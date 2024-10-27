Україна отримала від Канади партію бронетранспортерів LAV. ФОТО
Канада відправила Збройним силам України партію бронетранспортерів LAV 6.0 ACSV. Передача техніки українським військам відбудеться на одній з баз у Німеччині. Дата передачі та кількість поставленої техніки не називається.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у мережі Х повідомила місія Збройних сил Канади (CAF) на підтримку Сил безпеки України.
"Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки, версії "швидка допомога", в Німеччині, машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі", — сказано в повідомленні місії.
У вересні 2023 року Канада пообіцяла Україні передати 50 БТР LAV 6.0 ACSV протягом 3-х років.
У червні 2024 року перших машин було доставлено з Канади до Німеччини, де українські екіпажі проходили навчання на них.
Чи не ти написав "А у них сітка доріг добре розвинута". На що я тобі, хворий на голову ідіот, який агриться на все взагалі, написав "В Україні мережа доріг краща за канадську, якщо брати пропорцію по території."
2. LAV 6.0 ACSV - це чи не найновіше, що взагалі є в Канади. Вони дозволили своєму основному постачальнику, який виготовляє їх на основі швейцарських піраній - постачати в Україну, замість переозброювати власну армію.
Тож ваші сентенції принаймні дивні. Отримуємо 60-річні М113 - скиглите. Отримуємо новенькі 8х8-************ БТР-и - скиглите. Хєр зна, що Україні повинні передати/подарувати, аби такі як ти зашили скиглячі ротяки і нарешті перестали критикувати тих, хто дає.
За три роки перебування на "Цензорі" твій "рівень" уже оцінили...
- ні, бо нема зброї..
- ось вам зброя, ******* бронетранспортери LAV..
- всерівно не будемо: вони колісні, треба гусеничні..
ось такі ці ухилянти.., та капітулянти..