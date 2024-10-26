Дрони, засоби РЕБ та "Ванільні Цукорки": 15 українських бригад, які воюють під Покровськом, отримали допомогу

Днями у 15 бригад, які воюють на східному напрямку, привезли велику партію техніки - те, що найбільше просять бійці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

Зокрема, десантникам з 7 армійського корпусу швидкого реагування, який був сформований лише цьогоріч, привезли 100 FPV-дронів "Вирій", кілька одиниць купольного РЕБ "Шатро" для боротьби з ворожими безпілотниками, 20 обігрівачів та десяток "Ванільних Цукорків".

Бійці 60-ї окремої механізованої бригади, які обороняли Бахмут, отримали 100 FPV-дронів "Вирій", квадрокоптери "Мавік", зарядні станції, а також обігрівачі й детектори дронів.

59-та окрема мотопіхотна бригада була створена у 2014 році, коли росіяни вдерлися до України. І вона досі залишається одним із найбоєздатніших підрозділів ЗСУ, маючи на бойовому рахунку контрнаступ на Херсонщині. Бригада отримала 200 FPV-дронів та кілька "Мавіків", що дозволять ефективніше знищувати ворожі позиції. Також у бригаду передали 50 обігрівачів.

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Бійцям Окремого центру спеціальних операцій "Схід", що виконує спецоперації на окупованих територіях та у ворожому тилу, привезли 200 FPV-дронів, 4 "Мавіки", а також "Bluetti", дизельні обігрівачі та "Ванільні Цукорки".

Військовим з 5 окремої штурмової бригади відвантажили 20 шин для автомобілів HMMWV, комплекси РЕБ "Шатро", обігрівачі та детектори дронів "Ванільний Цукорок".

Схожий вантаж отримали і морські піхотинці. 37 та 38 окремі бригади морської піхоти замовляли FPV-дрони, "Мавіки", РЕБи, дизельні автономні обігрівачі та "Ванільні Цукорки".

Військовим з 70-го окремого батальйону 101-ї бригади ТРО привезли вантажівку DAF Layland, яка забезпечить швидке переміщення особового складу.

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"Ми повертаємося з Покровського напрямку і зупинилися на кордоні області після того, як передали 15 бригадам все необхідне: FPV, комплексні РЕБи з рамами, обігрівачі, позиції по нічних "Мавіках", позиції по багатьох – багатьох речах", - сказав Порошенко.