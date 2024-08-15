"Железный полигон": Минобороны запустило проект для бесплатного тестирования оружия
Минобороны и Минстратегпром в сотрудничестве с Генштабом ВСУ запустили проект "Железный полигон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Так, украинские производители вооружения и военной техники смогут бесплатно проводить тестирование своих изделий еще на этапе проектирования.
Производители смогут получать оперативную обратную связь, оптимизировать разработку и ускорить поставки вооружения и техники на фронт.
"Основной целью "Железного полигона" является обеспечение производителей возможностью протестировать свои изделия в реальных условиях и оценить их эффективность с помощью военных научно-исследовательских институтов. Это позволит сосредоточиться на создании того, что действительно нужно Вооруженным силам для достижения эффективности в боевых условиях", - отметили в Минобороны.
Заместитель главы Министерства обороны Иван Гаврилюк заявил, что проект является важным этапом развития украинского ВПК, поскольку позволяет производителям оружия и техники значительно сократить время на тестирование и доведение своих изделий до стандартов, необходимых для реальных боевых действий
В рамках "Железного полигона" производителям вооружения предоставят профессиональную экспертизу, поддержку во время тестирования, консультации военных экспертов и помогут наработать методологию испытаний
Проект предлагает доступ к полигонам, оборудованным всем необходимым для испытаний различных типов военных изделий.
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