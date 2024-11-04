На фронте погиб украинский музыкант Николай Состин. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб украинский музыкант, барабанщик нескольких рок-групп Николай (Amorth) Состин. Музыканту было 39 лет.

Печальную новость в соцсети Instagram сообщил гитарист группы "Заводь" Алексей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из лучших ударников Украины, амбассадор кайфа на Земле, часть истории украинского блэкметала и группы Soom - Коля Amorth - на щите. Это было дикое путешествие. Спасибо, друг, как бы там ни было",- написал он.

Точная дата смерти музыканта не сообщается.

Что известно о погибшем Герое?

Как сообщает "Суспільне.Культура", Николай Состин родился 22 июня 1985 года.

За свою музыкальную карьеру успел поиграть в нескольких харьковских группах, в частности последними сотрудничествами были группа Darklighter, блэк-метал группа "Заводь" и метал-группа Soom.

В разные годы участвовал в пластинках для метал-группы Astrofaes, дэт-метал-группы Bleeding, блэк-метал-группы Drudkh, трэш-дэт-метал-группы T.O.R.N.A.P.A.R.T., индастриал-дэт-фолк-метал-группы Thunderkraft (не только играл на ударных, но и был вокалистом) и других.

В ряды ВСУ вступил в августе 2024 года. Служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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