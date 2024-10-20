Батальону "Ахиллес", который воюет возле Купянска, переданы дроны и грузовик

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко во время поездки на Харьковщину передал батальону "Ахиллес" две сотни FPV-дронов, а также дневные и ночные "Мавики", детекторы "Ванильный сахар", РЭБ "ШАТРО" и оборудованный под командный пункт грузовик.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр - одно из самых эффективных беспилотных подразделений в ВСУ. Сейчас воины батальона защищают земли Харьковщины, в частности, на Купянском направлении. Летают и днем, и ночью. Поэтому постоянно нуждаются в качественных дронах.

"Что мы делаем под покровом ночи на Харьковщине? Конечно, доставляем технику нашим друзьям. На этот раз нас в гости пригласили бойцы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", которые сейчас сдерживают нашествие врага возле Купянска", - рассказал Порошенко в соцсетях.

"Эти ребята - настоящие рекордсмены в уборке мусора с украинской земли. Привезли подразделению грузовик DAF Leyland, дневные и ночные FPV-дроны - 100 единиц "Вырий" и 100 единиц "Джони" "10Т", 4 "Мавики", 2 комплекса купольного РЭБа "Шатро" и десяток детекторов дронов "Ванильный сахар", - говорит Порошенко.

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"Самое главное сокровище для нас - это машина, которая уже сегодня поедет выполнять свои боевые задачи", - добавляет командир роты и объясняет: без надежного грузовика по осеннему бездорожью далеко не уедешь. "Дамбы уже немножко потекли, проходимости нет, пикапы уже не проезжают. Соответственно эта машина будет очень полезна для выполнения боевых задач нашего батальона", - говорит представитель "Ахиллеса". "Здесь специально есть место оператора, место пилота и место командира", - показывает Порошенко обустроенную машину.

"Сегодня ночью эта техника поедет на позиции. Благодаря вам перекроется наше направление, на котором находится батальон", - говорит военный.

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"Я хочу подтвердить, что эффективность боевого применения дронов в "Ахиллесе" является чрезвычайно высокой", - говорит Порошенко.

"Спасибо за помощь, надеемся, что враг быстро будет выбит с нашей земли. Это не просто средства - это жизнь наших ребят, которые работают на этой технике", - отмечает военный.

"Мы усиливаем сотрудничество с батальоном "Ахиллес" 92 ОШБр и стараемся оперативно закрывать все запросы, которые они направляют нашей команде. Потому что Победу могут выбить у врага только Вооруженные Силы Украины, а для этого им необходимо качественное обеспечение", - убежден Порошенко.

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