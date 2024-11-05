Рашисты обстреляли 3 района Донетчины: повреждена гражданская и промышленная инфраструктура. ФОТО
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 5 ноября 2024 года информация о пострадавших за сутки не поступала.
Покровский район
В Курахово повреждены многочисленные многоэтажки, обстреляна Вовченка. Под огнем Покровск и село Шевченко. В Мирнограде поврежден дом.
Краматорский район
В Константиновке повреждено промышленное помещение. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, 2 многоэтажки и 2 промышленных здания.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 2 дома, еще 2 - в Серебрянке.
Эвакуация из региона
С линии фронта эвакуированы 205 человек, в том числе - 22 ребенка.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне оккупировали Степановку в Донецкой области.
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gr1959
показать весь комментарий05.11.2024 10:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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