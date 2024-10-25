Допущен к эксплуатации компьютерный артполигон отечественного производства, - Минобороны. ФОТО
Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации компьютерный артиллерийский полигон отечественного производства, предназначенный для подготовки специалистов подразделений артиллерии.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, комплекс разработала группа украинских программистов как вспомогательный цифровой инструмент для проведения занятий с боевыми расчетами различных видов артиллерийского вооружения. Алгоритмы компьютерной программы создавались с учетом значительного массива реального боевого опыта украинских артиллеристов, приобретенного за годы войны с российским агрессором.
Возможности компьютерного артполигона
Визуальный компонент компьютерного полигона позволяет:
- моделировать выполнение огневых задач и осуществлять анализ их выполнения,
- проводить разбор действий каждого члена боевого расчета,
- получать рекомендации для исправления ошибок.
"Компьютерный полигон украинского производства - компактный. Все оборудование помещается в чемодан, что позволяет обустроить учебный класс в любом стационарном помещении или полевых условиях", - добавили в Минобороны.
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