До Києва прибула заступниця Блінкена Узра Зея
До Києва прибула заступниця держсекретаря США з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узра Зея.
Про це повідомила пресслужба посольства, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми вітаємо заступницю державного секретаря з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узру Зею в Києві, щоб підтвердити зобов’язання США підтримувати Україну проти повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Держдепі США заявили, що співпрацюють з Україною щодо "Плану перемоги" та над додатковими заходами
Топ коментарі
+2 Тарас Бульба #592655
показати весь коментар18.10.2024 16:11 Відповісти Посилання
+2 Ярослав Кийко
показати весь коментар18.10.2024 17:23 Відповісти Посилання
+1 And And
показати весь коментар18.10.2024 15:41 Відповісти Посилання
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Краще б американці нам не допомагали, а зупинили поставки і заставили підписати мир у квітні 2022. Зберегли людей і вернули території до 24 лютого.
Коли афро-американська сім я приходить купувати дім, то ці білі американські балаболи с фейковою американською посмішкою придумують сто відмазок якби не продати дім.
Ось так вони відносяться і до нас, як до негрів, сто відмазок, ПОТУЖНІ промови про демократію, а коли двері закриваються....
Вони нас всіх сконфузили, вони не збиралися нам допомагати виграти, американці гірші союзники, чим росія ворог. Тормози вони.
Потім дебіли втомилися від війни і вибрали Блазня який все це закатав в асфальт який і без нього робили.
Американці нам нічого не винні, але чомусь допомагають. А мир має право підписувати лише один потужний п*ас.
США попереджали про напад за декілька місяців, і якщо усіляки абхазські мавпи розповідали про іпсо, то пересічні громадяни в тому числі 450 асів мали б задуматись, а що це найсильніша країна на планеті евакуює своє посольство з Києва.
Всі про*би територій та сотні тисяч смертей лежать повністю на зеленом виродку. Не треба відбілювати бандитів при владі.
Давно мене так не дивували імена
Стосовно питань "цивільної безпеки, демократії і прав людини" їй слід було б їхати до кацапів. Це там з цим проблеми, а не в Україні.