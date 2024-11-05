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На позициях холодно, бойцы мерзнут: волонтер Юсупова просит поддержать сбор на грелки, дроны и зарядные станции для воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украинским воинам на фронт срочно нужны грелки, дроны и зарядные станции, объявлен сбор средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова.

"Люди, очень прошу реагировать и помогать. Новости с фронта неутешительные. Тяжелые бои у Курахово, продвижение врага на Купянском направлении, на Покровском направлении постоянные штурмы врага. К сожалению, много потерь и тяжелораненых. Очень большое количество срочных заказов !!!!, - отмечает она.

Юсупова напоминает, что ночью уже есть заморозки, на позициях холодно, бойцы мерзнут.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военным на фронт срочно требуются дроны, зарядные станции, рации и Starlink, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Срочные потребности

По словам Юсуповой, нужно выкупить несколько тысяч грелок

3000 грелок, одна на 7-8 часов - 98 т грн

Очень срочно для аэроразведки нужны дроны

2 Мавик 3 про - 152 т грн

Очень нужны зарядные станции

Большие 2- 130 т грн

Две маленькие -52 т грн

Нужны инвекторные генераторы, рации и пнб

Отчет о помощи фронту

За две недели волонтер выкупила и уже отправили на фронт:

4 рации Моторолла -105 000 грн

Мавик 3 про -1500 евро

Генераторы - 17780 и 23130 грн

Грелки - 4 тыс штук - 45000, 49000 и 33000 грн.

Запчасти - 20000 грн и 8300 грн

50 карематов -11500 грн

Планшеты - 27200 грн

Пнб - 28900 грн,

Шлем и плитоноска -37970 грн,

"Все чеки публикую и благодарим всех за каждую гривну. Люди, я Вас прошу по 5-20-100 грн, кто как может 🙏🙏🙏 нужно выкупить грелки, дроны и станции, это очень срочно!", - добавляет Юсупова и публикует реквизиты для желающих финансово поддержать сбор.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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💳 Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога

Автор: 

помощь (7903) Юсупова Наталья (189)


