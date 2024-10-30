РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4624 посетителя онлайн
Новости Фото
9 608 13

К эксплуатации в ВСУ допущен универсальный пулемет SAR 762 MT. ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 х 51 мм НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Отмечается, что пулемет имеет ряд технологических преимуществ по сравнению с похожим по классу ротным единственным пулеметом России "Печенег". В частности, в комплекте есть быстросменный ствол, который позволяет вести почти непрерывный огонь.

Кроме того, оружие имеет регулируемый газовый клапан, благодаря которому можно менять интенсивность стрельбы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Допущен к эксплуатации компьютерный артполигон отечественного производства, - Минобороны. ФОТО

Его можно устанавливать на специальные станки-треноги на боевых позициях и в огневых сооружениях, или же на легкобронированную технику.

"Оружие имеет высокий ресурс корпуса и ствола. Рассчитано на эффективное использование как при экстремально низких температурах, так и при тропическом климате", - добавили в оборонном ведомстве.

Міноборони кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT

Автор: 

Минобороны (9582) оружие (10439)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Браунінги є станкові 0,5 (у дюймах), а є й ручні 0,3 (хоча він все одно заважкий, тому й не дуже поширений) А цей схоже якийсь ліцензійний випуск МАГ, так само як з М-16. Практично на усій натівській броні вони йдуть разом - Браунінг як основний, та декілька МАГ допоміжні.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:04 Ответить
+1
Браунінг іншого класу зброя - великий калібр, здається 12,7 мм. А про цей не чув, але дуже схоже на ФН МАГ.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:42 Ответить
+1
А шо, турецкое оружие еже стало надежным?
Или Турки занесли кому то хорошую "котлету" в МО?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, ще один перевірений часом натівський ветеран, хоч і не на стіки поважного віку як Браунинг.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:36 Ответить
Браунінг іншого класу зброя - великий калібр, здається 12,7 мм. А про цей не чув, але дуже схоже на ФН МАГ.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:42 Ответить
Браунінги є станкові 0,5 (у дюймах), а є й ручні 0,3 (хоча він все одно заважкий, тому й не дуже поширений) А цей схоже якийсь ліцензійний випуск МАГ, так само як з М-16. Практично на усій натівській броні вони йдуть разом - Браунінг як основний, та декілька МАГ допоміжні.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:04 Ответить
Так то для броні, а ми ж за піхоту. Чи в нас його прийняли для броні? І швидше за все, в них криволапий переклад: "універсальний". Взагалі-то наче кажуть "єдиний кулемет". Чи то я туплю: єдиний - то переклад на вуззьку?
показать весь комментарий
30.10.2024 14:27 Ответить
Якщо універсальний то мабуть для всього - з сошками для піхоти та легкої броні, або заточені тіки під броню - без сошок, прикладу, прицілу на стволі та регулятора газового клапана. Наче за радянських термінів це й є "єдиний кулемет", але я у цьому не шарю.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:23 Ответить
А шо, турецкое оружие еже стало надежным?
Или Турки занесли кому то хорошую "котлету" в МО?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:42 Ответить
а коли стало поганим? дешеве для масовогоп окупця так собі, а загалом пристойна зброя по якості
показать весь комментарий
31.10.2024 19:40 Ответить
Ніт. Печенег навіть поруч не стояв. Як і будь-який кулемет на рантовому патроні - не стояв поруч із кулеметом на безрантовому патроні. Миф про кращу в світі радянсько-російську зброю - на часі відправити за крейсером Маца. І в першу чергу це стосується їхніх кулеметів та автоматів. А на фото, схоже, ФН МАГ.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:46 Ответить
Так до всіх кулеметів є змінні стволи - ну бистро зношуються. От шо буває з 700 вистрелів - https://www.youtube.com/watch?v=C1fR7KD-vnw
показать весь комментарий
30.10.2024 13:46 Ответить
гарна кацапо-бойка
показать весь комментарий
30.10.2024 14:46 Ответить
Ну всё , теперь ни один каб не проскочит .
показать весь комментарий
30.10.2024 14:48 Ответить
В НАТО "єдиний". Мг-42, фн маг. В уззьких якраз не дуже. Наприклад, у ПКВТ та інших - остання буква "т" означає танковий. Окремо піхотні.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:46 Ответить
Наче добре, але багато зброї різних зразків і виробників для армії не найкраща ситуація.
Уніфікація знижує витрати і спрощує навчання ОС.

А де наші "Маяки" ??
показать весь комментарий
31.10.2024 12:11 Ответить
 
 