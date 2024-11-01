УКР
РФ вночі атакувала прикордоння Сумщини з авіації: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські загарбники з авіації атакували прикордоння Сумщини, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні ввечері ворожа авіація завдала удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району. В результаті атаки виникла пожежа в нежитлових приміщеннях.

Ударною хвилею вибило вікна та пошкодило фасади житлових будинків мирних громадян", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Сумщини в ніч на 1 листопада 2024 року
Наслідки обстрілу Сумщини в ніч на 1 листопада 2024 року
Наслідки обстрілу Сумщини в ніч на 1 листопада 2024 року

обстріл (31019) Сумська область (4253)
Авіація легенько заходить на Сумщину і чворить хто-зна що!!! Де Ваші розпіарені F-16, де ППО Німеччини, де Petryot?! Чи скоро вни будуть знву на Київ нальоти здійснювати, на надмалих висотах, на високих швидкостях. Проскочив, зкинув бомбу і навтьоки. Може вже до цього докотимося?!
01.11.2024 09:43 Відповісти
все ППО в Киэв1
01.11.2024 09:47 Відповісти
 
 