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Топ комментарии
+18
Минулої зими точно такі самі заголовки були. До речі в бюджет наступного року 46 лярдів закладено на дороги. 10 лярдів на ремонт ОП,ВР, ГП і тому подібне. А на ЗСУ бюджет урізано. Мерзніть далі.
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05.11.2024 13:52 Ответить
+17
Зима прийшла з ненацька. Ніколи такого не було і от як грім серед ясного неба - холод. Тварини зелені. Катастрофа за катастрофою - і жодного хто відповідає за це все.
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05.11.2024 14:00 Ответить
+16
Умеров, ау!
Уже холодно в окопах!
Или ты меряешь температуру своей задницей в роскошном своем кабинете?
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05.11.2024 13:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Минулої зими точно такі самі заголовки були. До речі в бюджет наступного року 46 лярдів закладено на дороги. 10 лярдів на ремонт ОП,ВР, ГП і тому подібне. А на ЗСУ бюджет урізано. Мерзніть далі.
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05.11.2024 13:52 Ответить
Абсолютно правильно.
Щось не чутно, щоб зверталися до ВР.
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05.11.2024 13:55 Ответить
І це ж при тому що ******* вже підвищили військовий збір до 5%. Тобто зескоти вже не соромлячись мародерять на всьому підряд,а народ як скидався на фронт так і далі скидається.
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05.11.2024 14:09 Ответить
Вони рашкованські диверсанти і підточують ЗСУ як тільки можна і де тільки можна.
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05.11.2024 14:12 Ответить
Ви певно той хто прикрив амбразуру тілом власного батька павлік матросов
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05.11.2024 20:50 Ответить
Ти це Крупі піди прокричи. Чого ти тут в пусноту пердиш?
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05.11.2024 21:14 Ответить
Минулої зими...(с)
так зима ще й на починалась. на якомусь погодному сайті писали шо ще й + 20 буде
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05.11.2024 19:58 Ответить
Умеров, ау!
Уже холодно в окопах!
Или ты меряешь температуру своей задницей в роскошном своем кабинете?
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05.11.2024 13:54 Ответить
умерову по@@й
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05.11.2024 18:59 Ответить
Можливо там не було зворотньої інформації
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05.11.2024 14:01 Ответить
чому люди не розуміють що донатять не заради смс а заради самих себе,тому що гроші (в могилу) на інший світ не забереш,лише свої добрі справи.
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05.11.2024 14:02 Ответить
Так я для всіх написав,чи ваша злість та дурість заважає це зрозуміти.такі як крупа чи ви не задонатять.
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05.11.2024 20:49 Ответить
Іди мимо і не п.зди, жлобяра. Волонтери звертаються до ЛЮДЕЙ. Тобі тут не місце!
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05.11.2024 21:07 Ответить
Зима прийшла з ненацька. Ніколи такого не було і от як грім серед ясного неба - холод. Тварини зелені. Катастрофа за катастрофою - і жодного хто відповідає за це все.
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05.11.2024 14:00 Ответить
+
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05.11.2024 14:03 Ответить
+
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05.11.2024 14:04 Ответить
+
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05.11.2024 14:17 Ответить
Дєдушка Мороз. Хотів машину попросити але начмед сказав, що на баланс автослужба другу машину, навіть безоплатно, не візьме. У тебе є броньований "Хамві" - ремонтуй його за свої гроші, готуй до зими, потім підзаправляй, бо місячна норма біля 200 км. І їздь на ньому…
Тому подаруй мені особисту калимагу, щоб я зі своїм барахлом з'їбався в СЗЧ.
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05.11.2024 14:24 Ответить
задоначено!
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05.11.2024 14:24 Ответить
вона небідна людина і так
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05.11.2024 19:01 Ответить
Наталья Юсупова - известный украинский волонтер и блогер, хозяйка агентства недвижимости в Днепре, светская львица. Бывшая жена народного депутата Дмитрия Ветвицкого. АЛЕ......

В 2012-м году появилась на телеэкранах, став героиней реалити-шоу телеканала https://www.obozrevatel.com/entity/telekanal-11/ "1+1" "Богатые тоже плачут".

Принимала непосредственное участие в Революции Достоинства в качестве волонтера, оказывала посильную помощь протестующим.

После https://www.obozrevatel.com/topic/aneksiya-krimu/ аннексии Крыма и начала https://www.obozrevatel.com/topic/vijna-na-donbasi/ войны на Донбассе , Наталья Юсупова занялась помощью раненным. Она проводит огромное количество времени в госпиталях, тратит крупные суммы на помощь раненым украинским солдатам, собирает благотворительные средства в сети и реальной жизни не только на решение медицинских вопросов, но и на разнообразные посылки бойцам ВСУ.

Личная жизнь

Первый раз Наталья Юсупова вышла замуж еще в девятнадцать лет и уехала вместе с мужем в Германию. Однако брак скоро распался и Юсупова вернулась обратно в Украину.

