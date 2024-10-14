Военный сбор и доходы с ОВГЗ должны идти в целевой фонд для финансирования ВСУ, - Порошенко

Власть отказалась от предложения создать специальный целевой фонд на нужды Сил обороны.

Об этом заявил Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Фракция "ЕС" настаивала на создании такого фонда, чтобы все средства от военного сбора и военных ОВГЗ тратились исключительно на нужды ВСУ.

"Для чего было регистрировать постановления о неприемлемости? Для того, чтобы дать время власти понять, на какое позорное преступление она идет. Услышать позицию народа, услышать позицию бизнес-ассоциаций, инвесторов, налогоплательщиков, ФЛП. И это единственный на моей памяти случай, когда ни один из них не поддержал этот позорный законопроект, проголосованный монобольшинством и ОПЗЖ - союзом, который уже никого не удивляет. Вы прячетесь от собственного народа. Почему нет трансляции для того, чтобы народ услышал, чем руководствуется парламент, принимая этот законопроект, который грабит народ и грабит бизнес? Почему Верховная Рада не идет на секвестр бюджета с ликвидацией коррупционных статей?" - отметил Порошенко.

"У народа только один вопрос - когда вы уже нажретесь? В этих условиях надо спасать экономику, пока еще есть что спасать", - констатировал лидер "ЕС".

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"Намеренно блокируется создание специального фонда для военного сбора и военных ОВГЗ, чтобы исключительно на цели обороны государства направлялся военный сбор. Они и дальше хотят дерибанить, даже несмотря на выводы провластной Счетной палаты, где четко указано - остановите коррупцию. Поэтому просьба - не дайте вступить в действие этому закону", - призвал Порошенко.

Как известно, Порошенко с депутатами "ЕС" предложил другие источники для наполнения Государственного бюджета. Он подчеркнул - все нецелевые расходы должны быть сокращены, а средства военного сбора должны направляться исключительно на армию.