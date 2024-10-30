К эксплуатации в ВСУ допущен универсальный пулемет SAR 762 MT. ФОТО
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 х 51 мм НАТО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Отмечается, что пулемет имеет ряд технологических преимуществ по сравнению с похожим по классу ротным единственным пулеметом России "Печенег". В частности, в комплекте есть быстросменный ствол, который позволяет вести почти непрерывный огонь.
Кроме того, оружие имеет регулируемый газовый клапан, благодаря которому можно менять интенсивность стрельбы.
Его можно устанавливать на специальные станки-треноги на боевых позициях и в огневых сооружениях, или же на легкобронированную технику.
"Оружие имеет высокий ресурс корпуса и ствола. Рассчитано на эффективное использование как при экстремально низких температурах, так и при тропическом климате", - добавили в оборонном ведомстве.
Или Турки занесли кому то хорошую "котлету" в МО?
Уніфікація знижує витрати і спрощує навчання ОС.
А де наші "Маяки" ??