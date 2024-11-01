РУС
РФ ночью атаковала приграничье Сумщины с авиации: возник пожар. ФОТОрепортаж

Российские захватчики с авиации атаковали приграничье Сумщины, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне вечером вражеская авиация нанесла удар по одному из приграничных населенных пунктов Сумского района. В результате атаки возник пожар в нежилых помещениях.

Ударной волной выбило окна и повредило фасады жилых домов мирных граждан", - говорится в сообщении.

Наслідки обстрілу Сумщини в ніч на 1 листопада 2024 року
Наслідки обстрілу Сумщини в ніч на 1 листопада 2024 року
Наслідки обстрілу Сумщини в ніч на 1 листопада 2024 року

обстрел (29713) Сумская область (3696)
Авіація легенько заходить на Сумщину і чворить хто-зна що!!! Де Ваші розпіарені F-16, де ППО Німеччини, де Petryot?! Чи скоро вни будуть знву на Київ нальоти здійснювати, на надмалих висотах, на високих швидкостях. Проскочив, зкинув бомбу і навтьоки. Може вже до цього докотимося?!
01.11.2024 09:43 Ответить
все ППО в Киэв1
01.11.2024 09:47 Ответить
 
 