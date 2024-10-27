На Рівненщині від вибуху гранати загинула родина переселенців з Луганщини. ФОТО
24 жовтня близько 20 години до поліції звернувся очільник Степанської селищної ради, що у гаражі господарства виявлені тіла його власників: 60-річного батька та 30-річного сина, які, ймовірно, могли загинути від отруєння чадним газом.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ.
"Однак слідчо-оперативна група Сарненського РВП попередньо встановила, що у приміщенні здетонувала граната "Ф-1": вибухотехніки вилучили її уламки.
За фактом загибелі двох осіб, а також незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали досудові розслідування за п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України.
Відомо, що їхня родина переїхала на Рівненщину у березні 2022 року з Луганської області.
У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу.
Правоохоронці ж вкотре нагадують не зберігати за місцем проживання вибухонебезпечні предмети, тим паче проводити з ними будь-які дії, адже це може призвести до непоправних наслідків", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Втім - жаль бідолаг. Добре, що нікого не підірвали. Спочивайте спокійно.
В бойових умовах це може буть заводський брак (якесь механічне ушкодження, що загальмувало спрацювання уповільнювача (не загорівся заряд. Або заряд вигорів, але якась задирка металу не дала спрацювать ударнику по капсулю-детонатору...). Але це може статься лише після висмикування чеки запобіжника... А це - "зовнішнє механічне ушкодження". І його видно при зовнішньому огляді гранати... Решта складових - не "гниють" і не "прокисають". І їх мікроби не їдять...
"Осічки" бувають і в патронах, і в снарядах І "заїдання" затворів та замків на зброї буває - це механічні рухомі конструкції... Але це "допустима погрішність"...
Ти не зрозумів мною написаного, поспішив "покритикувать" і потрапив у "незручну" ситуацію. А зараз яким-завгодно чином хочеш з неї вибраться... Розумію...
Ви порадили використовувати ********** невідомого походження. Ви вважаєте надто складним просверлити дірочку в корпусі гранати і вплавити звідти на водяній бані тротил? Таку хрінь я з моїм товаришем зробили в 1988 році з гранатою, яку знайшли під час фасування зібраної картоплі. Срава не надто складна. Залити замість тротилу парафін для ваги і заклеїти отвір то теж не надто мудра справа. А от граната, що підвела в бою може коштувати життя.
Я такі сумнівні гранати переробляв би на учбові. Подалі від гріха. Або використовував би на навчаннях з метання бойових гранат (із заміненим запалом. ) От там неспрацювання гранати не потягне трагічних наслідків.
Хлопчик "далекий" від армії - як свиня - до Місяця...
Якого бея ***** було гранату перти з Луганська до Рівного?
Бандерівців убивати?
До нас кілька сімей приїхало.Люди старалися,підготували житло,ремонт зробили,позносили,щоб було на чому спати і чим укритися.Але...
,,Ми в такіх условіях жіть нє можєм...удобств нєт.."
Ми живемо,а вони не можуть...Не всі такі,але таких багато...