До Києва прибула заступниця Блінкена Узра Зея

До Києва прибула заступниця держсекретаря США з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узра Зея.

Про це повідомила пресслужба посольства, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми вітаємо заступницю державного секретаря з питань цивільної безпеки, демократії і прав людини Узру Зею в Києві, щоб підтвердити зобов’язання США підтримувати Україну проти повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Держдепі США заявили, що співпрацюють з Україною щодо "Плану перемоги" та над додатковими заходами

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