЕБ "Шатро", обігрівачі та детектори дронів "Ванільний Цукорок".
Схожий вантаж отримали і морські піхотинці. 37 та 38 окремі бригади морської піхоти замовляли FPV-дрони, "Мавіки", РЕБи, дизельні автономні обігрівачі та "Ванільні Цукорки".
Військовим з 70-го окремого батальйону 101-ї бригади ТРО привезли вантажівку DAF Layland, яка забезпечить швидке переміщення особового складу.
"Ми повертаємося з Покровського напрямку і зупинилися на кордоні області після того, як передали 15 бригадам все необхідне: FPV, комплексні РЕБи з рамами, обігрівачі, позиції по нічних "Мавіках", позиції по багатьох – багатьох речах", - сказав Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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Дякуємо, Петре Олексійовичу.
як то кажуть: почувствуйтє разніцу
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Порох дає "тисячі" тим, кому треба !
Хунта наближається .... 😂👍
Лохів потрібно розводити. Робити піар за їх же кошт.
Понад 2,5 роки ми не перестаємо возити на фронт гуманітарні вантажі, техніку та зброю. Бо вберегти життя хлопців та дівчат, що зараз зі зброєю в руках боронять Україну, - найголовніше завдання.
Близько 2 500 членів команди «Європейської Солідарності» зараз воюють на всіх важких ділянках фронту.
Усюди росіяни тиснуть та намагаються захопити нові населені пункти, а наші військові ведуть боротьбу за кожен клаптик української землі.
У нас виникла ініціатива: забезпечити кожен підрозділ, де служать люди з нашої команди, детекторами дронів «Цукорок», який повідомляє про наближення ворожого БПЛА та дозволяє військовому вчасно сховатися та зберегти життя і здоров'я. Уже сьогодні ми спрямовуємо 400 «Ванільних Цукорків» у різні взводи, з'єднання, батальйони, бригади Сил оборони України.
Ми продовжуємо нашу спільну роботу!
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Він президенствував.
А от ЕрЗе - таки хоче дістатися абсолютної влади, імператорської влади, на кшалт ***********. І вже дуже багато пройшов на цьому шляху; в т.ч. з дозволу тих, які не розуміють що таке демократія і як вона функціонує (чи повинна функціонувати); яким на чолі країни потрібен одноосібний самодержець
допомогу нашим Воїнам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Але не треба забувати, що небезпечний ворог полює за скупченнями ЗСУ,
волонтерами, логістичними ланцюжками постачань для ЗСУ. Наносить удари Іскандерами та Кинджалами по всій території України.
На фото бачимо чергове шикування військових на свіжому повітрі...
На щастя, того разу ворог цим не скористався, а от наступного разу може статися трагедія. Не забуваймо про це.
За підсумками вчорашньої передачі корисного майна нашим підопічним приз споживацьких симпатій впевнено виграють дизельні пічки. Так, їм зраділи ледь не більше, аніж fpv...
Бо Донеччина, це взимку той ще дубарь.
Щоб Ви розуміли - ми закупили чималеньку партію пічок і... половину вже роздали. І зараз шукаємо, де закупити ще.
І гроші - теж шукаємо. Бо як наслухаєшся всяких історій, емоцій, настроїв від давно знайомих людей... єдиною розрадою стає "шукати-купувати-доставляти".
І ми можемо закупити більше, якщо Ви забезпечите нас грішми. Бо кожен день в особистих повідомленнях усіх месенджерів усієї нашої команди починається із повідомлень "Допоміжть підрозділу". Щоб ми допомагали більше, нам потрібні гроші. От таке замкнене коло.
Але вже сьогодні когось зігріваютьс наші пічки (це Ваші донати), вже кудись полетіли наші FPV (це Ваші донати), вже сьогодні обживається наш КШМ (це Ваші донати), вже сьогодні 💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
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