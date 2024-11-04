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Пожежа виникла вночі в одній з лікарень Києва, врятовано 37 осіб, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі у Києві виникла пожежа в одній із лікарень Шевченківського району міста.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Загорання виникло вчора, о 23:54 на вулиці Загорівська. Пожежа сталася на 4 поверсі в одному із службових приміщень лікарні. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Вдалося врятувати 37 осіб, постраждалих немає. Наразі причину займання встановлюють.

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В одній із лікарень Києва вночі виникла пожежа
В одній із лікарень Києва вночі виникла пожежа
В одній із лікарень Києва вночі виникла пожежа
В одній із лікарень Києва вночі виникла пожежа

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лікарня (1367) Київ (19793) пожежа (4365) ДСНС (5192)


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