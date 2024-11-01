РФ вночі атакувала прикордоння Сумщини з авіації: виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Російські загарбники з авіації атакували прикордоння Сумщини, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Напередодні ввечері ворожа авіація завдала удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району. В результаті атаки виникла пожежа в нежитлових приміщеннях.
Ударною хвилею вибило вікна та пошкодило фасади житлових будинків мирних громадян", - йдеться в повідомленні.
Пахмутова Алексндра
Юрий Чучуженко #588475
