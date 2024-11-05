Рашисти обстріляли 3 райони Донеччини: пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 5 листопада 2024 року інформація про постраждалих за добу не надходила.

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Покровський район

У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки, обстріляна Вовченка. Під вогнем Покровськ і село Шевченко. У Мирнограді пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Костянтинівці пошкоджено промислове приміщення. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 2 - у Серебрянці.

Евакуація з регіону

З лінії фронту евакуйовано 205 людей, у тому числі 22 дитини.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни окупували Степанівку на Донеччині.