Пожежа виникла вночі в одній з лікарень Києва, врятовано 37 осіб, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі у Києві виникла пожежа в одній із лікарень Шевченківського району міста.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Загорання виникло вчора, о 23:54 на вулиці Загорівська. Пожежа сталася на 4 поверсі в одному із службових приміщень лікарні. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м", - йдеться в повідомленні.
Вдалося врятувати 37 осіб, постраждалих немає. Наразі причину займання встановлюють.
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