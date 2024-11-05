Рашисти обстріляли 3 райони Донеччини: пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру. ФОТО
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 5 листопада 2024 року інформація про постраждалих за добу не надходила.
Покровський район
У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки, обстріляна Вовченка. Під вогнем Покровськ і село Шевченко. У Мирнограді пошкоджено будинок.
Краматорський район
У Костянтинівці пошкоджено промислове приміщення. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 2 - у Серебрянці.
Евакуація з регіону
З лінії фронту евакуйовано 205 людей, у тому числі 22 дитини.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни окупували Степанівку на Донеччині.
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gr1959
показати весь коментар05.11.2024 10:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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