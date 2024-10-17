Бригади ЗСУ на східному фронті отримали 1600 FPV-дронів, комплекси окопного РЕБу та техніку. ФОТО

Петро Порошенко привіз бригадам ЗСУ на східний напрямок велику партію FPV-дронів та техніки.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

Цього разу Порошенко передав бригадам на східному фронті 1600 FPV-дронів, 2 шиномонтажі, 2 екскаватори для інженерної та штурмової бригад, денні та нічні "Мавіки", 257 "Ванільних цукорків", 22 комплекси окопного РЕБу "Шатро", квадроцикли, вантажівки DAF Lеylаnd з маніпулятором для артилеристів та пункт керування БПЛА, комп’ютерну техніку на загальну суму в один мільйон євро.

За словами представників підрозділів, постачання FPV-дронів від держави недостатнє, за минулий місяць, приміром, дали 350 дронів. Більшу частину потреб закривають благодійники та волонтери. Бійці також зауважують, що коли військовий ПДФО йшов на рахунки бригад, можна було оперативно купити необхідну техніку, засоби РЕБ і закрити інші нагальні потреби.

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На думку Порошенка, виключно на потреби ЗСУ мають йти кошти військового збору: "моя позиція така, що всі гроші мають йти війську, мають йти у спецфонд. І з цього фонду ви не маєте права брати на "єдиний марафон", на дорожнє будівництво, на інвестнянь, на індустріальні парки, на кешбеки. Вони мають йти на РЕБ, на рації, на "Цукорки", на FPV, на ударні дрони, на розвідники, на "Мавіки", на техніку, на боєприпаси, на міни, на все, що необхідно", – говорить лідер "ЄС".