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До Києва прибула заступниця Блінкена Узра Зея

До Києва прибула заступниця Блінкена Узра Зея

До Києва прибула заступниця держсекретаря США з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узра Зея.

Про це повідомила пресслужба посольства, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми вітаємо заступницю державного секретаря з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узру Зею в Києві, щоб підтвердити зобов’язання США підтримувати Україну проти повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Держдепі США заявили, що співпрацюють з Україною щодо "Плану перемоги" та над додатковими заходами

Читайте: Глава МЗС Франції Барро на вихідних приїде в Україну

Автор: 

візит (1608) США (23355) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+2
Потужні пропомови про демократію можна почути лише на марафоні від одного потужного клоуна.
Американці нам нічого не винні, але чомусь допомагають. А мир має право підписувати лише один потужний п*ас.
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18.10.2024 16:11 Відповісти
+2
Узра Зея...
Давно мене так не дивували імена
Стосовно питань "цивільної безпеки, демократії і прав людини" їй слід було б їхати до кацапів. Це там з цим проблеми, а не в Україні.
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18.10.2024 17:23 Відповісти
+1
Ще одна ліберальна балаболка із США.

Краще б американці нам не допомагали, а зупинили поставки і заставили підписати мир у квітні 2022. Зберегли людей і вернули території до 24 лютого.

Коли афро-американська сім я приходить купувати дім, то ці білі американські балаболи с фейковою американською посмішкою придумують сто відмазок якби не продати дім.

Ось так вони відносяться і до нас, як до негрів, сто відмазок, ПОТУЖНІ промови про демократію, а коли двері закриваються....

Вони нас всіх сконфузили, вони не збиралися нам допомагати виграти, американці гірші союзники, чим росія ворог. Тормози вони.
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18.10.2024 15:41 Відповісти
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Ще одна ліберальна балаболка із США.

Краще б американці нам не допомагали, а зупинили поставки і заставили підписати мир у квітні 2022. Зберегли людей і вернули території до 24 лютого.

Коли афро-американська сім я приходить купувати дім, то ці білі американські балаболи с фейковою американською посмішкою придумують сто відмазок якби не продати дім.

Ось так вони відносяться і до нас, як до негрів, сто відмазок, ПОТУЖНІ промови про демократію, а коли двері закриваються....

Вони нас всіх сконфузили, вони не збиралися нам допомагати виграти, американці гірші союзники, чим росія ворог. Тормози вони.
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18.10.2024 15:41 Відповісти
Вже підписали раз з Рашкою Мінські угоди.... Багато людей і території зберегли після того ? Ти або міський йолоп або бот.
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18.10.2024 16:06 Відповісти
, Нам все одно прийдеться підписати мирний договір з Росією. У нас мобілізація уже видихається. Ви думаєте, чому Зеленський бігає з мирними ініціативами.
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18.10.2024 16:31 Відповісти
"Жоден договір з Рашкою не вартує паперу, на якому він підписаний" - Бісмарк.
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18.10.2024 16:43 Відповісти
Так. Зберегли багато людей і території. Накопичили армію, укріпили кордони, військові підприємства почали працювати на повну потужність.
Потім дебіли втомилися від війни і вибрали Блазня який все це закатав в асфальт який і без нього робили.
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18.10.2024 22:09 Відповісти
Потужні пропомови про демократію можна почути лише на марафоні від одного потужного клоуна.
Американці нам нічого не винні, але чомусь допомагають. А мир має право підписувати лише один потужний п*ас.
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18.10.2024 16:11 Відповісти
Вот он и говорит о том, что лучше бы не помогали. Не было бы ложных надежд.
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18.10.2024 18:17 Відповісти
ложниє надєжди у нас спочатку розповідав арестович, потім будановз подоляком, тепер зелідор.
США попереджали про напад за декілька місяців, і якщо усіляки абхазські мавпи розповідали про іпсо, то пересічні громадяни в тому числі 450 асів мали б задуматись, а що це найсильніша країна на планеті евакуює своє посольство з Києва.
Всі про*би територій та сотні тисяч смертей лежать повністю на зеленом виродку. Не треба відбілювати бандитів при владі.
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18.10.2024 18:51 Відповісти
Вы так и не поняли, почему они так сделали?)
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18.10.2024 22:24 Відповісти
Очередная балаболка приехала попиарится.. Вот нах. она тут нужна.
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18.10.2024 15:54 Відповісти
Узра Зея...
Давно мене так не дивували імена
Стосовно питань "цивільної безпеки, демократії і прав людини" їй слід було б їхати до кацапів. Це там з цим проблеми, а не в Україні.
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18.10.2024 17:23 Відповісти
 
 