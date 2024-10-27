УКР
Війська РФ ударили по Чернігівщині: поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки з дронів зазнав поранень 34-річний мешканець одного з сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області, чоловік госпіталізований, нині загрози його життю немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, цього ж дня ворог поцілив з дрона по приватному господарству у селі Новгород-Сіверської громади - обстрілом знищено гараж та легковий автомобіль мирних мешканців.

Наслідки удару по Чернігівщині
Наслідки удару по Чернігівщині

За фактом атак Новгород-Сіверські поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

