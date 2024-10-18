В Киев прибыла заместитель Блинкена Узра Зея
В Киев прибыла заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.
Об этом сообщила пресс-служба посольства, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы приветствуем заместителя государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узру Зею в Киеве, чтобы подтвердить обязательства США поддерживать Украину против полномасштабного вторжения России", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что сотрудничают с Украиной по "Плану победы" и дополнительными мерами
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+2 Тарас Бульба #592655
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+2 Ярослав Кийко
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+1 And And
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Краще б американці нам не допомагали, а зупинили поставки і заставили підписати мир у квітні 2022. Зберегли людей і вернули території до 24 лютого.
Коли афро-американська сім я приходить купувати дім, то ці білі американські балаболи с фейковою американською посмішкою придумують сто відмазок якби не продати дім.
Ось так вони відносяться і до нас, як до негрів, сто відмазок, ПОТУЖНІ промови про демократію, а коли двері закриваються....
Вони нас всіх сконфузили, вони не збиралися нам допомагати виграти, американці гірші союзники, чим росія ворог. Тормози вони.
Потім дебіли втомилися від війни і вибрали Блазня який все це закатав в асфальт який і без нього робили.
Американці нам нічого не винні, але чомусь допомагають. А мир має право підписувати лише один потужний п*ас.
США попереджали про напад за декілька місяців, і якщо усіляки абхазські мавпи розповідали про іпсо, то пересічні громадяни в тому числі 450 асів мали б задуматись, а що це найсильніша країна на планеті евакуює своє посольство з Києва.
Всі про*би територій та сотні тисяч смертей лежать повністю на зеленом виродку. Не треба відбілювати бандитів при владі.
Давно мене так не дивували імена
Стосовно питань "цивільної безпеки, демократії і прав людини" їй слід було б їхати до кацапів. Це там з цим проблеми, а не в Україні.