УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8269 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 462 33

Дрони, засоби РЕБ та "Ванільні Цукорки": 15 українських бригад, які воюють під Покровськом, отримали допомогу

Днями у 15 бригад, які воюють на східному напрямку, привезли велику партію техніки - те, що найбільше просять бійці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

Зокрема, десантникам з 7 армійського корпусу швидкого реагування, який був сформований лише цьогоріч, привезли 100 FPV-дронів "Вирій", кілька одиниць купольного РЕБ "Шатро" для боротьби з ворожими безпілотниками, 20 обігрівачів та десяток "Ванільних Цукорків".

Бійці 60-ї окремої механізованої бригади, які обороняли Бахмут, отримали 100 FPV-дронів "Вирій", квадрокоптери "Мавік", зарядні станції, а також обігрівачі й детектори дронів.

59-та окрема мотопіхотна бригада була створена у 2014 році, коли росіяни вдерлися до України. І вона досі залишається одним із найбоєздатніших підрозділів ЗСУ, маючи на бойовому рахунку контрнаступ на Херсонщині. Бригада отримала 200 FPV-дронів та кілька "Мавіків", що дозволять ефективніше знищувати ворожі позиції. Також у бригаду передали 50 обігрівачів.

Також читайте: Порошенку на фронті подарували збитий "Ланцет" – для посилення технології РЕБ "Ай-Петрі". ФОТО

Бійцям Окремого центру спеціальних операцій "Схід", що виконує спецоперації на окупованих територіях та у ворожому тилу, привезли 200 FPV-дронів, 4 "Мавіки", а також "Bluetti", дизельні обігрівачі та "Ванільні Цукорки".

Військовим з 5 окремої штурмової бригади відвантажили 20 шин для автомобілів HMMWV, комплекси РЕБ "Шатро", обігрівачі та детектори дронів "Ванільний Цукорок".

Схожий вантаж отримали і морські піхотинці. 37 та 38 окремі бригади морської піхоти замовляли FPV-дрони, "Мавіки", РЕБи, дизельні автономні обігрівачі та "Ванільні Цукорки".

Військовим з 70-го окремого батальйону 101-ї бригади ТРО привезли вантажівку DAF Layland, яка забезпечить швидке переміщення особового складу.

Також читайте: Батальйону "Ахіллес", який воює біля Куп’янська, передано дрони і вантажівку. ВІДЕО+ФОТО

Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту
Допомога Порошенка фронту

"Ми повертаємося з Покровського напрямку і зупинилися на кордоні області після того, як передали 15 бригадам все необхідне: FPV, комплексні РЕБи з рамами, обігрівачі, позиції по нічних "Мавіках", позиції по багатьох – багатьох речах", - сказав Порошенко.

Автор: 

допомога (8453) Порошенко Петро (15195)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
"Військові отримали допомогу". Далі можна не читати.
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
показати весь коментар
26.10.2024 14:12 Відповісти
+20
ось це правільна - "Петіна тисяча"

як то кажуть: почувствуйтє разніцу

.
показати весь коментар
26.10.2024 14:22 Відповісти
+20
https://t.me/PresidentPoroshenko/11064 Петро Порошенко :

Понад 2,5 роки ми не перестаємо возити на фронт гуманітарні вантажі, техніку та зброю. Бо вберегти життя хлопців та дівчат, що зараз зі зброєю в руках боронять Україну, - найголовніше завдання.
Близько 2 500 членів команди «Європейської Солідарності» зараз воюють на всіх важких ділянках фронту.
Усюди росіяни тиснуть та намагаються захопити нові населені пункти, а наші військові ведуть боротьбу за кожен клаптик української землі.
У нас виникла ініціатива: забезпечити кожен підрозділ, де служать люди з нашої команди, детекторами дронів «Цукорок», який повідомляє про наближення ворожого БПЛА та дозволяє військовому вчасно сховатися та зберегти життя і здоров'я. Уже сьогодні ми спрямовуємо 400 «Ванільних Цукорків» у різні взводи, з'єднання, батальйони, бригади Сил оборони України.