Второй муж Натальи Юсуповой - украинский народный депутат шестого созыва Дмитрий Ветвицкий. От Ветвицкого у Натальи Юсуповой есть сын - Александр, крестная мать которого - Юлия Тимошенко. В браке пара прожила пять лет.
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05.11.2024 19:14 Ответить
у Натальи Юсуповой есть сын - Александр, крестная мать которого - Юлия Тимошенко. От это училка хорошая
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05.11.2024 19:19 Ответить
Ти ще не розповів,що цей самий Алєксандр,у 18 років (у 2014) виїхав у Лондон де і зараз обрєтається...
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05.11.2024 21:17 Ответить
чому б у хрестної матері не спитати грошей? та точно небідна потвора
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05.11.2024 19:18 Ответить
Звідки ви знаєте, що Юсупова не зверталась до неї?
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05.11.2024 21:11 Ответить
за то у Зеленосраких тепло...зестадо ніколи не зрозуміє що вони зробили усіх разом...
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05.11.2024 14:37 Ответить
Наш самопризначенець нарешті проявить свій патріотизм ! ? Хоча б свої кросівки відніс волонтерам. Проявить нарешті свій АЛЬТРУЇЗМ. Бо нічого ж не "вкрав" - все по закону.
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05.11.2024 19:07 Ответить
Так волонтери навіть збирають на акомулятори для дронів, яких в рамках проекту "мільярд" Умеров передав в ЗСУ некомплектними:
https://t.me/bryhynets/22551 Олександр БРИГИНЕЦЬ :
Шановна громадо!
Ми ще в неділю зібрали перший транш на 26 акумуляторів зі 104 необхідних для ДУК НЕБЕСНА ЛЮТЬ 67 ОМБр. Вчора почали збирати їх і тестувати!
Нагадаю, акумулятори потрібні на реанімацію 104 дронів, які надійшли на фронт не в повному комплекті.
Ефективність ваших донатів у цьому зборі вкрай ефективна --- ви донатите 2.650 гривень, а ДУК НЕБЕСНА ЛЮТЬ отримує бойовий дрон, який без нашого акумулятора нікуди не полетів би!
Тепер збираємо на другий з чотирьох траншів! Вже є 22.000 з 70.000!
Дякуємо!
Приєднуйся!
За вашою рекомендацією додали конверт Приват24:
Банка: https://send.monobank.ua/jar/9nMa9xd8TR
💳 Картка банки - 5375 4112 1615 3242,
Конверт Приват24 https://www.privat24.ua/send/d9dhj
💳 Картка конверта - 5168752108246920

Слава ЗСУ!
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05.11.2024 19:27 Ответить
https://t.me/putch111/50662 Путч. Русский - нах*й ,


🥀І справді, цікаво!!!!
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05.11.2024 19:30 Ответить
WSJ: Российские спецслужбы планировали взорвать гражданские самолеты, летящие в США?

https://detaly.co.il/author/19newsdeskauth04/

Новости


19:05

Серьезные обвинения выдвинуты в адрес ГРУ РФ. По данным польского следствия, Россия планировала серию диверсий на грузовых и пассажирских воздушных судах, способных привести к многочисленным жертвам.

В конце июля на складах DHL в Бирмингеме и Лейпциге произошли два пожара, от которых никто не пострадал. В ходе следствия в отправке самовозгорающихся посылок заподозрили российские спецслужбы. Впервые об этом подозрении https://www.theguardian.com/uk-news/2024/oct/16/russia-suspected-of-planting-device-on-plane-that-caused-uk-warehouse-fire написали в The Guardian в середине октября.

Обе посылки прибыли по воздуху, и глава службы внутренней разведки Германии Томас Хальденванг заявил тогда, что если бы лейпцигский груз загорелся во время полета, «это привело бы к катастрофе». Теперь следствие склоняется к версии, что таков и был конечный план. По https://www.wsj.com/world/russia-plot-us-planes-incendiary-devices-de3b8c0a данным The Wall Street Journal, Главное разведывательное управление ВС РФ планировало совершить серию терактов на самолетах, летящих в США и Канаду, чтобы дезорганизовать Запад. А два поджога в Европе были лишь репетицией.

Причиной обоих возгораний стали электрические массажеры, в которых спрятали легковоспламеняющееся вещество на основе магния. Их отправил из пункта DHL в Вильнюсе некий Александр Сурановас, представившийся вымышленным именем. Предполагается, что он действовал в интересах российских спецслужб, заявили изданию представители следствия.

Сурановаса арестовали литовские полицейские. Их польские коллеги задержали четверых предполагаемых членов диверсионной сети. Сейчас Польша разыскивает еще как минимум двоих соучастников.

«Целью группы также была проверка канала передачи таких посылок, которые в конечном итоге должны были быть отправлены в США и Канаду», - заявили журналистам в польской прокуратуре. А глава польской внешней разведки Павел Шота добавил, что за операцией стояла Россия.

