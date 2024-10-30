К эксплуатации в ВСУ допущен универсальный пулемет SAR 762 MT. ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 х 51 мм НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Отмечается, что пулемет имеет ряд технологических преимуществ по сравнению с похожим по классу ротным единственным пулеметом России "Печенег". В частности, в комплекте есть быстросменный ствол, который позволяет вести почти непрерывный огонь.

Кроме того, оружие имеет регулируемый газовый клапан, благодаря которому можно менять интенсивность стрельбы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Допущен к эксплуатации компьютерный артполигон отечественного производства, - Минобороны. ФОТО

Его можно устанавливать на специальные станки-треноги на боевых позициях и в огневых сооружениях, или же на легкобронированную технику.

"Оружие имеет высокий ресурс корпуса и ствола. Рассчитано на эффективное использование как при экстремально низких температурах, так и при тропическом климате", - добавили в оборонном ведомстве.