Ми продовжуємо нашу спільну роботу!
показати весь коментар
26.10.2024 14:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так і подумав
показати весь коментар
26.10.2024 14:03 Відповісти
"Військові отримали допомогу". Далі можна не читати.
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
показати весь коментар
26.10.2024 14:12 Відповісти
ось це правільна - "Петіна тисяча"

як то кажуть: почувствуйтє разніцу

.
показати весь коментар
26.10.2024 14:22 Відповісти
Порошенко рекордсмен ! Беззаперечний.
показати весь коментар
26.10.2024 14:05 Відповісти
Який сором'язливий заголовок...
показати весь коментар
26.10.2024 14:07 Відповісти
Картіна називається "Порошенко і його "свинарчуки".
показати весь коментар
26.10.2024 14:11 Відповісти
Ох,барига проклятий. Краще б засунув загребущу руку в бюджет та роздав би всім по тисячі гривень для піару.
показати весь коментар
26.10.2024 14:19 Відповісти
три рази ХА !

Порох дає "тисячі" тим, кому треба !

Хунта наближається .... 😂👍
показати весь коментар
26.10.2024 14:25 Відповісти
Зато Потужный Янелох Оманский всем раздаёт по 1000 грн. Я свою тысячу монетками по 1 грн отдам на то, чтобы их все сразу закатать ему в дупу. И моя семья к этому присоединяется.
показати весь коментар
26.10.2024 14:24 Відповісти
Він же не свої роздає, а бюджетні.
Лохів потрібно розводити. Робити піар за їх же кошт.
показати весь коментар
26.10.2024 15:05 Відповісти
Скорее, просто напечатанные...
показати весь коментар
26.10.2024 16:56 Відповісти
Я Стерненко ,краще , перерахую
показати весь коментар
26.10.2024 15:19 Відповісти
Он их лучше не использует. Не нравится по 1 грн- можно по 5 грн, они с углами.
показати весь коментар
26.10.2024 16:57 Відповісти
Я приєднаюсь.
показати весь коментар
26.10.2024 16:44 Відповісти
Порох планомірно доводить Боневтіка або до сказу, або до наркокоми
показати весь коментар
26.10.2024 14:31 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/11064 Петро Порошенко :

Понад 2,5 роки ми не перестаємо возити на фронт гуманітарні вантажі, техніку та зброю. Бо вберегти життя хлопців та дівчат, що зараз зі зброєю в руках боронять Україну, - найголовніше завдання.
Близько 2 500 членів команди «Європейської Солідарності» зараз воюють на всіх важких ділянках фронту.
Усюди росіяни тиснуть та намагаються захопити нові населені пункти, а наші військові ведуть боротьбу за кожен клаптик української землі.
У нас виникла ініціатива: забезпечити кожен підрозділ, де служать люди з нашої команди, детекторами дронів «Цукорок», який повідомляє про наближення ворожого БПЛА та дозволяє військовому вчасно сховатися та зберегти життя і здоров'я. Уже сьогодні ми спрямовуємо 400 «Ванільних Цукорків» у різні взводи, з'єднання, батальйони, бригади Сил оборони України.

Ми продовжуємо нашу спільну роботу!
показати весь коментар
26.10.2024 14:32 Відповісти
А нелох скільки зібрав для 95 -ої оманської бригади ?
показати весь коментар
26.10.2024 15:47 Відповісти
Могли б просто написати "від нього". Всі адекватні й так здогадаються хто це
показати весь коментар
26.10.2024 14:46 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2024 14:48 Відповісти
+💯!

