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В Ривненской области от взрыва гранаты погибла семья переселенцев c Луганщины. ФОТО

24 октября около 20 часов в полицию обратился глава Степанского поселкового совета, что в гараже хозяйства обнаружены тела его владельцев: 60-летнего отца и 30-летнего сына, которые, вероятно, могли погибнуть от отравления угарным газом.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

"Однако следственно-оперативная группа Сарненского РВП предварительно установила, что в помещении сдетонировала граната "Ф-1": взрывотехники изъяли ее осколки.

Также читайте: На Черниговщине три человека травмировались вследствие взрыва гранаты в доме

На Рівненщині від вибуху гранати загинула родина переселенців з Луганщини

По факту гибели двух человек, а также незаконного обращения с оружием и боеприпасами следователи начали досудебные расследования по п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины.

Известно, что их семья переехала в Ривненскую область в марте 2022 года из Луганской области.

В рамках уголовного производства следователи устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса.

На Рівненщині від вибуху гранати загинула родина переселенців з Луганщини

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина взорвал гранату во дворе многоэтажного дома на Полтавщине, трое раненых, - Нацполиция

Правоохранители же в очередной раз напоминают не хранить по месту жительства взрывоопасные предметы, тем более проводить с ними любые действия, ведь это может привести к непоправимым последствиям", - говорится в сообщении.

Автор: 

граната (1014) Нацполиция (16573) переселенцы (531) Ровенская область (1252)


