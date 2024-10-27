Войска РФ ударили по Черниговщине: ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российской атаки с дронов получил ранения 34-летний житель одного из сел Новгород-Северского района Черниговской области, мужчина госпитализирован, сейчас угрозы его жизни нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в этот же день враг попал из дрона по частному хозяйству в селе Новгород-Северской громады - обстрелом уничтожены гараж и легковой автомобиль мирных жителей.
По факту атак Новгород-Северские полицейские расследуют уголовное производство по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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