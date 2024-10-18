В Киев прибыла заместитель Блинкена Узра Зея

В Киев прибыла заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

Об этом сообщила пресс-служба посольства, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы приветствуем заместителя государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узру Зею в Киеве, чтобы подтвердить обязательства США поддерживать Украину против полномасштабного вторжения России", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что сотрудничают с Украиной по "Плану победы" и дополнительными мерами

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