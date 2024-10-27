УКР
На Рівненщині від вибуху гранати загинула родина переселенців з Луганщини. ФОТО

24 жовтня близько 20 години до поліції звернувся очільник Степанської селищної ради, що у гаражі господарства виявлені тіла його власників: 60-річного батька та 30-річного сина, які, ймовірно, могли загинути від отруєння чадним газом.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ.

"Однак слідчо-оперативна група Сарненського РВП попередньо встановила, що у приміщенні здетонувала граната "Ф-1": вибухотехніки вилучили її уламки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині троє людей травмувалися внаслідок підриву гранати в будинку

На Рівненщині від вибуху гранати загинула родина переселенців з Луганщини

За фактом загибелі двох осіб, а також незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали досудові розслідування за п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України.

Відомо, що їхня родина переїхала на Рівненщину у березні 2022 року з Луганської області.

У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу.

На Рівненщині від вибуху гранати загинула родина переселенців з Луганщини

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхового будинку на Полтавщині, троє поранених, - Нацполіція

Правоохоронці ж вкотре нагадують не зберігати за місцем проживання вибухонебезпечні предмети, тим паче проводити з ними будь-які дії, адже це може призвести до непоправних наслідків", - йдеться у повідомленні.

І оце треба було їхати з Луганщини аж на Рівненщину, щоб отак померти ?!
27.10.2024 02:08 Відповісти
Краще-б вони ту гранату віддали хлопцям на фронт... Може-б, одним-двома кацапами менше стало...
27.10.2024 05:59 Відповісти
Дома воював? На фронт не спішив визволяти Луганщину?
Втім - жаль бідолаг. Добре, що нікого не підірвали. Спочивайте спокійно.
27.10.2024 02:58 Відповісти
А ухилянти, топляться в Тисі, але в армію не хочуть.
показати весь коментар
27.10.2024 07:28 Відповісти
а може ця граната і досталась їм від ЗСУ?
показати весь коментар
27.10.2024 07:20 Відповісти
Проведи розслідування і встанови... Можеш навіть допитать батька та сина... Я дозволяю...
показати весь коментар
27.10.2024 07:29 Відповісти
Я не радив би брати ********** невідомого походження.
показати весь коментар
27.10.2024 08:34 Відповісти
А я що - закликаю до цього?
показати весь коментар
27.10.2024 08:38 Відповісти
Передивіться свій коментар на початку цієї гілки.
показати весь коментар
29.10.2024 19:34 Відповісти
І що? Безпосередню небезпеку в Ф-1 являє лише УЗРГМ (запал гранати) Решта - чавунний корпус та тротил всередині... Без запалу гранатою можна цвяхи забивать! Якби вояки її отримали, то відразу ж перевірили його стан. При виявленні несправності вони-б його або викинули, або знищили... А гранату укомплектували іншим... Та й гранати запалами споряджаються безпосередньо перед боєм. І вкладаються в гранатну сумку. В міжбойовий період гранату легко розрядить - достатньо викрутить запал і поставить пластмасову заглушку. (на практиці це робиться рідко - бо заглушка потрібна тільки при тривалому зберіганні на складі - для запобігання корозії різьби запального гнізда...)
показати весь коментар
29.10.2024 19:52 Відповісти
Якщо вам передадуть гранату невідомого походження, і під час застосування виявиться, що вона не вибухнула в потрібний момент, Вас це дуже порадує?
показати весь коментар
29.10.2024 22:31 Відповісти
Можливість "неспрацьовування" запалу за відсутності зовнішніх ушкоджень - 0,0001 % Там "дуракостойка" конструкція, розроблена ще з 30-х років, яка майже без модернізацій використовується майже століття. (єдине, що змінили в УЗРГМ-2 - поміняли пороховий заряд уповільнювача на менш гігроскопічний та менш димний...)
В бойових умовах це може буть заводський брак (якесь механічне ушкодження, що загальмувало спрацювання уповільнювача (не загорівся заряд. Або заряд вигорів, але якась задирка металу не дала спрацювать ударнику по капсулю-детонатору...). Але це може статься лише після висмикування чеки запобіжника... А це - "зовнішнє механічне ушкодження". І його видно при зовнішньому огляді гранати... Решта складових - не "гниють" і не "прокисають". І їх мікроби не їдять...
