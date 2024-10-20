Батальйону "Ахіллес", який воює біля Куп’янська, передано дрони і вантажівку. ВІДЕО+ФОТО
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на Харківщину передав батальйону "Ахіллес" дві сотні FPV-дронів, а також денні та нічні "Мавіки", детектори "Ванільний цукорок", РЕБ "ШАТРО" і обладнану під командний пункт вантажівку.
Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.
Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр – один з найефективніших безпілотних підрозділів у ЗСУ. Зараз воїни батальйону захищають землі Харківщини, зокрема, на Купʼянському напрямку. Літають і вдень, і вночі. Тож постійно мають потребу в якісних дронах.
"Що ми робимо під покровом ночі на Харківщині? Звісно, доставляємо техніку нашим друзям. Цього разу нас у гості запросили бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", що зараз стримують навалу ворога біля Куп’янська", – розповів Порошенко в соцмережах.
"Ці хлопці — справжні рекордсмени у прибиранні сміття з української землі. Привезли підрозділу вантажівку DAF Leyland, денні та нічні FPV-дрони — 100 одиниць "Вирій" та 100 одиниць "Джоні" "10Т", 4 "Мавіки", 2 комплекси купольного РЕБу "Шатро" та десяток детекторів дронів "Ванільний цукорок", – говорить Порошенко.
"Найголовніший скарб для нас – це автівка, яка вже сьогодні поїде виконувати свої бойові задачі", – додає командир роти і пояснює: без надійної вантажівки по осінньому бездоріжжю далеко не заїдеш. "Дамби вже трошки потекли, прохідності немає, пікапи вже не проїжджають. Відповідно ця машина буде дуже в пригоді для виконання бойових задач нашого батальйону", – говорить представник "Ахіллеса". "Тут спеціально є місце оператора, місце пілота і місце командира", – показує Порошенко облаштовану машину.
"Сьогодні вночі ця техніка поїде на позиції. Завдяки вам перекриється наш напрямок, на якому знаходиться батальйон", – говорить військовий.
"Я хочу підтвердити, що ефективність бойового застосування дронів в "Ахіллесі" є надзвичайно високою", – говорить Порошенко.
"Щиро дякуємо за допомогу, маємо надію, що ворог швидко буде вибитий з нашої землі. Це не просто засоби – це життя наших хлопців, які працюють на цій техніці", – зазначає військовий.
"Ми посилюємо співпрацю з батальйоном "Ахіллес" 92 ОШБр і намагаємося оперативно закривати всі запити, які вони спрямовують нашій команді. Бо Перемогу можуть вибити у ворога лише Збройні Сили України, а для цього їм необхідне якісне забезпечення", – переконаний Порошенко.
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Маю надію, він буде балотуватись, бо із зелененим лайном ми другий строк не потягнемо..
Вся надія на військову Хунту. Звісно, перед цією подією ЕрЗе-влада має настільки зає**ти війскових, в першу чергу - генералів, щоб вони вирішили: "ну все, це вже **здец, треба діяти"
Дістали вже ці зелені довбодятли!!!
І чому в нас вибори таємні?? (Риторичне питання)
А заціни, що Порох в цій інфі не згадує, хто саме з Ахілесу просив його допомогти...
🤝 Друзі, Олександр ПОГРЕБИСЬКИЙ з побратимами дякують ВАМ:
Як завжди системна допомога якісними дронами!
Велика подяка від нашого батальйону за постійну допомогу!!!
ДОПОМОГА ЗСУ:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: - 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
а Зеля розжиріла, на мародерстві, разом з дермаками-татаровими, на своїх хвойдах "крупах"...
дебіли, що ви понаобирали на Вироку-2019?