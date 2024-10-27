В Ривненской области от взрыва гранаты погибла семья переселенцев c Луганщины. ФОТО

24 октября около 20 часов в полицию обратился глава Степанского поселкового совета, что в гараже хозяйства обнаружены тела его владельцев: 60-летнего отца и 30-летнего сына, которые, вероятно, могли погибнуть от отравления угарным газом.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

"Однако следственно-оперативная группа Сарненского РВП предварительно установила, что в помещении сдетонировала граната "Ф-1": взрывотехники изъяли ее осколки.

Также читайте: На Черниговщине три человека травмировались вследствие взрыва гранаты в доме

По факту гибели двух человек, а также незаконного обращения с оружием и боеприпасами следователи начали досудебные расследования по п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины.

Известно, что их семья переехала в Ривненскую область в марте 2022 года из Луганской области.

В рамках уголовного производства следователи устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина взорвал гранату во дворе многоэтажного дома на Полтавщине, трое раненых, - Нацполиция

Правоохранители же в очередной раз напоминают не хранить по месту жительства взрывоопасные предметы, тем более проводить с ними любые действия, ведь это может привести к непоправимым последствиям", - говорится в сообщении.