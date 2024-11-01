В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США. ФОТО
В пятницу, 1 ноября, в Киев прибыла двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США.
Об этом в соцсети Х сообщила госпожа посол США Бриджит Бринк, сообщает Цензор.НЕТ.
"Добро пожаловать в Киев, Майк Роджерс, Джерри Карл и Майк Квигли! Нашей первой остановкой была НПУ, чтобы воочию увидеть, как помощь США влияет на поддержку свободы и демократии в Украине",- написала дипломат.
По словам Бринк, свой визит в Украину американские конгрессмены начали со встречи с представителями Национальной полиции.
Топ комментарии
+16 BOITAN NICOLAE
показать весь комментарий01.11.2024 17:47 Ответить Ссылка
+12 Валерій Кваша
показать весь комментарий01.11.2024 17:48 Ответить Ссылка
+6 Любо Неожиданнов
показать весь комментарий01.11.2024 17:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У поліції зі свободою та демократією все гаразд. Тож зрадофіли, зрада скасовується.)