УКР
9 608 13

До експлуатації в ЗСУ допущено універсальний кулемет SAR 762 MT. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51 мм НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОУ.

Зазначається, що кулемет має низку технологічних переваг порівняно зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом Росії "Печеніг". Зокрема, у комплекті є швидкозмінний ствол, який дозволяє вести майже безупинний вогонь.

Крім того, зброя має регульований газовий клапан, завдяки якому можна змінювати інтенсивність стрільби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допущено до експлуатації комп’ютерний артполігон вітчизняного виробництва, - Міноборони. ФОТО

Його можна встановлювати на спеціальні станки-триноги на бойових позиціях та у вогневих спорудах, або ж на легкоброньовану техніку.

"Зброя має високий ресурс корпусу та ствола. Розрахована на ефективне використання як за екстремально низьких температур, так і при тропічному кліматі", - додали в оборонному відомстві.

Міноборони кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT

Міноборони (7681) зброя (7741)
Топ коментарі
+2
Браунінги є станкові 0,5 (у дюймах), а є й ручні 0,3 (хоча він все одно заважкий, тому й не дуже поширений) А цей схоже якийсь ліцензійний випуск МАГ, так само як з М-16. Практично на усій натівській броні вони йдуть разом - Браунінг як основний, та декілька МАГ допоміжні.
30.10.2024 14:04 Відповісти
+1
Браунінг іншого класу зброя - великий калібр, здається 12,7 мм. А про цей не чув, але дуже схоже на ФН МАГ.
30.10.2024 13:42 Відповісти
+1
А шо, турецкое оружие еже стало надежным?
Или Турки занесли кому то хорошую "котлету" в МО?
30.10.2024 13:42 Відповісти
О, ще один перевірений часом натівський ветеран, хоч і не на стіки поважного віку як Браунинг.
30.10.2024 13:36 Відповісти
Браунінг іншого класу зброя - великий калібр, здається 12,7 мм. А про цей не чув, але дуже схоже на ФН МАГ.
30.10.2024 13:42 Відповісти
Браунінги є станкові 0,5 (у дюймах), а є й ручні 0,3 (хоча він все одно заважкий, тому й не дуже поширений) А цей схоже якийсь ліцензійний випуск МАГ, так само як з М-16. Практично на усій натівській броні вони йдуть разом - Браунінг як основний, та декілька МАГ допоміжні.
30.10.2024 14:04 Відповісти
Так то для броні, а ми ж за піхоту. Чи в нас його прийняли для броні? І швидше за все, в них криволапий переклад: "універсальний". Взагалі-то наче кажуть "єдиний кулемет". Чи то я туплю: єдиний - то переклад на вуззьку?
30.10.2024 14:27 Відповісти
Якщо універсальний то мабуть для всього - з сошками для піхоти та легкої броні, або заточені тіки під броню - без сошок, прикладу, прицілу на стволі та регулятора газового клапана. Наче за радянських термінів це й є "єдиний кулемет", але я у цьому не шарю.
30.10.2024 15:23 Відповісти
30.10.2024 13:42 Відповісти
а коли стало поганим? дешеве для масовогоп окупця так собі, а загалом пристойна зброя по якості
31.10.2024 19:40 Відповісти
Ніт. Печенег навіть поруч не стояв. Як і будь-який кулемет на рантовому патроні - не стояв поруч із кулеметом на безрантовому патроні. Миф про кращу в світі радянсько-російську зброю - на часі відправити за крейсером Маца. І в першу чергу це стосується їхніх кулеметів та автоматів. А на фото, схоже, ФН МАГ.
30.10.2024 13:46 Відповісти
Так до всіх кулеметів є змінні стволи - ну бистро зношуються. От шо буває з 700 вистрелів - https://www.youtube.com/watch?v=C1fR7KD-vnw
30.10.2024 13:46 Відповісти
гарна кацапо-бойка
30.10.2024 14:46 Відповісти
Ну всё , теперь ни один каб не проскочит .
30.10.2024 14:48 Відповісти
В НАТО "єдиний". Мг-42, фн маг. В уззьких якраз не дуже. Наприклад, у ПКВТ та інших - остання буква "т" означає танковий. Окремо піхотні.
30.10.2024 15:46 Відповісти
Наче добре, але багато зброї різних зразків і виробників для армії не найкраща ситуація.
Уніфікація знижує витрати і спрощує навчання ОС.

А де наші "Маяки" ??
31.10.2024 12:11 Відповісти
 
 