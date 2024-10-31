РУС
Сутки на Донетчине: ночью враг ударил по Краматорску и Славянску, за сутки убил 5 гражданских, еще три человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики в ночь на 31 октября РФ обстреляла Краматорск и Славянск Донецкой области. За сутки обстреляли 15 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

На Успеновку россияне сбросили управляемую авиабомбу - убит мирный житель, поврежден частный дом. В Берестках в результате артобстрела - один погибший, два поврежденных дома. В Дальнем и Курахово ранены по 1 человеку; в Солнцево повреждено предприятие. В Шевченко Покровской громады поврежден дом.

Краматорский район

Заречное враг накрыл из артиллерии - погибли супруги 86 и 87 лет, повреждены шесть частных домов. Константиновку оккупанты обстреляли дроном и артиллерией - разрушениям подверглись два частных дома, хозяйственное помещение, газопровод, уничтожено гражданское авто.

По Дружковке россияне ударили тремя дронами - убили гражданское лицо, повредили ферму.

Ночью враг нанес удар по Краматорску, попал в промышленную зону. Об этом сообщил начальник ГВА Александр Гончаренко

"К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжаем фиксировать последствия российского террора", - говорится в сообщении.

Громко было ночью и в Славянске. По информации начальника МВА Вадима Ляха, "прилет" произошел в админздание Донрыбкомбината, в поселке Мирном. Повреждены также близлежащие дома, обошлось без жертв.

Бахмутский район

В Северске 1 дом разрушен и 6 повреждены. В Щербиновке Торецкой громады ранен человек. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 4 многоэтажки и 2 промышленных здания.

Волновахский район

В Раздольном в результате двойного удара бомбами "УМПБ Д-30СН" повреждены частный дом и магазин.

На Улаклы войска РФ направили четыре бомбы "ФАБ-100" с модулем УМПК - повредили два магазина, учебное заведение, два гражданских авто, электросети.

Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 189 человек, в том числе 25 детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Покровске заблокируют определенные участки города с целью обороны, - ГВА (уточнено)

Обстріли Донеччини 30 жовтня
обстрел (29682) Донецкая область (10843)
Всё. Последние города области под бомбежками.
31.10.2024 11:34 Ответить
 
 