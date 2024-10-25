Допущено до експлуатації комп’ютерний артполігон вітчизняного виробництва, - Міноборони. ФОТО

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації комп'ютерний артилерійський полігон вітчизняного виробництва, призначений для підготовки фахівців підрозділів артилерії.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, комплекс розробила група українських програмістів як допоміжний цифровий інструмент для проведення занять із бойовими розрахунками різних видів артилерійського озброєння. Алгоритми комп’ютерної програми створювалися з урахуванням значного масиву реального бойового досвіду українських артилеристів, набутого за роки війни із російським агресором.

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Можливості комп'ютерного артполігону

Візуальний компонент комп’ютерного полігону дозволяє:

моделювати виконання вогневих завдань та здійснювати аналіз їхнього виконання,

проводити розбір дій кожного члена бойового розрахунку,

отримувати рекомендації для виправлення помилок.

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"Комп’ютерний полігон українського виробництва – компактний. Все устаткування поміщається у валізу, що дозволяє облаштувати навчальний клас у будь-якому стаціонарному приміщенні або польових умовах", - додали в Міноборони.