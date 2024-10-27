Украина получила от Канады партию бронетранспортеров LAV. ФОТО
Канада отправила Вооруженным силам Украины партию бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV. Передача техники украинским войскам состоится на одной из баз в Германии. Дата передачи и количество поставленной техники не называется.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в сети Х сообщила миссия Вооруженных сил Канады (CAF) в поддержку Сил безопасности Украины.
"После учений по эксплуатации и обслуживанию бронированных машин боевой поддержки, версии "скорая помощь", в Германии, машины были загружены и отправлены в Украину. Эти машины помогут Украине в обороне от незаконного вторжения на ее земли", - сказано в сообщении миссии.
В сентябре 2023 года Канада пообещала Украине передать 50 БТР LAV 6.0 ACSV в течение 3-х лет.
В июне 2024 года первые машины были доставлены из Канады в Германию, где украинские экипажи проходили обучение на них.
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Радянські часи. Автомобільна виставка. До секції СРСР підходить японець. Питає представляючого, показуючи на КамАЗ:
- А пасему такой высокий база?
- Чтобы хорошей была проходимость па бездарожью...
- А пасему двигатерь так высоко рапаложен?
- Чтобы при движении па бездарожью его не захлёстывала вада и грязь...
- А пасему кузов так высоко?
- Чтобы при движении па бездарожью вада не мочила груз и в кузов меньше грязи пападало...
- Вот, какой хитрый руссике! Что-угодно придумают - торько-бы хорошие дороги не строить...
Чи не ти написав "А у них сітка доріг добре розвинута". На що я тобі, хворий на голову ідіот, який агриться на все взагалі, написав "В Україні мережа доріг краща за канадську, якщо брати пропорцію по території."
2. LAV 6.0 ACSV - це чи не найновіше, що взагалі є в Канади. Вони дозволили своєму основному постачальнику, який виготовляє їх на основі швейцарських піраній - постачати в Україну, замість переозброювати власну армію.
Тож ваші сентенції принаймні дивні. Отримуємо 60-річні М113 - скиглите. Отримуємо новенькі 8х8-************ БТР-и - скиглите. Хєр зна, що Україні повинні передати/подарувати, аби такі як ти зашили скиглячі ротяки і нарешті перестали критикувати тих, хто дає.
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Реєстрація: 18.10.2021
За три роки перебування на "Цензорі" твій "рівень" уже оцінили...
- ні, бо нема зброї..
- ось вам зброя, ******* бронетранспортери LAV..
- всерівно не будемо: вони колісні, треба гусеничні..
ось такі ці ухилянти.., та капітулянти..