Військовий збір і доходи з ОВДП мають йти у цільовий фонд для фінансування ЗСУ, - Порошенко

Влада відмовилась від пропозиції створити спеціальний цільовий фонд на потреби Сил оборони.

Про це заявив Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Фракція "ЄС" наполягала на створення такого фонду, щоб усі кошти від військовго збору та військових ОВДП витрачались виключно на потреби ЗСУ.

"Для чого було реєструвати постанови про неприйнятність? Для того, щоб дати час владі зрозуміти, на який ганебний злочин вона йде. Почути позицію народу, почути позицію бізнес-асоціацій, інвесторів, платників податків, ФОПів. І це єдиний на моїй пам`яті випадок, коли жоден з них не підтримав цей ганебний законопроєкт, проголосований монобільшістю і опзж – союзом, який вже нікого не дивує. Ви ховаєтеся від власного народу. Чому немає трансляції для того, щоб народ почув, чим керується парламент, приймаючи цей законопроєкт, який грабує народ і грабує бізнес? Чому Верховна Рада не йде на секвестр бюджету з ліквідацією корупційних статей?", – зауважив Порошенко.

"У народу лише одне питання – коли ви вже нажеретеся? В цих умовах треба рятувати економіку, поки ще є що рятувати", – констатував лідер "ЄС".

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"Навмисно блокується створення спеціального фонду для воєнного збору і воєнних ОВДП, щоб виключно на цілі оборони держави спрямовувався воєнний збір. Вони і далі хотять дерибанити, навіть незважаючи на висновки провладної Рахункової палати, де чітко зазначено – зупиніть корупцію. Тому прохання – не дайте вступити в дію цьому закону", – закликав Порошенко.

Як відомо, Порошенко з депутатами "ЄС" запропонував інші джерела для наповнення Державного бюджету. Він наголосив – всі нецільові витрати мають бути скорочені, а кошти військового збору мають спрямовуватися виключно на армію.