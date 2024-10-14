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Новости
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Военный сбор и доходы с ОВГЗ должны идти в целевой фонд для финансирования ВСУ, - Порошенко

Порошенко виступає в Раді

Власть отказалась от предложения создать специальный целевой фонд на нужды Сил обороны.

Об этом заявил Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Фракция "ЕС" настаивала на создании такого фонда, чтобы все средства от военного сбора и военных ОВГЗ тратились исключительно на нужды ВСУ.

"Для чего было регистрировать постановления о неприемлемости? Для того, чтобы дать время власти понять, на какое позорное преступление она идет. Услышать позицию народа, услышать позицию бизнес-ассоциаций, инвесторов, налогоплательщиков, ФЛП. И это единственный на моей памяти случай, когда ни один из них не поддержал этот позорный законопроект, проголосованный монобольшинством и ОПЗЖ - союзом, который уже никого не удивляет. Вы прячетесь от собственного народа. Почему нет трансляции для того, чтобы народ услышал, чем руководствуется парламент, принимая этот законопроект, который грабит народ и грабит бизнес? Почему Верховная Рада не идет на секвестр бюджета с ликвидацией коррупционных статей?" - отметил Порошенко.

"У народа только один вопрос - когда вы уже нажретесь? В этих условиях надо спасать экономику, пока еще есть что спасать", - констатировал лидер "ЕС".

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"Намеренно блокируется создание специального фонда для военного сбора и военных ОВГЗ, чтобы исключительно на цели обороны государства направлялся военный сбор. Они и дальше хотят дерибанить, даже несмотря на выводы провластной Счетной палаты, где четко указано - остановите коррупцию. Поэтому просьба - не дайте вступить в действие этому закону", - призвал Порошенко.

Как известно, Порошенко с депутатами "ЕС" предложил другие источники для наполнения Государственного бюджета. Он подчеркнул - все нецелевые расходы должны быть сокращены, а средства военного сбора должны направляться исключительно на армию.

Автор: 

бюджет (4838) налоги (3239) Порошенко Петр (19615) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+12
Так зелені і будуть робити.
Вони ці гроші вже давно рознисали у великі " бкдівництва і фортифікаційництва".
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14.10.2024 19:05
+8
По офшорах все вже..
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14.10.2024 19:11
+7
"Доходи ОВДП мають йти на дерібан зе-влади". - Єрмак.
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14.10.2024 19:25
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Так зелені і будуть робити.
Вони ці гроші вже давно рознисали у великі " бкдівництва і фортифікаційництва".
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14.10.2024 19:05 Ответить
Порошенко наївний як дитина, наче назва фонду вбереже його від розкрадання на кожному з етапів проходження грошей
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14.10.2024 23:38 Ответить
По офшорах все вже..
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14.10.2024 19:11 Ответить
Аха, ща все бросим и начнем финансировать ЗСУ!
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14.10.2024 19:16 Ответить
так не можна. а красти як?
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14.10.2024 19:19 Ответить
Ви що. Чесного миротворця з якимось баригою на крові плутаєте. Вся корупція давно в офшрах поборена.
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14.10.2024 19:58 Ответить
Поки у владі "слуги путіна" ("народу" рф не існує - замість: "цар") - будуть податки громадян України трансферитись у статки "слуг путіна". У тому числі й "військовий збір" у податках громадян.
Протидія цьому та повернення дії Конституції України - ЗСУ.
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14.10.2024 19:20 Ответить
псевдо-опозиція кукуріка
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14.10.2024 19:21 Ответить
А хто не псевдо опозиція?
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14.10.2024 19:39 Ответить
риторичне питання, правда? я не псевдо-опозиція, най так.
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14.10.2024 22:01 Ответить
Ні, не риторичне.
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14.10.2024 22:13 Ответить
я надав відповідь. читайте вище.
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14.10.2024 23:01 Ответить
Що ви робите, як справжня опозиція?
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14.10.2024 23:49 Ответить
не брешу й не краду, це для початку
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14.10.2024 23:55 Ответить
Що вкрала партія ЄС, про що збрехала?
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14.10.2024 23:58 Ответить
Не я маю передивлятись закони, а ви. І маєте назвати ті конкретні, за які ви називаєте їх псевдо опозицією.
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15.10.2024 06:39 Ответить
"Доходи ОВДП мають йти на дерібан зе-влади". - Єрмак.
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14.10.2024 19:25 Ответить
Петро , всі ці питання адресувати треба до % зеленського ...вони дали йому можливісь грабувати ...хай він доводить їх до зубожіння ,може тоді мізки почнуть працювати на самозахист
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14.10.2024 19:26 Ответить
А звідти красти зелені зможуть?
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14.10.2024 19:28 Ответить
Тож вони для себе робили, а так куди гроші підуть
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14.10.2024 20:17 Ответить
Прокопів з Київради підтверджує...
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14.10.2024 21:45 Ответить
Цинічна, брехлива потвора
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15.10.2024 07:58 Ответить
 
 