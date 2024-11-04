Пожар возник ночью в одной из больниц Киева, спасены 37 человек, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО
Ночью в Киеве возник пожар в одной из больниц Шевченковского района города.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Возгорание возникло вчера, в 23:54 на улице Загоровская. Пожар произошел на 4 этаже в одном из служебных помещений больницы. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м", - говорится в сообщении.
Удалось спасти 37 человек, пострадавших нет. Сейчас причину возгорания устанавливают.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль