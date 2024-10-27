Україна отримала від Канади партію бронетранспортерів LAV. ФОТО

Канада відправила Збройним силам України партію бронетранспортерів LAV 6.0 ACSV. Передача техніки українським військам відбудеться на одній з баз у Німеччині. Дата передачі та кількість поставленої техніки не називається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у мережі Х повідомила місія Збройних сил Канади (CAF) на підтримку Сил безпеки України.

"Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки, версії "швидка допомога", в Німеччині, машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі", — сказано в повідомленні місії.

У вересні 2023 року Канада пообіцяла Україні передати 50 БТР LAV 6.0 ACSV протягом 3-х років.

У червні 2024 року перших машин було доставлено з Канади до Німеччини, де українські екіпажі проходили навчання на них.

