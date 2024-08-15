"Залізний полігон": Міноборони запустило проєкт для безкоштовного тестування зброї

Міноборони та Мінстратегпром у співпраці із Генштабом ЗСУ запустили проєкт "Залізний полігон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Так, українські виробники озброєння та військової техніки зможуть безкоштовно проводити тестування своїх виробів ще на етапі проєктування.

Виробники зможуть отримувати оперативний зворотний зв'язок, оптимізувати розробку та пришвидшити постачання озброєння та техніки на фронт.

"Основною метою "Залізного полігону" є забезпечення виробників можливістю протестувати свої вироби в реальних умовах та оцінити їхню ефективність за допомогою військових науково-дослідних інститутів. Це дозволить зосередитися на створенні того, що дійсно потрібно Збройним силам для досягнення ефективності в бойових умовах", - зазначили у Міноборони.

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Заступник глави Міністерства оборони Іван Гаврилюк заявив, що проєкт є важливим етапом розвитку українського ВПК, оскільки дозволяє виробникам зброї та техніки значно скоротити час на тестування і доведення своїх виробів до стандартів, необхідних для реальних бойових дій

В рамках "Залізного полігону" виробникам озброєння нададуть професійну експертизу, підтримку під час тестувань, консультації військових експертів та допоможуть напрацювати методологію випробувань

Проєкт пропонує доступ до полігонів, обладнаних усім необхідним для випробувань різних типів військових виробів.

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