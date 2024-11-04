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На фронті загинув український музикант Микола Состін. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув український музикант, барабанник кількох рок-гуртів Микола (Amorth) Состін. Музиканту було 39 років.

Сумну звітку у соцмережі Instagram повідомив гітарист гурту "Заводь" Олексій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ.

"Один з найкращих ударників України, амбасадор кайфу на Землі, частина історії українського блекметалу та гурту Soom - Коля Amorth - на щиті. Це була дика подорож. Дякую, друже, як би там не було",- написав він.

На фронті загинув український музикант Микола Состін

Точна дата смерті музиканта не повідомляється.

Що відомо про загиблого Героя?

Як повідомляє "Суспільне.Культура", Микола Состін народився 22 червня 1985 року.

За свою музичну кар'єру встиг пограти у кількох харківських гуртах, зокрема останніми співпрацями були гурт Darklighter, блек-метал гурт "Заводь" та метал-гурт Soom.

У різні роки брав участь у платівках для метал-гурту Astrofaes, дез-метал-гурту Bleeding, блек-метал-гурту Drudkh, треш-дез-метал-гурту T.O.R.N.A.P.A.R.T., індастріал-дез-фолк-метал-гурту Thunderkraft (не тільки грав на ударних, а й був вокалістом) та інших.

До лав ЗСУ долучився у серпні 2024 року. Служив у 25-й окремій повітрянодесантній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Автор: 

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Топ коментарі
+29
Герою Воїну Слава !!!🙏
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04.11.2024 18:47 Відповісти
+27
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.11.2024 18:36 Відповісти
+23
Капец. Drudkh один з найкращих блек метал гуртів, які відомі далеко за межами України.
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04.11.2024 18:40 Відповісти
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Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.11.2024 18:36 Відповісти
Капец. Drudkh один з найкращих блек метал гуртів, які відомі далеко за межами України.
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04.11.2024 18:40 Відповісти
Їх альбом Autumn Aurora 2004 року на якому Amorth відповідав за клавіші це взагалі вважається майже класикою жанру Atmospheric Black Metal.
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04.11.2024 19:47 Відповісти
RIP. Вечная память. Вот настоящий рокер, свободный человек, а не холуйские, ****#ные российские , так назвываемые , рокеры.
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04.11.2024 18:46 Відповісти
Герою Воїну Слава !!!🙏
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04.11.2024 18:47 Відповісти
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04.11.2024 19:03 Відповісти
Rock on in Heaven!

R.I.P.
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04.11.2024 19:16 Відповісти
Військові 45-річні пенсіонери усвідомлюють, що надійно захищені музикантами!
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04.11.2024 19:17 Відповісти
ТИ - теж "усвідомлюєш"?? Чи ти "з окопу" пишеш?
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04.11.2024 19:23 Відповісти
Вічна пам'ять рок музиканту і захиснику України.
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04.11.2024 19:30 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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04.11.2024 19:39 Відповісти
До лав ЗСУ долучився у серпні 2024 року
Два месяца и всё? пздц нах
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04.11.2024 20:12 Відповісти
Навряд чи він долучився сам. Мобілізували.
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04.11.2024 21:11 Відповісти
три месяца на войне..и молодого,хорошего человека нет...((
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04.11.2024 23:07 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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05.11.2024 03:04 Відповісти
 
 