Допущен к эксплуатации компьютерный артполигон отечественного производства, - Минобороны. ФОТО

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации компьютерный артиллерийский полигон отечественного производства, предназначенный для подготовки специалистов подразделений артиллерии.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, комплекс разработала группа украинских программистов как вспомогательный цифровой инструмент для проведения занятий с боевыми расчетами различных видов артиллерийского вооружения. Алгоритмы компьютерной программы создавались с учетом значительного массива реального боевого опыта украинских артиллеристов, приобретенного за годы войны с российским агрессором.

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Возможности компьютерного артполигона

Визуальный компонент компьютерного полигона позволяет:

моделировать выполнение огневых задач и осуществлять анализ их выполнения,

проводить разбор действий каждого члена боевого расчета,

получать рекомендации для исправления ошибок.

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"Компьютерный полигон украинского производства - компактный. Все оборудование помещается в чемодан, что позволяет обустроить учебный класс в любом стационарном помещении или полевых условиях", - добавили в Минобороны.