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Батальону "Ахиллес", который воюет возле Купянска, переданы дроны и грузовик

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко во время поездки на Харьковщину передал батальону "Ахиллес" две сотни FPV-дронов, а также дневные и ночные "Мавики", детекторы "Ванильный сахар", РЭБ "ШАТРО" и оборудованный под командный пункт грузовик.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр - одно из самых эффективных беспилотных подразделений в ВСУ. Сейчас воины батальона защищают земли Харьковщины, в частности, на Купянском направлении. Летают и днем, и ночью. Поэтому постоянно нуждаются в качественных дронах.

Батальйон Ахіллес отримав техніку

"Что мы делаем под покровом ночи на Харьковщине? Конечно, доставляем технику нашим друзьям. На этот раз нас в гости пригласили бойцы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", которые сейчас сдерживают нашествие врага возле Купянска", - рассказал Порошенко в соцсетях.

Батальйон Ахіллес отримав техніку

"Эти ребята - настоящие рекордсмены в уборке мусора с украинской земли. Привезли подразделению грузовик DAF Leyland, дневные и ночные FPV-дроны - 100 единиц "Вырий" и 100 единиц "Джони" "10Т", 4 "Мавики", 2 комплекса купольного РЭБа "Шатро" и десяток детекторов дронов "Ванильный сахар", - говорит Порошенко.

Смотрите также: ВСУ передано более 3 тысяч FPV-дронов, а также "мавики" и средства РЭБ. ФОТОрепортаж

Батальйон Ахіллес отримав техніку

"Самое главное сокровище для нас - это машина, которая уже сегодня поедет выполнять свои боевые задачи", - добавляет командир роты и объясняет: без надежного грузовика по осеннему бездорожью далеко не уедешь. "Дамбы уже немножко потекли, проходимости нет, пикапы уже не проезжают. Соответственно эта машина будет очень полезна для выполнения боевых задач нашего батальона", - говорит представитель "Ахиллеса". "Здесь специально есть место оператора, место пилота и место командира", - показывает Порошенко обустроенную машину.

Батальйон Ахіллес отримав техніку

"Сегодня ночью эта техника поедет на позиции. Благодаря вам перекроется наше направление, на котором находится батальон", - говорит военный.

Смотрите: Бригады ВСУ на восточном фронте получили 1600 FPV-дронов, комплексы окопного РЭБ и технику. ФОТО

Батальйон Ахіллес отримав техніку

"Я хочу подтвердить, что эффективность боевого применения дронов в "Ахиллесе" является чрезвычайно высокой", - говорит Порошенко.

Батальйон Ахіллес отримав техніку

"Спасибо за помощь, надеемся, что враг быстро будет выбит с нашей земли. Это не просто средства - это жизнь наших ребят, которые работают на этой технике", - отмечает военный.

"Мы усиливаем сотрудничество с батальоном "Ахиллес" 92 ОШБр и стараемся оперативно закрывать все запросы, которые они направляют нашей команде. Потому что Победу могут выбить у врага только Вооруженные Силы Украины, а для этого им необходимо качественное обеспечение", - убежден Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал Зеленского ветировать повышение налогов для легальных работников и бизнеса

Автор: 

Порошенко Петр (19618) Харьковщина (5577) техника (1749)


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Топ комментарии
+25
Дяка, пану Порошенко!

Маю надію, він буде балотуватись, бо із зелененим лайном ми другий строк не потягнемо..
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20.10.2024 12:34 Ответить
+18
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20.10.2024 12:48 Ответить
+16
Петя красавчик.
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20.10.2024 12:34 Ответить
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Дяка, пану Порошенко!

Маю надію, він буде балотуватись, бо із зелененим лайном ми другий строк не потягнемо..
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20.10.2024 12:34 Ответить
вибори не скоро.
Вся надія на військову Хунту. Звісно, перед цією подією ЕрЗе-влада має настільки зає**ти війскових, в першу чергу - генералів, щоб вони вирішили: "ну все, це вже **здец, треба діяти"
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20.10.2024 12:47 Ответить
Про це я давно вже тут писала й в бан кілька аків відправили..нам - аботшвидковибори, або хунта..інакше звізда настане. Швидковибори за законом неможна, тому хунта.

Дістали вже ці зелені довбодятли!!!

І чому в нас вибори таємні?? (Риторичне питання)
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20.10.2024 14:05 Ответить
допоки не було воєного стану - хунта була би на шкоду Україні.
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20.10.2024 14:38 Ответить
Я вже к1лька раз дописував,що прибрати зеленого вислюка в1д влади,можна т1льки при допомоз1 хорошого снайпера...
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20.10.2024 18:14 Ответить
Петя красавчик.
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20.10.2024 12:34 Ответить
Юрій Федоренко від "СН" иовчить, як г**на в рот набрав. Порошенко ж лютий ворог зе-клоуна.
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20.10.2024 12:38 Ответить
тьак це ж його батальйону допомога! І Порошенко ніколи не провозить допомоги туди, де його не просять! Значить, він просив!
А заціни, що Порох в цій інфі не згадує, хто саме з Ахілесу просив його допомогти...
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20.10.2024 12:44 Ответить
Тут і коментувати нема що. Не зелене лайно. Гетьман.
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20.10.2024 12:40 Ответить
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20.10.2024 12:48 Ответить
Очікувано. Дякуємо!
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20.10.2024 12:49 Ответить
Дякуємо справжньому президенту та патріоту.
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20.10.2024 12:49 Ответить
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20.10.2024 12:50 Ответить
Допомагай Господи, Петру та його Команді !!! ...Зелю 🤡 Геть !!!
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20.10.2024 12:51 Ответить
https://www.facebook.com/share/p/3464KDiYM2q4sGDb/ Олександр ПОГРЕБИСЬКИЙ :
🤝 Друзі, Олександр ПОГРЕБИСЬКИЙ з побратимами дякують ВАМ:
Як завжди системна допомога якісними дронами!
Велика подяка від нашого батальйону за постійну допомогу!!!

ДОПОМОГА ЗСУ:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: - 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
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20.10.2024 12:56 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу. Божого захисту нашим воїнам
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20.10.2024 13:05 Ответить
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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20.10.2024 13:06 Ответить
Казахстан, спасибо братья! Алга! 🤚
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20.10.2024 13:49 Ответить
Марнотратство . Ці дрони треба було продати , спитайте у міністра оборони .
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20.10.2024 13:14 Ответить
Порох похудав..
а Зеля розжиріла, на мародерстві, разом з дермаками-татаровими, на своїх хвойдах "крупах"...
дебіли, що ви понаобирали на Вироку-2019?
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20.10.2024 13:26 Ответить
 
 