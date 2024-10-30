До експлуатації в ЗСУ допущено універсальний кулемет SAR 762 MT. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51 мм НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОУ.

Зазначається, що кулемет має низку технологічних переваг порівняно зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом Росії "Печеніг". Зокрема, у комплекті є швидкозмінний ствол, який дозволяє вести майже безупинний вогонь.

Крім того, зброя має регульований газовий клапан, завдяки якому можна змінювати інтенсивність стрільби.

Його можна встановлювати на спеціальні станки-триноги на бойових позиціях та у вогневих спорудах, або ж на легкоброньовану техніку.

"Зброя має високий ресурс корпусу та ствола. Розрахована на ефективне використання як за екстремально низьких температур, так і при тропічному кліматі", - додали в оборонному відомстві.