.
показати весь коментар
26.10.2024 16:08 Відповісти
Що ж при всіх допущених помилках при своєму правліні Порошенко показує як мають олігархи допомагати своїй країні і хто патріот цієї країни на відміну "не лоха"та всій його гоп компанії.Нагадаю за час війни Порошенко вклав в допомогу ЗСУ понад 150 мільйонів доларів.
показати весь коментар
26.10.2024 14:48 Відповісти
Порошенко не правив.
Він президенствував.
А от ЕрЗе - таки хоче дістатися абсолютної влади, імператорської влади, на кшалт ***********. І вже дуже багато пройшов на цьому шляху; в т.ч. з дозволу тих, які не розуміють що таке демократія і як вона функціонує (чи повинна функціонувати); яким на чолі країни потрібен одноосібний самодержець
показати весь коментар
26.10.2024 15:05 Відповісти
Давай почнем з того що Порошенко не олігарх а бізнесмен . Ти-ж можеш обійтися без шоколадок рошен чи малих катерів , що продукує кузня ... А олігарх то є світло , газ в трубах , вода в трубах , каналізація , сміття яке потрібно вивозити , теплоцентралі , дороги , тротуари ... за які ти мусиш платити кожен місяць і за які тобі приходять квитанції .
показати весь коментар
26.10.2024 15:58 Відповісти
олігарх від бізнесмена в загальному вирізняється тим, що перший отримує гроші/замовлення від держави (чи навіть місцевої влади); другий, як максимум, мусить за це бабло поборотися на конкурсах чи тендерах. Але, зазвичай, продукт, який виробляє просто бізнесмен, продається або населенню, або іншому бізнесу.
показати весь коментар
26.10.2024 16:16 Відповісти
Величезна подяка Петру Олексійовичу і його команді за безперервну
допомогу нашим Воїнам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
26.10.2024 14:50 Відповісти
Так, вони заслужили подяку. Вони справжні патріоти і їх допомога ЗСУ не припиняється і зараз.
Але не треба забувати, що небезпечний ворог полює за скупченнями ЗСУ,
волонтерами, логістичними ланцюжками постачань для ЗСУ. Наносить удари Іскандерами та Кинджалами по всій території України.
На фото бачимо чергове шикування військових на свіжому повітрі...
На щастя, того разу ворог цим не скористався, а от наступного разу може статися трагедія. Не забуваймо про це.
показати весь коментар
26.10.2024 20:16 Відповісти
https://t.me/Haidukevych/856 Віталій Гайдукевич, співзасновник ГО "Справа Громад" :
За підсумками вчорашньої передачі корисного майна нашим підопічним приз споживацьких симпатій впевнено виграють дизельні пічки. Так, їм зраділи ледь не більше, аніж fpv...
Бо Донеччина, це взимку той ще дубарь.
Щоб Ви розуміли - ми закупили чималеньку партію пічок і... половину вже роздали. І зараз шукаємо, де закупити ще.
І гроші - теж шукаємо. Бо як наслухаєшся всяких історій, емоцій, настроїв від давно знайомих людей... єдиною розрадою стає "шукати-купувати-доставляти".
І ми можемо закупити більше, якщо Ви забезпечите нас грішми. Бо кожен день в особистих повідомленнях усіх месенджерів усієї нашої команди починається із повідомлень "Допоміжть підрозділу". Щоб ми допомагали більше, нам потрібні гроші. От таке замкнене коло.
Але вже сьогодні когось зігріваютьс наші пічки (це Ваші донати), вже кудись полетіли наші FPV (це Ваші донати), вже сьогодні обживається наш КШМ (це Ваші донати), вже сьогодні 💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
показати весь коментар
26.10.2024 15:01 Відповісти
От показує ж Порошенко, як треба піаритись. І чому ніхто не хоче з ним позмагатися? Або ж потужно переплюнути?
показати весь коментар
26.10.2024 15:05 Відповісти
Віталій Кличко підтягується .
показати весь коментар
26.10.2024 16:02 Відповісти
Цензор в заголовку чомусь не вказав від кого допомога.Хоч тут і так зрозуміло
показати весь коментар
26.10.2024 15:49 Відповісти
Щиро дякуємо, шановний пане Презиент Петро Олексійович!
показати весь коментар
26.10.2024 18:52 Відповісти
Дай Боже Здоров'я Петру Порошенко , та його Команді !!!❤️
показати весь коментар
26.10.2024 22:42 Відповісти
 
 