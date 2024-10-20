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Новини
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Батальйону "Ахіллес", який воює біля Куп’янська, передано дрони і вантажівку. ВІДЕО+ФОТО

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на Харківщину передав батальйону "Ахіллес" дві сотні FPV-дронів, а також денні та нічні "Мавіки", детектори "Ванільний цукорок", РЕБ "ШАТРО" і обладнану під командний пункт вантажівку.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр – один з найефективніших безпілотних підрозділів у ЗСУ. Зараз воїни батальйону захищають землі Харківщини, зокрема, на Купʼянському напрямку. Літають і вдень, і вночі. Тож постійно мають потребу в якісних дронах.

Батальйон Ахіллес отримав техніку

"Що ми робимо під покровом ночі на Харківщині? Звісно, доставляємо техніку нашим друзям. Цього разу нас у гості запросили бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", що зараз стримують навалу ворога біля Куп’янська", – розповів Порошенко в соцмережах.

Батальйон Ахіллес отримав техніку

"Ці хлопці — справжні рекордсмени у прибиранні сміття з української землі. Привезли підрозділу вантажівку DAF Leyland, денні та нічні FPV-дрони — 100 одиниць "Вирій" та 100 одиниць "Джоні" "10Т", 4 "Мавіки", 2 комплекси купольного РЕБу "Шатро" та десяток детекторів дронів "Ванільний цукорок", – говорить Порошенко.

Також дивіться: ЗСУ передано понад 3 тисячі FPV-дронів, а також "Мавіки" і засоби РЕБ. ФОТОрепортаж

Батальйон Ахіллес отримав техніку

"Найголовніший скарб для нас – це автівка, яка вже сьогодні поїде виконувати свої бойові задачі", – додає командир роти і пояснює: без надійної вантажівки по осінньому бездоріжжю далеко не заїдеш. "Дамби вже трошки потекли, прохідності немає, пікапи вже не проїжджають. Відповідно ця машина буде дуже в пригоді для виконання бойових задач нашого батальйону", – говорить представник "Ахіллеса". "Тут спеціально є місце оператора, місце пілота і місце командира", – показує Порошенко облаштовану машину.

Батальйон Ахіллес отримав техніку

"Сьогодні вночі ця техніка поїде на позиції. Завдяки вам перекриється наш напрямок, на якому знаходиться батальйон", – говорить військовий.

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Батальйон Ахіллес отримав техніку

"Я хочу підтвердити, що ефективність бойового застосування дронів в "Ахіллесі" є надзвичайно високою", – говорить Порошенко.

Батальйон Ахіллес отримав техніку

"Щиро дякуємо за допомогу, маємо надію, що ворог швидко буде вибитий з нашої землі. Це не просто засоби – це життя наших хлопців, які працюють на цій техніці", – зазначає військовий.

"Ми посилюємо співпрацю з батальйоном "Ахіллес" 92 ОШБр і намагаємося оперативно закривати всі запити, які вони спрямовують нашій команді. Бо Перемогу можуть вибити у ворога лише Збройні Сили України, а для цього їм необхідне якісне забезпечення", – переконаний Порошенко.

Також читайте: Порошенко закликав Зеленського ветувати підвищення податків для легальних працівників і бізнесу

Автор: 

Порошенко Петро (15193) Харківщина (6054) техніка (1853)


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Топ коментарі
+25
Дяка, пану Порошенко!

Маю надію, він буде балотуватись, бо із зелененим лайном ми другий строк не потягнемо..
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20.10.2024 12:34 Відповісти
+18
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20.10.2024 12:48 Відповісти
+16
Петя красавчик.
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20.10.2024 12:34 Відповісти
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Дяка, пану Порошенко!

Маю надію, він буде балотуватись, бо із зелененим лайном ми другий строк не потягнемо..
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20.10.2024 12:34 Відповісти
вибори не скоро.
Вся надія на військову Хунту. Звісно, перед цією подією ЕрЗе-влада має настільки зає**ти війскових, в першу чергу - генералів, щоб вони вирішили: "ну все, це вже **здец, треба діяти"
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20.10.2024 12:47 Відповісти
Про це я давно вже тут писала й в бан кілька аків відправили..нам - аботшвидковибори, або хунта..інакше звізда настане. Швидковибори за законом неможна, тому хунта.

Дістали вже ці зелені довбодятли!!!

І чому в нас вибори таємні?? (Риторичне питання)
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20.10.2024 14:05 Відповісти
допоки не було воєного стану - хунта була би на шкоду Україні.
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20.10.2024 14:38 Відповісти
Я вже к1лька раз дописував,що прибрати зеленого вислюка в1д влади,можна т1льки при допомоз1 хорошого снайпера...
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20.10.2024 18:14 Відповісти
Петя красавчик.
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20.10.2024 12:34 Відповісти
Юрій Федоренко від "СН" иовчить, як г**на в рот набрав. Порошенко ж лютий ворог зе-клоуна.
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20.10.2024 12:38 Відповісти
тьак це ж його батальйону допомога! І Порошенко ніколи не провозить допомоги туди, де його не просять! Значить, він просив!
А заціни, що Порох в цій інфі не згадує, хто саме з Ахілесу просив його допомогти...
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20.10.2024 12:44 Відповісти
Тут і коментувати нема що. Не зелене лайно. Гетьман.
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20.10.2024 12:40 Відповісти
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20.10.2024 12:48 Відповісти
Очікувано. Дякуємо!
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20.10.2024 12:49 Відповісти
Дякуємо справжньому президенту та патріоту.
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20.10.2024 12:49 Відповісти
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20.10.2024 12:50 Відповісти
Допомагай Господи, Петру та його Команді !!! ...Зелю 🤡 Геть !!!
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20.10.2024 12:51 Відповісти
https://www.facebook.com/share/p/3464KDiYM2q4sGDb/ Олександр ПОГРЕБИСЬКИЙ :
🤝 Друзі, Олександр ПОГРЕБИСЬКИЙ з побратимами дякують ВАМ:
Як завжди системна допомога якісними дронами!
Велика подяка від нашого батальйону за постійну допомогу!!!

ДОПОМОГА ЗСУ:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: - 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
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20.10.2024 12:56 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу. Божого захисту нашим воїнам
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20.10.2024 13:05 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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20.10.2024 13:06 Відповісти
Казахстан, спасибо братья! Алга! 🤚
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20.10.2024 13:49 Відповісти
Марнотратство . Ці дрони треба було продати , спитайте у міністра оборони .
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20.10.2024 13:14 Відповісти
Порох похудав..
а Зеля розжиріла, на мародерстві, разом з дермаками-татаровими, на своїх хвойдах "крупах"...
дебіли, що ви понаобирали на Вироку-2019?
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20.10.2024 13:26 Відповісти
 
 