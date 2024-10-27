Украина получила от Канады партию бронетранспортеров LAV. ФОТО

Канада отправила Вооруженным силам Украины партию бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV. Передача техники украинским войскам состоится на одной из баз в Германии. Дата передачи и количество поставленной техники не называется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в сети Х сообщила миссия Вооруженных сил Канады (CAF) в поддержку Сил безопасности Украины.

"После учений по эксплуатации и обслуживанию бронированных машин боевой поддержки, версии "скорая помощь", в Германии, машины были загружены и отправлены в Украину. Эти машины помогут Украине в обороне от незаконного вторжения на ее земли", - сказано в сообщении миссии.

В сентябре 2023 года Канада пообещала Украине передать 50 БТР LAV 6.0 ACSV в течение 3-х лет.

В июне 2024 года первые машины были доставлены из Канады в Германию, где украинские экипажи проходили обучение на них.

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