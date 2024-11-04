На фронті загинув український музикант Микола Состін. ФОТО
Захищаючи Україну, на фронті загинув український музикант, барабанник кількох рок-гуртів Микола (Amorth) Состін. Музиканту було 39 років.
Сумну звітку у соцмережі Instagram повідомив гітарист гурту "Заводь" Олексій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ.
"Один з найкращих ударників України, амбасадор кайфу на Землі, частина історії українського блекметалу та гурту Soom - Коля Amorth - на щиті. Це була дика подорож. Дякую, друже, як би там не було",- написав він.
Точна дата смерті музиканта не повідомляється.
Що відомо про загиблого Героя?
Як повідомляє "Суспільне.Культура", Микола Состін народився 22 червня 1985 року.
За свою музичну кар'єру встиг пограти у кількох харківських гуртах, зокрема останніми співпрацями були гурт Darklighter, блек-метал гурт "Заводь" та метал-гурт Soom.
У різні роки брав участь у платівках для метал-гурту Astrofaes, дез-метал-гурту Bleeding, блек-метал-гурту Drudkh, треш-дез-метал-гурту T.O.R.N.A.P.A.R.T., індастріал-дез-фолк-метал-гурту Thunderkraft (не тільки грав на ударних, а й був вокалістом) та інших.
До лав ЗСУ долучився у серпні 2024 року. Служив у 25-й окремій повітрянодесантній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.
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Два месяца и всё? пздц нах