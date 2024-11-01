РФ ночью атаковала приграничье Сумщины с авиации: возник пожар. ФОТОрепортаж
Российские захватчики с авиации атаковали приграничье Сумщины, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Накануне вечером вражеская авиация нанесла удар по одному из приграничных населенных пунктов Сумского района. В результате атаки возник пожар в нежилых помещениях.
Ударной волной выбило окна и повредило фасады жилых домов мирных граждан", - говорится в сообщении.
Пахмутова Алексндра
Юрий Чучуженко #588475
