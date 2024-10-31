Доба на Донеччині: вночі ворог вдарив по Краматорську та Слов’янську, за добу вбив 5 цивільних, ще три людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники у ніч на 31 жовтня РФ обстріляла Краматорськ та Слов'янськ Донецької області. За добу обстріляв 15 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

На Успенівку росіяни скинули керовану авіабомбу - вбито мирного жителя, пошкоджено приватну оселю. У Берестках внаслідок артобстрілу - один загиблий, два пошкоджених будинки. У Дальньому і Кураховому поранено по 1 людині; у Сонцівці пошкоджено підприємство. У Шевченку Покровської громади пошкоджено будинок.

Краматорський район

Зарічне ворог накрив з артилерії – загинуло подружжя 86 та 87 років, пошкоджено шість приватних будинків. Костянтинівку окупанти обстріляли дроном і артилерією – руйнувань зазнали два приватних будинки, господарське приміщення, газопровід, знищено цивільне авто.

По Дружківці росіяни вдарили трьома дронами – вбили цивільну особу, пошкодили ферму.

Вночі ворог завдав удару по Краматорську, поцілив у промислову зону. Про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Продовжуємо фіксувати наслідки російського терору", - йдеться в повідомленні.

Гучно було вночі і в Слов'янську. За інформацією начальинка МВА Вадима Ляха, "прильот" стався в адмінбудівлю Донрибкомбінату, у селищі Мирному. Пошкоджено також прилеглі будинки, обійшлося без жертв.

Бахмутський район

У Сіверську 1 будинок зруйновано і 6 пошкоджено. У Щербинівці Торецької громади поранено людину. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі.

Волноваський район

У Роздольному внаслідок подвійного удару бомбами "УМПБ Д-30СН" пошкоджено приватний будинок і магазин.

На Улакли війська РФ спрямували чотири бомби "ФАБ-100" з модулем УМПК – пошкодили дві крамниці, заклад освіти, два цивільних авто, електромережі.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 189 людей, у тому числі 25 дітей.