"Осічки" бувають і в патронах, і в снарядах І "заїдання" затворів та замків на зброї буває - це механічні рухомі конструкції... Але це "допустима погрішність"...
Ти не зрозумів мною написаного, поспішив "покритикувать" і потрапив у "незручну" ситуацію. А зараз яким-завгодно чином хочеш з неї вибраться... Розумію...
показати весь коментар
30.10.2024 04:05 Відповісти
Погано Ви розумієте мою точку зору.
Ви порадили використовувати ********** невідомого походження. Ви вважаєте надто складним просверлити дірочку в корпусі гранати і вплавити звідти на водяній бані тротил? Таку хрінь я з моїм товаришем зробили в 1988 році з гранатою, яку знайшли під час фасування зібраної картоплі. Срава не надто складна. Залити замість тротилу парафін для ваги і заклеїти отвір то теж не надто мудра справа. А от граната, що підвела в бою може коштувати життя.
Я такі сумнівні гранати переробляв би на учбові. Подалі від гріха. Або використовував би на навчаннях з метання бойових гранат (із заміненим запалом. ) От там неспрацювання гранати не потягне трагічних наслідків.
показати весь коментар
30.10.2024 17:02 Відповісти
Твою мать"!!! ти гранату, Ф-1, як не "картинці", бачив?!!!
показати весь коментар
30.10.2024 17:22 Відповісти
Бачив
показати весь коментар
30.10.2024 18:35 Відповісти
Не берите в руки всякую взрывоопасную гадость,хрен его знает в каком состоянии детонатор нас этому еще в третьем классе учили.
показати весь коментар
27.10.2024 07:16 Відповісти
Херово і не тому тебе в 3 класі вчили....
показати весь коментар
27.10.2024 07:27 Відповісти
Мені вчителі те саме розказували - ще на початку 70-х... Бо кожен рік, під час польових робіт, то там, то там знаходили (а той підривалися) люди на "подарунках" ІІ Світової...
показати весь коментар
27.10.2024 07:33 Відповісти
так ви *** з пальцем не путайте, то з землі, а це складське зберігання яке практично немає термінів. І вам теж прям з третього класу нвп вчили
показати весь коментар
27.10.2024 07:41 Відповісти
Це у тебе в голові "х*ї з пальцями" переплутані... Тобі відомо, коли та граната їм в руки потрапила? В якому стані вона була? У яких умовах зберігалася? Що саме стало причиною її вибуху - несправний стан, необережне поводження чи умисний підрив? І чи самі загиблі цю гранату підірвали? Може їм її у двері чи в кватирку хтось укинув? Мелеш дурниці з розумним виглядом, та ще й на людей паскудиш...
показати весь коментар
27.10.2024 07:50 Відповісти
Напомним этому знатоку саперу про совковые 45мм снаряды взрывались даже тогда когда их саперы из севастопольских штолен из ящиков вынимали,не считая сколько пацанов подорвалосю,хуже чем минометная мина.
показати весь коментар
27.10.2024 13:09 Відповісти
Мене більше всього "убило" ОЦЕ: "...це складське зберігання яке практично немає термінів..."
Хлопчик "далекий" від армії - як свиня - до Місяця...
показати весь коментар
27.10.2024 13:29 Відповісти
У нас на форуме поисковиков таких много было,сначала такие спецы изьявляли желание по войне копать а потом их жены просили скинуться на их лечение после взрыва.
показати весь коментар
27.10.2024 17:06 Відповісти
Це не родина,а ОЗУ(організоване злочинне угрупування)
Якого бея ***** було гранату перти з Луганська до Рівного?
Бандерівців убивати?
До нас кілька сімей приїхало.Люди старалися,підготували житло,ремонт зробили,позносили,щоб було на чому спати і чим укритися.Але...
,,Ми в такіх условіях жіть нє можєм...удобств нєт.."
Ми живемо,а вони не можуть...Не всі такі,але таких багато...
показати весь коментар
27.10.2024 08:03 Відповісти
Святиє люді со всємі удобствамі.

показати весь коментар
27.10.2024 08:31 Відповісти
У навколишніх селах половина будинків пустують... Батьки повмирали, а діти в місті живуть - хати й земельні ділянки, в кращому випадку, використовують тільки влітку - як дачі... Ліси навколишні сухостоєм завалені - тобто дров повно... Але ж хотять "удобств" - щоб супермаркет був у цокольному поверсі будинку... "И центральнае атапление"...
показати весь коментар
27.10.2024 08:44 Відповісти
 
 