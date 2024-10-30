До експлуатації в ЗСУ допущено універсальний кулемет SAR 762 MT. ФОТО
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51 мм НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОУ.
Зазначається, що кулемет має низку технологічних переваг порівняно зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом Росії "Печеніг". Зокрема, у комплекті є швидкозмінний ствол, який дозволяє вести майже безупинний вогонь.
Крім того, зброя має регульований газовий клапан, завдяки якому можна змінювати інтенсивність стрільби.
Його можна встановлювати на спеціальні станки-триноги на бойових позиціях та у вогневих спорудах, або ж на легкоброньовану техніку.
"Зброя має високий ресурс корпусу та ствола. Розрахована на ефективне використання як за екстремально низьких температур, так і при тропічному кліматі", - додали в оборонному відомстві.
Или Турки занесли кому то хорошую "котлету" в МО?
Уніфікація знижує витрати і спрощує навчання ОС.
А де наші "Маяки" ??