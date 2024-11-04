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Новости Фото Война
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На фронте погиб украинский музыкант Николай Состин. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб украинский музыкант, барабанщик нескольких рок-групп Николай (Amorth) Состин. Музыканту было 39 лет.

Печальную новость в соцсети Instagram сообщил гитарист группы "Заводь" Алексей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из лучших ударников Украины, амбассадор кайфа на Земле, часть истории украинского блэкметала и группы Soom - Коля Amorth - на щите. Это было дикое путешествие. Спасибо, друг, как бы там ни было",- написал он.

На фронті загинув український музикант Микола Состін

Точная дата смерти музыканта не сообщается.

Что известно о погибшем Герое?

Как сообщает "Суспільне.Культура", Николай Состин родился 22 июня 1985 года.

За свою музыкальную карьеру успел поиграть в нескольких харьковских группах, в частности последними сотрудничествами были группа Darklighter, блэк-метал группа "Заводь" и метал-группа Soom.

В разные годы участвовал в пластинках для метал-группы Astrofaes, дэт-метал-группы Bleeding, блэк-метал-группы Drudkh, трэш-дэт-метал-группы T.O.R.N.A.P.A.R.T., индастриал-дэт-фолк-метал-группы Thunderkraft (не только играл на ударных, но и был вокалистом) и других.

В ряды ВСУ вступил в августе 2024 года. Служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Автор: 

военнослужащие (6204) потери (4464)


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Топ комментарии
+29
Герою Воїну Слава !!!🙏
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04.11.2024 18:47 Ответить
+27
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.11.2024 18:36 Ответить
+23
Капец. Drudkh один з найкращих блек метал гуртів, які відомі далеко за межами України.
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04.11.2024 18:40 Ответить
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Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.11.2024 18:36 Ответить
Капец. Drudkh один з найкращих блек метал гуртів, які відомі далеко за межами України.
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04.11.2024 18:40 Ответить
Їх альбом Autumn Aurora 2004 року на якому Amorth відповідав за клавіші це взагалі вважається майже класикою жанру Atmospheric Black Metal.
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04.11.2024 19:47 Ответить
RIP. Вечная память. Вот настоящий рокер, свободный человек, а не холуйские, ****#ные российские , так назвываемые , рокеры.
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04.11.2024 18:46 Ответить
Герою Воїну Слава !!!🙏
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04.11.2024 18:47 Ответить
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04.11.2024 19:03 Ответить
Rock on in Heaven!

R.I.P.
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04.11.2024 19:16 Ответить
Військові 45-річні пенсіонери усвідомлюють, що надійно захищені музикантами!
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04.11.2024 19:17 Ответить
ТИ - теж "усвідомлюєш"?? Чи ти "з окопу" пишеш?
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04.11.2024 19:23 Ответить
Вічна пам'ять рок музиканту і захиснику України.
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04.11.2024 19:30 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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04.11.2024 19:39 Ответить
До лав ЗСУ долучився у серпні 2024 року
Два месяца и всё? пздц нах
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04.11.2024 20:12 Ответить
Навряд чи він долучився сам. Мобілізували.
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04.11.2024 21:11 Ответить
три месяца на войне..и молодого,хорошего человека нет...((
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04.11.2024 23:07 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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05.11.2024 03:04 Ответить
 
 