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В Киев прибыла заместитель Блинкена Узра Зея

До Києва прибула заступниця Блінкена Узра Зея

В Киев прибыла заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

Об этом сообщила пресс-служба посольства, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы приветствуем заместителя государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узру Зею в Киеве, чтобы подтвердить обязательства США поддерживать Украину против полномасштабного вторжения России", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что сотрудничают с Украиной по "Плану победы" и дополнительными мерами

Читайте: Глава МИД Франции Барро на выходных приедет в Украину

Автор: 

визит (3107) США (27118) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+2
Потужні пропомови про демократію можна почути лише на марафоні від одного потужного клоуна.
Американці нам нічого не винні, але чомусь допомагають. А мир має право підписувати лише один потужний п*ас.
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18.10.2024 16:11 Ответить
+2
Узра Зея...
Давно мене так не дивували імена
Стосовно питань "цивільної безпеки, демократії і прав людини" їй слід було б їхати до кацапів. Це там з цим проблеми, а не в Україні.
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18.10.2024 17:23 Ответить
+1
Ще одна ліберальна балаболка із США.

Краще б американці нам не допомагали, а зупинили поставки і заставили підписати мир у квітні 2022. Зберегли людей і вернули території до 24 лютого.

Коли афро-американська сім я приходить купувати дім, то ці білі американські балаболи с фейковою американською посмішкою придумують сто відмазок якби не продати дім.

Ось так вони відносяться і до нас, як до негрів, сто відмазок, ПОТУЖНІ промови про демократію, а коли двері закриваються....

Вони нас всіх сконфузили, вони не збиралися нам допомагати виграти, американці гірші союзники, чим росія ворог. Тормози вони.
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18.10.2024 15:41 Ответить
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Ще одна ліберальна балаболка із США.

Краще б американці нам не допомагали, а зупинили поставки і заставили підписати мир у квітні 2022. Зберегли людей і вернули території до 24 лютого.

Коли афро-американська сім я приходить купувати дім, то ці білі американські балаболи с фейковою американською посмішкою придумують сто відмазок якби не продати дім.

Ось так вони відносяться і до нас, як до негрів, сто відмазок, ПОТУЖНІ промови про демократію, а коли двері закриваються....

Вони нас всіх сконфузили, вони не збиралися нам допомагати виграти, американці гірші союзники, чим росія ворог. Тормози вони.
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18.10.2024 15:41 Ответить
Вже підписали раз з Рашкою Мінські угоди.... Багато людей і території зберегли після того ? Ти або міський йолоп або бот.
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18.10.2024 16:06 Ответить
, Нам все одно прийдеться підписати мирний договір з Росією. У нас мобілізація уже видихається. Ви думаєте, чому Зеленський бігає з мирними ініціативами.
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18.10.2024 16:31 Ответить
"Жоден договір з Рашкою не вартує паперу, на якому він підписаний" - Бісмарк.
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18.10.2024 16:43 Ответить
Так. Зберегли багато людей і території. Накопичили армію, укріпили кордони, військові підприємства почали працювати на повну потужність.
Потім дебіли втомилися від війни і вибрали Блазня який все це закатав в асфальт який і без нього робили.
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18.10.2024 22:09 Ответить
Потужні пропомови про демократію можна почути лише на марафоні від одного потужного клоуна.
Американці нам нічого не винні, але чомусь допомагають. А мир має право підписувати лише один потужний п*ас.
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18.10.2024 16:11 Ответить
Вот он и говорит о том, что лучше бы не помогали. Не было бы ложных надежд.
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18.10.2024 18:17 Ответить
ложниє надєжди у нас спочатку розповідав арестович, потім будановз подоляком, тепер зелідор.
США попереджали про напад за декілька місяців, і якщо усіляки абхазські мавпи розповідали про іпсо, то пересічні громадяни в тому числі 450 асів мали б задуматись, а що це найсильніша країна на планеті евакуює своє посольство з Києва.
Всі про*би територій та сотні тисяч смертей лежать повністю на зеленом виродку. Не треба відбілювати бандитів при владі.
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18.10.2024 18:51 Ответить
Вы так и не поняли, почему они так сделали?)
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18.10.2024 22:24 Ответить
Очередная балаболка приехала попиарится.. Вот нах. она тут нужна.
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18.10.2024 15:54 Ответить
Узра Зея...
Давно мене так не дивували імена
Стосовно питань "цивільної безпеки, демократії і прав людини" їй слід було б їхати до кацапів. Це там з цим проблеми, а не в Україні.
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18.10.2024 17:23 Ответить
 
 