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Топ комментарии
+15
І оце треба було їхати з Луганщини аж на Рівненщину, щоб отак померти ?!
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27.10.2024 02:08 Ответить
+13
Краще-б вони ту гранату віддали хлопцям на фронт... Може-б, одним-двома кацапами менше стало...
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27.10.2024 05:59 Ответить
+12
Дома воював? На фронт не спішив визволяти Луганщину?
Втім - жаль бідолаг. Добре, що нікого не підірвали. Спочивайте спокійно.
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27.10.2024 02:58 Ответить
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І оце треба було їхати з Луганщини аж на Рівненщину, щоб отак померти ?!
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27.10.2024 02:08 Ответить
А ухилянти, топляться в Тисі, але в армію не хочуть.
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27.10.2024 07:28 Ответить
Дома воював? На фронт не спішив визволяти Луганщину?
Втім - жаль бідолаг. Добре, що нікого не підірвали. Спочивайте спокійно.
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27.10.2024 02:58 Ответить
Краще-б вони ту гранату віддали хлопцям на фронт... Може-б, одним-двома кацапами менше стало...
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27.10.2024 05:59 Ответить
а може ця граната і досталась їм від ЗСУ?
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27.10.2024 07:20 Ответить
Проведи розслідування і встанови... Можеш навіть допитать батька та сина... Я дозволяю...
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27.10.2024 07:29 Ответить
Я не радив би брати ********** невідомого походження.
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27.10.2024 08:34 Ответить
А я що - закликаю до цього?
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27.10.2024 08:38 Ответить
Передивіться свій коментар на початку цієї гілки.
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29.10.2024 19:34 Ответить
І що? Безпосередню небезпеку в Ф-1 являє лише УЗРГМ (запал гранати) Решта - чавунний корпус та тротил всередині... Без запалу гранатою можна цвяхи забивать! Якби вояки її отримали, то відразу ж перевірили його стан. При виявленні несправності вони-б його або викинули, або знищили... А гранату укомплектували іншим... Та й гранати запалами споряджаються безпосередньо перед боєм. І вкладаються в гранатну сумку. В міжбойовий період гранату легко розрядить - достатньо викрутить запал і поставить пластмасову заглушку. (на практиці це робиться рідко - бо заглушка потрібна тільки при тривалому зберіганні на складі - для запобігання корозії різьби запального гнізда...)
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29.10.2024 19:52 Ответить
Якщо вам передадуть гранату невідомого походження, і під час застосування виявиться, що вона не вибухнула в потрібний момент, Вас це дуже порадує?
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29.10.2024 22:31 Ответить
Можливість "неспрацьовування" запалу за відсутності зовнішніх ушкоджень - 0,0001 % Там "дуракостойка" конструкція, розроблена ще з 30-х років, яка майже без модернізацій використовується майже століття. (єдине, що змінили в УЗРГМ-2 - поміняли пороховий заряд уповільнювача на менш гігроскопічний та менш димний...)
В бойових умовах це може буть заводський брак (якесь механічне ушкодження, що загальмувало спрацювання уповільнювача (не загорівся заряд. Або заряд вигорів, але якась задирка металу не дала спрацювать ударнику по капсулю-детонатору...). Але це може статься лише після висмикування чеки запобіжника... А це - "зовнішнє механічне ушкодження". І його видно при зовнішньому огляді гранати... Решта складових - не "гниють" і не "прокисають". І їх мікроби не їдять...
"Осічки" бувають і в патронах, і в снарядах І "заїдання" затворів та замків на зброї буває - це механічні рухомі конструкції... Але це "допустима погрішність"...
Ти не зрозумів мною написаного, поспішив "покритикувать" і потрапив у "незручну" ситуацію. А зараз яким-завгодно чином хочеш з неї вибраться... Розумію...
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30.10.2024 04:05 Ответить
Погано Ви розумієте мою точку зору.
Ви порадили використовувати ********** невідомого походження. Ви вважаєте надто складним просверлити дірочку в корпусі гранати і вплавити звідти на водяній бані тротил? Таку хрінь я з моїм товаришем зробили в 1988 році з гранатою, яку знайшли під час фасування зібраної картоплі. Срава не надто складна. Залити замість тротилу парафін для ваги і заклеїти отвір то теж не надто мудра справа. А от граната, що підвела в бою може коштувати життя.
Я такі сумнівні гранати переробляв би на учбові. Подалі від гріха. Або використовував би на навчаннях з метання бойових гранат (із заміненим запалом. ) От там неспрацювання гранати не потягне трагічних наслідків.
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30.10.2024 17:02 Ответить
Твою мать"!!! ти гранату, Ф-1, як не "картинці", бачив?!!!
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30.10.2024 17:22 Ответить
Бачив
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30.10.2024 18:35 Ответить
Не берите в руки всякую взрывоопасную гадость,хрен его знает в каком состоянии детонатор нас этому еще в третьем классе учили.
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27.10.2024 07:16 Ответить
Херово і не тому тебе в 3 класі вчили....
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27.10.2024 07:27 Ответить
Мені вчителі те саме розказували - ще на початку 70-х... Бо кожен рік, під час польових робіт, то там, то там знаходили (а той підривалися) люди на "подарунках" ІІ Світової...
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27.10.2024 07:33 Ответить
так ви *** з пальцем не путайте, то з землі, а це складське зберігання яке практично немає термінів. І вам теж прям з третього класу нвп вчили
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27.10.2024 07:41 Ответить
Це у тебе в голові "х*ї з пальцями" переплутані... Тобі відомо, коли та граната їм в руки потрапила? В якому стані вона була? У яких умовах зберігалася? Що саме стало причиною її вибуху - несправний стан, необережне поводження чи умисний підрив? І чи самі загиблі цю гранату підірвали? Може їм її у двері чи в кватирку хтось укинув? Мелеш дурниці з розумним виглядом, та ще й на людей паскудиш...
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27.10.2024 07:50 Ответить
Напомним этому знатоку саперу про совковые 45мм снаряды взрывались даже тогда когда их саперы из севастопольских штолен из ящиков вынимали,не считая сколько пацанов подорвалосю,хуже чем минометная мина.
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27.10.2024 13:09 Ответить
Мене більше всього "убило" ОЦЕ: "...це складське зберігання яке практично немає термінів..."
Хлопчик "далекий" від армії - як свиня - до Місяця...
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27.10.2024 13:29 Ответить
У нас на форуме поисковиков таких много было,сначала такие спецы изьявляли желание по войне копать а потом их жены просили скинуться на их лечение после взрыва.
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27.10.2024 17:06 Ответить
Це не родина,а ОЗУ(організоване злочинне угрупування)
Якого бея ***** було гранату перти з Луганська до Рівного?
Бандерівців убивати?
До нас кілька сімей приїхало.Люди старалися,підготували житло,ремонт зробили,позносили,щоб було на чому спати і чим укритися.Але...
,,Ми в такіх условіях жіть нє можєм...удобств нєт.."
Ми живемо,а вони не можуть...Не всі такі,але таких багато...
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27.10.2024 08:03 Ответить
Святиє люді со всємі удобствамі.

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27.10.2024 08:31 Ответить
У навколишніх селах половина будинків пустують... Батьки повмирали, а діти в місті живуть - хати й земельні ділянки, в кращому випадку, використовують тільки влітку - як дачі... Ліси навколишні сухостоєм завалені - тобто дров повно... Але ж хотять "удобств" - щоб супермаркет був у цокольному поверсі будинку... "И центральнае атапление"...
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27.10.2024 08:44 Ответить
 
 