Бригады ВСУ на восточном фронте получили 1600 FPV-дронов, комплексы окопного РЭБ и технику. ФОТО
Петр Порошенко привез бригадам ВСУ на восточное направление большую партию FPV-дронов и техники.
Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.
На этот раз Порошенко передал бригадам на восточном фронте 1600 FPV-дронов, 2 шиномонтажа, 2 экскаватора для инженерной и штурмовой бригад, дневные и ночные "Мавики", 257 "Ванільних цукорків", 22 комплекса окопного РЭБ "Шатро", квадроциклы, грузовики DAF Lеylаnd с манипулятором для артиллеристов и пункт управления БПЛА, компьютерную технику на общую сумму в один миллион евро.
По словам представителей подразделений, поставки FPV-дронов от государства недостаточны, за прошлый месяц, например, дали 350 дронов. Большую часть потребностей закрывают благотворители и волонтеры. Бойцы также отмечают, что когда военный НДФЛ шел на счета бригад, можно было оперативно купить необходимую технику, средства РЭБ и закрыть другие насущные потребности.
По мнению Порошенко, исключительно на нужды ВСУ должны идти средства военного сбора: "Моя позиция такова, что все деньги должны идти войску, должны идти в спецфонд. И из этого фонда вы не имеете права брать на "Единый марафон", на дорожное строительство, на инвестнянь, на индустриальные парки, на кэшбеки. Они должны идти на РЭБ, на рации, на "Цукорки", на FPV, на ударные дроны, на разведчики, на "Мавики", на технику, на боеприпасы, на мины - на все, что необходимо", - говорит лидер "ЕС".
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Але ж ні. Знову Порох. Знову Байден. Знову Шольц і інші президенти і прем'єри.
От тільки ніколи не бачив таких новин з хоч кимось чи якоюсь організацією, що пов'язана з "Кварталом"... Хіба що Притула, але зараз його сховали для передвиборчої кампанії, ІМХО...
А так все "по плану": ледь тепла мівіна, знищені кадировці, гранатомет за шторою, 100500 замахів, "Плани...", бур'яна, десятки ТГ каналів (накшталт "Джокера"), "єдиний марафєт", ну і бидлодипломатія від ОПи...
Щось я не бачу в переліку дій влади хоч натяку на перемогу України
Але я розумію: де не слід уточняти, то й не слід...
Напевне, що ці десять відсотків потреби від одного лише одного волонтера - доплюсовують... На щастя, не один Порох забезпечує ЗСУ технікою...
Старлінк... я не знаю як би ЗСУ зараз існували б без надійного супутникового звʼязку! І саме про них, та саме в переробленій, модифікації нас попросили. І якщо мова б йшла про дві-три одиниці, то я б не писав цей допис.
Допомагати спецам з ССО - це задоволення та прокляття одночасно. Щастя, бо ти розумієш ефективність такої допомоги та в результаті кількість утилізованих окупантів. Прокляття - ти не можеш казати кому, ти не можеш казати навіщо, а часто трапляється і сам предмет допомоги назвати не дозволяється.Цього разу про предмет допомоги сказати можна - 30 комплектів системи зв'язку на....... автівки, хай буде - автівки. 30 штук, феєрично терміново і не менш феєрично важливо. Я знаю трошки більше і можу точно підтвердити - ДУЖЕ потрібна історія, деталі якої ми зможемо розказати не скоро.
Бюджет - 1 178 700 гривень, який потрібно оплатити у понеділок. Петро Порошенко сумму зменшив удвічі, то нам потрібно зібрати 589 350 гривень за чотири доби. Нам терміново потрібні 589 350 гривень і це я не драматизую, це дійсно дуже важлива та дуже необхідна допомога.
Я сподіваюсь, що цей допис попаде вам у стрічку і ви побачите його. Я сподіваюсь, що у вас є хоч якась можливість, бо ми вишкребаємо зараз всі скарбнички та особисті кошти.Я сподіваюсь, що ви зробите репост - може так цей допис потрапить у очі тому, хто зможе допомогти.
А фотозвіт буде. І в новинах потім багато чого прочитаємо.
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Звичайний криворізький хлопчик з народу задонатив на РЕБ нацгвардійцям рівно от стільки.
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Усі прослухали "план" Зеленського? І як - сподобалося? Дієвий? Як на Вашу думку - чому цей "план" не викликав ентузіазму у наших партнерів? А яким на ВАШУ думку мав би бути план? Тільки без фантастик - реалістичний..
А поки думаєте, я буквально пару слів про НАШ план. Подивіться на світлину - це 44'910'198 гривень. Тобто десь ОДИН МІЛЬЙОН євро. Все це цього тижня буде доставлено в зону війни.
Більшу частину з мільйону євро оплатив той чоловік, що в центрі кадру. Решту - Ви. Ваших донатів стає все менше, а значить той чоловік компенсовує все більше. Тому що наш план - допомагати ЗСУ. І цей план, на відміну від фантазій - працює.
ГО Справа Громад пощастило, що серед наших меценатів є Фонд Порошенка . ЗСУ пощастило, що у них є наша волонтерська група і ВИ.
Реквізити багато хто вже знає на пам'ять. Якщо сотні тисяч людей скинуться бодай по 10 гривень, ми РАЗОМ можемо фінансувати великі і важливі проекти.
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У Петра Порошенка - цей текст, такий от дипломатичний допис на його сторінці. Каже, що волонтерські збори йдуть із великим скрипом; і дописи про війну привертають менше уваги. Дипломатично та коректно, а я б так не зміг. Бо волонтерські збори у всіх вже в повній дупі! Бо дописи про війну ФБ ховає!