«Я не уверен, что политические лидеры России осознают последствия, которые наступили бы, если бы одна из этих посылок взорвалась и привела бы к массовым жертвам», - отметил Шота.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого The Wall Street Journal попросил прокомментировать ситуацию, назвал происходящее «традиционными необоснованными инсинуациями со стороны СМИ».
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05.11.2024 19:18 Ответить
яке нам до цього діло?
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05.11.2024 19:50 Ответить
"«Я не уверен, что политические лидеры России осознают последствия, которые наступили бы, если бы одна из этих посылок взорвалась и привела бы к массовым жертвам», - отметил Шота."

)))))))))))
А які наслідки коли кацапи знищили усю верхівку країни НАТО Польщі?
А які наслідки коли кацапи знищили МН-17?

кругом одні клоуни ...
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05.11.2024 20:14 Ответить
Це при тому що відомо що знищення не могло відбутись без наказу з кремля.

А теракт - то х.ня - ще потрібно довести чиїх рук діло - може то Сонька вибухівку підклала...

клоуни...
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05.11.2024 20:16 Ответить
+
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05.11.2024 19:25 Ответить
+
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05.11.2024 19:38 Ответить
Навіть не знаю як то коментувати. В силу свого віку я ще не приймав участі в виборах. Але як мені здається, треба повішати за яйця того полководця з банкової. Я малий, але не дурний. Військо потребує постійного фінансування, а цей мудак вирішив виділити по 1000грн. допомоги. По-перше, та тисяча поможе як мертвому кадило. По-друге, математика проста. Беремо в середньому 25 мільйонів народу, множимо на його срану тисячу і маємо 25 мільярдів видатку. Може я все-таки дурний? Чому не направити ці гроші на підтримку війська? Це великі кошти, можна забезпечити всім необхідним навіть невелику армію.
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05.11.2024 19:41 Ответить
при відкритті карти нац кешбеку ви відмовляєтесь від банківської таємниці. Ось і вся суть вовиної тисячі.
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05.11.2024 19:48 Ответить
так і є.... відразу видалив цю муйню....нах зелених і пецю
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05.11.2024 19:52 Ответить
Знов Порох в душу насрав, що аж з рота вивалюється?🤮Прийми проносне, просерешся, попусте, подоляцьке😁
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05.11.2024 21:16 Ответить
Хто міг би допомогти з грілками, дронами, і зарядними станціями... Порох міг би! Але йому в п'ятницю прокурори всунули "тормоза" у вигляді блокування рахунків афільованих з ним підприємств.
Тим часом ЛОМи з ОПи знову посунули брехню. Про що демонструє https://t.me/bryhynets/22578 Олександр БРИГИНЕЦЬ :

Пропагандист Банкової не перестає бути пропагандистом, навіть коли цих пропагандистів мобілізувати і створити з них підрозділ
Досі не зрозуміло чому ПОДОЛЯК не мобілізований і не визначений офіційним керівником цього підрозділу гівнометів?
Нагадаю, що влада жорстко виступає проти того, щоб військові висловлювались на. внутрішньополітичні теми... Говнометів це не стосується...
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05.11.2024 19:42 Ответить
А скілько підприємств отримали арешт рвхунків?
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05.11.2024 20:40 Ответить
Пані Юсупова , намагаюся кожного разу відгукнуться на ваші пропозиції, як можу із пенсії . Велике прохання не знижуйте , а збільшуйте вашу волонтерську діяльність.
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05.11.2024 19:46 Ответить
дров нечіпайте ато від 5 до 7 років
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05.11.2024 19:53 Ответить
+
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05.11.2024 19:56 Ответить
Ганьба.
Хіба має право існувати такий "уряд"?
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05.11.2024 20:39 Ответить
Почекайте. Щас ****** роздасть 700 млн. доларів на "1000 від Зе", за які грілками бійців можна було б завалити. Тоді може і про бійців подумає.
Але це не на часі.
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05.11.2024 21:42 Ответить
 
 