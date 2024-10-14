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Новини
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Військовий збір і доходи з ОВДП мають йти у цільовий фонд для фінансування ЗСУ, - Порошенко

Порошенко виступає в Раді

Влада відмовилась від пропозиції створити спеціальний цільовий фонд на потреби Сил оборони.

Про це заявив Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Фракція "ЄС" наполягала на створення такого фонду, щоб усі кошти від військовго збору та військових ОВДП витрачались виключно на потреби ЗСУ.

"Для чого було реєструвати постанови про неприйнятність? Для того, щоб дати час владі зрозуміти, на який ганебний злочин вона йде. Почути позицію народу, почути позицію бізнес-асоціацій, інвесторів, платників податків, ФОПів. І це єдиний на моїй пам`яті випадок, коли жоден з них не підтримав цей ганебний законопроєкт, проголосований монобільшістю і опзж – союзом, який вже нікого не дивує. Ви ховаєтеся від власного народу. Чому немає трансляції для того, щоб народ почув, чим керується парламент, приймаючи цей законопроєкт, який грабує народ і грабує бізнес? Чому Верховна Рада не йде на секвестр бюджету з ліквідацією корупційних статей?", – зауважив Порошенко.

"У народу лише одне питання – коли ви вже нажеретеся? В цих умовах треба рятувати економіку, поки ще є що рятувати", – констатував лідер "ЄС".

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"Навмисно блокується створення спеціального фонду для воєнного збору і воєнних ОВДП, щоб виключно на цілі оборони держави спрямовувався воєнний збір. Вони і далі хотять дерибанити, навіть незважаючи на висновки провладної Рахункової палати, де чітко зазначено – зупиніть корупцію. Тому прохання – не дайте вступити в дію цьому закону", – закликав Порошенко.

Як відомо, Порошенко з депутатами "ЄС" запропонував інші джерела для наповнення Державного бюджету. Він наголосив – всі нецільові витрати мають бути скорочені, а кошти військового збору мають спрямовуватися виключно на армію. 

Автор: 

бюджет (3009) податки (3874) Порошенко Петро (15190) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+12
Так зелені і будуть робити.
Вони ці гроші вже давно рознисали у великі " бкдівництва і фортифікаційництва".
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14.10.2024 19:05
+8
По офшорах все вже..
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14.10.2024 19:11
+7
"Доходи ОВДП мають йти на дерібан зе-влади". - Єрмак.
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14.10.2024 19:25
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Так зелені і будуть робити.
Вони ці гроші вже давно рознисали у великі " бкдівництва і фортифікаційництва".
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14.10.2024 19:05 Відповісти
Порошенко наївний як дитина, наче назва фонду вбереже його від розкрадання на кожному з етапів проходження грошей
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14.10.2024 23:38 Відповісти
По офшорах все вже..
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14.10.2024 19:11 Відповісти
Аха, ща все бросим и начнем финансировать ЗСУ!
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14.10.2024 19:16 Відповісти
так не можна. а красти як?
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14.10.2024 19:19 Відповісти
Ви що. Чесного миротворця з якимось баригою на крові плутаєте. Вся корупція давно в офшрах поборена.
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14.10.2024 19:58 Відповісти
Поки у владі "слуги путіна" ("народу" рф не існує - замість: "цар") - будуть податки громадян України трансферитись у статки "слуг путіна". У тому числі й "військовий збір" у податках громадян.
Протидія цьому та повернення дії Конституції України - ЗСУ.
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14.10.2024 19:20 Відповісти
псевдо-опозиція кукуріка
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14.10.2024 19:21 Відповісти
А хто не псевдо опозиція?
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14.10.2024 19:39 Відповісти
риторичне питання, правда? я не псевдо-опозиція, най так.
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14.10.2024 22:01 Відповісти
Ні, не риторичне.
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14.10.2024 22:13 Відповісти
я надав відповідь. читайте вище.
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14.10.2024 23:01 Відповісти
Що ви робите, як справжня опозиція?
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14.10.2024 23:49 Відповісти
не брешу й не краду, це для початку
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14.10.2024 23:55 Відповісти
Що вкрала партія ЄС, про що збрехала?
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14.10.2024 23:58 Відповісти
Не я маю передивлятись закони, а ви. І маєте назвати ті конкретні, за які ви називаєте їх псевдо опозицією.
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15.10.2024 06:39 Відповісти
"Доходи ОВДП мають йти на дерібан зе-влади". - Єрмак.
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14.10.2024 19:25 Відповісти
Петро , всі ці питання адресувати треба до % зеленського ...вони дали йому можливісь грабувати ...хай він доводить їх до зубожіння ,може тоді мізки почнуть працювати на самозахист
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14.10.2024 19:26 Відповісти
А звідти красти зелені зможуть?
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14.10.2024 19:28 Відповісти
Тож вони для себе робили, а так куди гроші підуть
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14.10.2024 20:17 Відповісти
Прокопів з Київради підтверджує...
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14.10.2024 21:45 Відповісти
Цинічна, брехлива потвора
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15.10.2024 07:58 Відповісти
 
 