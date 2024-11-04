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Пожар возник ночью в одной из больниц Киева, спасены 37 человек, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Ночью в Киеве возник пожар в одной из больниц Шевченковского района города.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Возгорание возникло вчера, в 23:54 на улице Загоровская. Пожар произошел на 4 этаже в одном из служебных помещений больницы. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м", - говорится в сообщении.

Удалось спасти 37 человек, пострадавших нет. Сейчас причину возгорания устанавливают.

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В одній із лікарень Києва вночі виникла пожежа
В одній із лікарень Києва вночі виникла пожежа
В одній із лікарень Києва вночі виникла пожежа
В одній із лікарень Києва вночі виникла пожежа

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больница (1444) Киев (25792) пожар (5983) ГСЧС (5051)


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