УКР
Україна отримала від Канади партію бронетранспортерів LAV. ФОТО

Канада відправила Збройним силам України партію бронетранспортерів LAV 6.0 ACSV. Передача техніки українським військам відбудеться на одній з баз у Німеччині. Дата передачі та кількість поставленої техніки не називається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у мережі Х  повідомила місія Збройних сил Канади (CAF) на підтримку Сил безпеки України.

"Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки, версії "швидка допомога", в Німеччині, машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі", — сказано в повідомленні місії.

У вересні 2023 року Канада пообіцяла Україні передати 50 БТР LAV 6.0 ACSV протягом 3-х років.

У червні 2024 року перших машин було доставлено з Канади до Німеччини, де українські екіпажі проходили навчання на них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 138 українських військовослужбовців завершили навчальну програму з розмінування, реалізовану канадською організацією Mriya Aid.

LAV 6.0 ACSV бронетранспортер –
Канада (2266) Україна (6172) БТР (289)
+11
Дякуємо, друзі.
27.10.2024 12:54
+6
А у них сітка доріг добре розвинута... Це ж тобі не "Снігерія"...
Радянські часи. Автомобільна виставка. До секції СРСР підходить японець. Питає представляючого, показуючи на КамАЗ:
- А пасему такой высокий база?
- Чтобы хорошей была проходимость па бездарожью...
- А пасему двигатерь так высоко рапаложен?
- Чтобы при движении па бездарожью его не захлёстывала вада и грязь...
- А пасему кузов так высоко?
- Чтобы при движении па бездарожью вада не мочила груз и в кузов меньше грязи пападало...
- Вот, какой хитрый руссике! Что-угодно придумают - торько-бы хорошие дороги не строить...
27.10.2024 13:25
+4
треба дякувати ,а не в рота заглядати. що заважало самим виробляти?
27.10.2024 15:55
Знову колісна техніка. А саме зараз, під зиму Україна гостро потребує гусеничну. Трохи дивно, що Канада з її кліматичними умовами має багато свмк колісних бронемашин.
27.10.2024 12:46
А у них сітка доріг добре розвинута... Це ж тобі не "Снігерія"...
Радянські часи. Автомобільна виставка. До секції СРСР підходить японець. Питає представляючого, показуючи на КамАЗ:
- А пасему такой высокий база?
- Чтобы хорошей была проходимость па бездарожью...
- А пасему двигатерь так высоко рапаложен?
- Чтобы при движении па бездарожью его не захлёстывала вада и грязь...
- А пасему кузов так высоко?
- Чтобы при движении па бездарожью вада не мочила груз и в кузов меньше грязи пападало...
- Вот, какой хитрый руссике! Что-угодно придумают - торько-бы хорошие дороги не строить...
27.10.2024 13:25
В Україні мережа доріг краща за канадську, якщо брати пропорцію по території. В канадській армії є все - і колісна, і на гусіні, і танків. А надали те, що ГШ/МО попросили на рамштайнах і те, що Канада самотужки може виробляти, вірогідно. Бо, як бачимо, передають не леопарди, на які дозвіл Німеччини треба, вірогідно, а LAV 6.0 ACSV, які повністю виробляються в Канаді.
28.10.2024 01:15
Ти УВАЖНО мій допис читав? Я Канаду з ким порівнював?
28.10.2024 03:25
Ти головую врешті решт коли думати почнеш, а не дупою?!?

Чи не ти написав "А у них сітка доріг добре розвинута". На що я тобі, хворий на голову ідіот, який агриться на все взагалі, написав "В Україні мережа доріг краща за канадську, якщо брати пропорцію по території."
28.10.2024 08:54
"Хворий на голову ідіот" - саме ТИ! Бо я в своєму дописі Канаду не з Україною порівнював - а з РОСІЄЮ!!! Наві анекдот з цього приводу саме про Росію привів!!!
28.10.2024 11:47
треба дякувати ,а не в рота заглядати. що заважало самим виробляти?
27.10.2024 15:55
Та да, потрібно відмовитися і надіслати ноту із ліверною ковбасою.
27.10.2024 19:25
Ні, звичайно. Але я про те, що було б більш потрібне. Маю право?
27.10.2024 19:39
Якби та техніка у Канади ще була..
27.10.2024 23:19
А помріяти?
28.10.2024 16:03
1. Вам генерал по МТЗ особисто повідомив, що в першу чергу потребує Україна? В умовах, коли в ЗСУ цілі бригади без техніки?
2. LAV 6.0 ACSV - це чи не найновіше, що взагалі є в Канади. Вони дозволили своєму основному постачальнику, який виготовляє їх на основі швейцарських піраній - постачати в Україну, замість переозброювати власну армію.

Тож ваші сентенції принаймні дивні. Отримуємо 60-річні М113 - скиглите. Отримуємо новенькі 8х8-************ БТР-и - скиглите. Хєр зна, що Україні повинні передати/подарувати, аби такі як ти зашили скиглячі ротяки і нарешті перестали критикувати тих, хто дає.
28.10.2024 01:12
Шановний, я навіть не блогер, а пересічний українець, який висдовлює виключно власну думку і не претендує бути знайомим боцового генерала, другом Єрмака, чи радником Бутусова. Рожумієте, про що я? Маю таке право - висловити власну думку, чи питати вашого дозволу?
28.10.2024 10:40
Маєте. Але є малий нюанс. Вірніше 2: 1. думка повинна принаймні корелювати з здоровим глуздом. 2. якщо ваша думка не фахова реально, то краще висловлюйте її тишком поруч з білим фаянсовим товаришем, бо інакше отакі тролі як я, які бачать, що ви якусь дичину несете, швиденько з вас зроблять опудало смішне.
28.10.2024 14:04
😊 Вище вам людина відповідь дала, як і діагноз. А я раджу почитати, що таке "форум" взагалі і що таке соціальні мережі, для чого вони і що таке "форум" у соціальних мережах. Я вам це розповідати не буду, як і вчити. У мене часу на вас і таких як ви нема.
28.10.2024 14:50
Занадто великій кількості невігласів та вумників типу нас з вами надали можливість ротяку відкривати.
28.10.2024 15:01
Їдьте у кацапію - там точно ротяку відкрити не дадуть.
28.10.2024 16:04
Саме цікаве - "опудалом смішним" ти тут сам себе зробив... Нам і стараться не потрібно...
28.10.2024 15:29
Так з ким (опудалами) спілкуюсь, до того рівня і вимушений спускатись. Очевидно же.
28.10.2024 17:07
"Гараю"? Тебе давно "посилали в даль світлу"? "Обісрався? Обтікай мовчки"... А не плюйся лайном, в яке тебе ткнули пикою...
28.10.2024 17:14
Бач який в тебе рівень - так і тече з тебе лайно, так і лізеш до людей...
28.10.2024 17:29
Який в мене "рівень" не тобі судить...


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 18.10.2021
За три роки перебування на "Цензорі" твій "рівень" уже оцінили...
28.10.2024 17:38
Дякуємо, друзі.
27.10.2024 12:54
Файні медичні бронетранспортери.
27.10.2024 17:54
Дякуємо !!
27.10.2024 19:26
- вас вбивають московські загарбники-фашисти, будете себе захищати?
- ні, бо нема зброї..
- ось вам зброя, ******* бронетранспортери LAV..
- всерівно не будемо: вони колісні, треба гусеничні..

ось такі ці ухилянти.., та капітулянти..
28.10.2024 19:06
 
 