РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11674 посетителя онлайн
Новости Фото
2 005 4

Допущен к эксплуатации компьютерный артполигон отечественного производства, - Минобороны. ФОТО

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации компьютерный артиллерийский полигон отечественного производства, предназначенный для подготовки специалистов подразделений артиллерии.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, комплекс разработала группа украинских программистов как вспомогательный цифровой инструмент для проведения занятий с боевыми расчетами различных видов артиллерийского вооружения. Алгоритмы компьютерной программы создавались с учетом значительного массива реального боевого опыта украинских артиллеристов, приобретенного за годы войны с российским агрессором.

Комп’ютерний артполігон вітчизняного виробництва

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Железный полигон": Минобороны запустило проект для бесплатного тестирования оружия

Комп’ютерний артполігон вітчизняного виробництва

Читайте: Украинские компании стали вторыми по количеству заявок на тендер Коалиции дронов, - Минобороны

Возможности компьютерного артполигона

Визуальный компонент компьютерного полигона позволяет:

  • моделировать выполнение огневых задач и осуществлять анализ их выполнения,
  • проводить разбор действий каждого члена боевого расчета,
  • получать рекомендации для исправления ошибок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внедрены новые стандарты качества военной формы, - Минобороны

"Компьютерный полигон украинского производства - компактный. Все оборудование помещается в чемодан, что позволяет обустроить учебный класс в любом стационарном помещении или полевых условиях", - добавили в Минобороны.

Автор: 

Минобороны (9426) полигон (340)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ціна? Яка ціна? І я скажу хто таке МО...
показать весь комментарий
25.10.2024 16:28 Ответить
По чом в стімі продають?
показать весь комментарий
25.10.2024 16:28 Ответить
Скільки занесли у Міноборони, щоб отримати цей допуск?
показать весь комментарий
25.10.2024 16:28 Ответить
кто тебя умеров просил это создавать? кому оно нах впало?
показать весь комментарий
25.10.2024 18:21 Ответить
 
 