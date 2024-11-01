РУС
В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США. ФОТО

В пятницу, 1 ноября, в Киев прибыла двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США.

Об этом в соцсети Х сообщила госпожа посол США Бриджит Бринк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Добро пожаловать в Киев, Майк Роджерс, Джерри Карл и Майк Квигли! Нашей первой остановкой была НПУ, чтобы воочию увидеть, как помощь США влияет на поддержку свободы и демократии в Украине",- написала дипломат.

До Києва прибула делегація Конгресу США

По словам Бринк, свой визит в Украину американские конгрессмены начали со встречи с представителями Национальной полиции.

Читайте также: В Киев прибыла заместитель Блинкена Узра Зея

визит (3168) Конгресс США (1268) США (27966) Бринк Бриджит (191)
Топ комментарии
+16
Щоб був толк везіть їх відразу в Харків і селіть в районі де долітають каби...
01.11.2024 17:47 Ответить
+12
Свобода слова вся сконцетрована в ''телешмарафоні'', а демократія зводиться лише до виконання захцянок ОПи д'єрмака
01.11.2024 17:48 Ответить
+6
Бозе-бозе. Тепер треба тільки Боневтіку мармизу тримати на замку
01.11.2024 17:51 Ответить
Добре ,але трохи зарано(Хоча сьогодні шахеди летітимуть також.
01.11.2024 17:45 Ответить
Щоб був толк везіть їх відразу в Харків і селіть в районі де долітають каби...
01.11.2024 17:47 Ответить
Свобода слова вся сконцетрована в ''телешмарафоні'', а демократія зводиться лише до виконання захцянок ОПи д'єрмака
01.11.2024 17:48 Ответить
Бозе-бозе. Тепер треба тільки Боневтіку мармизу тримати на замку
01.11.2024 17:51 Ответить
потужний милить сраку, але там все зализано холуями...
01.11.2024 18:58 Ответить
Бомжі якісь... Ну чисто, як наш Зєля...
01.11.2024 17:54 Ответить
Нашою першою зупинкою була НПУ, щоб на власні очі побачити, як допомога впливає на підтримку свободи та демократії в Україні",- написала дипломатка. Джерело:

У поліції зі свободою та демократією все гаразд. Тож зрадофіли, зрада скасовується.)
01.11.2024 17:57 Ответить
коли ти вже здохнеш, паскуда
01.11.2024 18:33 Ответить
И вот они идут три друга и верблюд.
01.11.2024 18:03 Ответить
Херово виглядають.
01.11.2024 18:07 Ответить
долгая дорога в товарняке
01.11.2024 18:13 Ответить
01.11.2024 18:36 Ответить
Ето случайно не етот полицейский который по приказу начальства проституток постоянно трахал чтобы на них дело завести?
01.11.2024 19:02 Ответить
Хай головмусор їм розкаже,чому мусора не на фронті.
01.11.2024 19:34 Ответить
Ща зеденок шота ляпнет.
01.11.2024 20:09 Ответить
Будуть пропонувати ЗЄльонському "справедливий мир" в обмін на Кємську волость(Донбас,Запоріжжя,херсон) для рашистів...
01.11.2024 20:14 Ответить
Господарі прибули проконтролювати процес відправки м'яса на забій.
01.11.2024 20:43 Ответить
Ти довбойобіус звичайний.
02.11.2024 06:59 Ответить
 
 