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Войска РФ ударили по Черниговщине: ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российской атаки с дронов получил ранения 34-летний житель одного из сел Новгород-Северского района Черниговской области, мужчина госпитализирован, сейчас угрозы его жизни нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в этот же день враг попал из дрона по частному хозяйству в селе Новгород-Северской громады - обстрелом уничтожены гараж и легковой автомобиль мирных жителей.

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Наслідки удару по Чернігівщині
Наслідки удару по Чернігівщині

По факту атак Новгород-Северские полицейские расследуют уголовное производство по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Автор: 

обстрел (27972) Нацполиция (16573) Черниговщина (1485)


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