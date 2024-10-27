В Ривненской области от взрыва гранаты погибла семья переселенцев c Луганщины. ФОТО
24 октября около 20 часов в полицию обратился глава Степанского поселкового совета, что в гараже хозяйства обнаружены тела его владельцев: 60-летнего отца и 30-летнего сына, которые, вероятно, могли погибнуть от отравления угарным газом.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.
"Однако следственно-оперативная группа Сарненского РВП предварительно установила, что в помещении сдетонировала граната "Ф-1": взрывотехники изъяли ее осколки.
По факту гибели двух человек, а также незаконного обращения с оружием и боеприпасами следователи начали досудебные расследования по п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины.
Известно, что их семья переехала в Ривненскую область в марте 2022 года из Луганской области.
В рамках уголовного производства следователи устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса.
Правоохранители же в очередной раз напоминают не хранить по месту жительства взрывоопасные предметы, тем более проводить с ними любые действия, ведь это может привести к непоправимым последствиям", - говорится в сообщении.
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Втім - жаль бідолаг. Добре, що нікого не підірвали. Спочивайте спокійно.
В бойових умовах це може буть заводський брак (якесь механічне ушкодження, що загальмувало спрацювання уповільнювача (не загорівся заряд. Або заряд вигорів, але якась задирка металу не дала спрацювать ударнику по капсулю-детонатору...). Але це може статься лише після висмикування чеки запобіжника... А це - "зовнішнє механічне ушкодження". І його видно при зовнішньому огляді гранати... Решта складових - не "гниють" і не "прокисають". І їх мікроби не їдять...
"Осічки" бувають і в патронах, і в снарядах І "заїдання" затворів та замків на зброї буває - це механічні рухомі конструкції... Але це "допустима погрішність"...
Ти не зрозумів мною написаного, поспішив "покритикувать" і потрапив у "незручну" ситуацію. А зараз яким-завгодно чином хочеш з неї вибраться... Розумію...
Ви порадили використовувати ********** невідомого походження. Ви вважаєте надто складним просверлити дірочку в корпусі гранати і вплавити звідти на водяній бані тротил? Таку хрінь я з моїм товаришем зробили в 1988 році з гранатою, яку знайшли під час фасування зібраної картоплі. Срава не надто складна. Залити замість тротилу парафін для ваги і заклеїти отвір то теж не надто мудра справа. А от граната, що підвела в бою може коштувати життя.
Я такі сумнівні гранати переробляв би на учбові. Подалі від гріха. Або використовував би на навчаннях з метання бойових гранат (із заміненим запалом. ) От там неспрацювання гранати не потягне трагічних наслідків.
Хлопчик "далекий" від армії - як свиня - до Місяця...
Якого бея ***** було гранату перти з Луганська до Рівного?
Бандерівців убивати?
До нас кілька сімей приїхало.Люди старалися,підготували житло,ремонт зробили,позносили,щоб було на чому спати і чим укритися.Але...
,,Ми в такіх условіях жіть нє можєм...удобств нєт.."
Ми живемо,а вони не можуть...Не всі такі,але таких багато...