Нашу діяльність (ГО "Справа Громад") рятує щомісячна допомога від Фонду Порошенка, це вже відомий факт... для тих, кому щастить бачити наші дописи. Мова давно вже не йде про те, що Порошенко доплачує 50% від наших зборів - пропорція зараз така, що десь 10% збираємо ми, а 90% сплачує він. Щомісячно. Це мова йде про сотні мільйонів гривень, які він витрачає на допомогу армії.
Знаєте... зелена пліснява часто каже, що він це робить задля піару. Я трошки знайомий з технологіями політиків і я точно можу вам сказати - якщо він витратив би ШІСТЬ МІЛЬЯРДІВ гривень на піар, то в нього рейтинг був би зараз відсотків 90. Але шість мільярдів гривень витрачено на допомогу ЗСУ і щасливий від того, що маю відношення до цієї роботи.
44'910'198 гривень, це ж один мільйон євро - вантаж цього тижня. Півтори тисячі ФПВ, десятки систем РЕБ, вантажівки та екскаватори, квадроцикли на шиномонтажні комплекси. Півтора десятка бригад та полків отримають. А пишуть сотні, пишуть з відчайдушним проханням допомоги.
А я, не менш відчайдушно, прошу вашої допомоги, щоб мати можливість допомагати ЗСУ трошки більше. І так, репости та коментарі - це також велика допомога!
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Приїхали на Донеччину, знову привезли військовим допомогу, зокрема FPV-шки. Хлопці бригади (не називатиму, якої) кажуть, що за вересень від держави отримали 300 дронів, у жовтні - жодного, а лише за сьогодні ми лише їхньому підрозділу привезли 200 штук.
Єдиний, хто нам забезпечить перемогу - це Збройні Сили України. І якщо ви хочете, щоб ЗСУ забезпечили Перемогу - забезпечити треба їх. Військові не мають випрошувати у влади FPV-дрони, не мають отримувати їх з «гівна і палок», не мають отримувати їх без плат ініціації, не мають сидіти без комплексів РЕБ, не мають платити високу ціну за те, що гроші, які виділені на армію, десь розкрадаються. Так не повинно бути.
Ну а поки що продовжуємо працювати як швидка допомога: привезли FPVшки, вантажівки, квадроцикли, РЕБи, Цукорки - все це вже просто зараз у воїнів на Донеччині.
Сьогодні ми на Донеччині з великим вантажем FPV-дронів, «Мавіків», комплексів РЕБ, тут також індзахист - «Ванільні цукорки», тут DAFи та квадроцикли. Ми не можемо чинити інакше. Тому щомісяця передаємо техніки на 150-200 мільйонів гривень.
Ця допомога нагальна. Фронт живий, постійно в русі. На позиціях 50м від ворога на Донецькому напрямку стоять і наші партійці. (Кому було цікаво, де зараз «Європейська Солідарність»). Втриматися тут можна виключно за рахунок FPV та РЕБ. Це знищує ворога і рятує життя нашим військовим.
Командир батальйону безпілотників 58 мотопіхотної бригади Сергій Варакін на війні з 2014 року. На таких професіоналах тримається наше військо. Привезли хлопцям 100 FPV-дронів «Джоні» 10T", 8 денних та нічних «Мавіки», чотирьох діапазонний РЕБ «Шатро» на рамі та 10 «Ванільних цукорків» для особистого захисту. Ми не можемо відмовити Сергію, тому він легко «вибив» вантаж і для 16 окремого мотопіхотного батальйону 58-ої ОМБр. 100 FPV-дронів «Вирій» 8", 100 FPV-дронів «Спартак» 9T", 4-діапазонний РЕБ «Шатро» на рамі, 10 «Ванільних цукорків» передали хлопцям побратима «Вікінга». Так за один день 58 ОМБр отримала від нас 300 FPV-шок - стільки ж, скільки від від держави за весь час.
Така ситуація чи не в усіх бригадах, до яких ми приїхали. У 30 механізованій бригаді служить наш депутат Обухівської міської ради Михайло Трач. Підкріпили його хлопців 100 FPV-дронами «Вирій» 8", двома десятками «Ванільних цукорків», 4-діапазонним РЕБ «Шатро», а також передали квадроцикл «Мураха».
Нашу рідну 81 окрему аеромобільну бригаду супроводжуємо ще з 2014 року. У чергову нашу зустріч привезли сотню FPV-дронів «Вирій» 8" і сотня 10", три «Мавіки», два 4-діапазонні РЕБи «Шатро» на рамі, два десятки «Ванільних цукорків». Виникла потребу у ноутбуках - ми й це вирішили.
Викуповуємо останні вантажівки з маніпуляторами зі складів НАТО - їх ніде не дістати. Для артилеристів - це можливість завантажувати та вчасно доставляти **********. Привезли DAF Layland з маніпулятором 27 реактивній артилерійській бригаді та захист - два десятки «Ванільних цукорків» та три РЕБи 4-діапазонних «Шатро».
Хлопцям із 33 ОМБр також привезли DAF Layland та захист - два десятки «Ванільних цукорків», три 4-діапазонні РЕБи «Шатро».
Командир підрозділу аеророзвідки, наш депутат у Київській обласній раді Владислав Одинець, за технікою приїздить і до нас в офіс. Але сьогодні - від нас доставка 207 окремому батальйону 241-ї бригади Сил ТрО. Це - сотня FPV-дронів «Вирій» 8" і сотня 10", чотири денні та нічні «Мавіки», РЕБ «Шатро» 4-діапазонний на рамі, десяток «Ванільних цукорків». 155 окремий батальйон 117-ї окремої бригади Сил ТрО отримав шини для HMMWV.
Користуйтеся, хлопці, та будьте в безпеці.