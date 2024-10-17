Бригады ВСУ на восточном фронте получили 1600 FPV-дронов, комплексы окопного РЭБ и технику. ФОТО

Петр Порошенко привез бригадам ВСУ на восточное направление большую партию FPV-дронов и техники.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

На этот раз Порошенко передал бригадам на восточном фронте 1600 FPV-дронов, 2 шиномонтажа, 2 экскаватора для инженерной и штурмовой бригад, дневные и ночные "Мавики", 257 "Ванільних цукорків", 22 комплекса окопного РЭБ "Шатро", квадроциклы, грузовики DAF Lеylаnd с манипулятором для артиллеристов и пункт управления БПЛА, компьютерную технику на общую сумму в один миллион евро.

По словам представителей подразделений, поставки FPV-дронов от государства недостаточны, за прошлый месяц, например, дали 350 дронов. Большую часть потребностей закрывают благотворители и волонтеры. Бойцы также отмечают, что когда военный НДФЛ шел на счета бригад, можно было оперативно купить необходимую технику, средства РЭБ и закрыть другие насущные потребности.

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По мнению Порошенко, исключительно на нужды ВСУ должны идти средства военного сбора: "Моя позиция такова, что все деньги должны идти войску, должны идти в спецфонд. И из этого фонда вы не имеете права брать на "Единый марафон", на дорожное строительство, на инвестнянь, на индустриальные парки, на кэшбеки. Они должны идти на РЭБ, на рации, на "Цукорки", на FPV, на ударные дроны, на разведчики, на "Мавики", на технику, на боеприпасы, на мины - на все, что необходимо", - говорит лидер "ЕС".