В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США. ФОТО

В пятницу, 1 ноября, в Киев прибыла двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США.

Об этом в соцсети Х сообщила госпожа посол США Бриджит Бринк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Добро пожаловать в Киев, Майк Роджерс, Джерри Карл и Майк Квигли! Нашей первой остановкой была НПУ, чтобы воочию увидеть, как помощь США влияет на поддержку свободы и демократии в Украине",- написала дипломат.

По словам Бринк, свой визит в Украину американские конгрессмены начали со встречи с представителями Национальной полиции.

