На позициях холодно, бойцы мерзнут: волонтер Юсупова просит поддержать сбор на грелки, дроны и зарядные станции для воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Украинским воинам на фронт срочно нужны грелки, дроны и зарядные станции, объявлен сбор средств.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова.
"Люди, очень прошу реагировать и помогать. Новости с фронта неутешительные. Тяжелые бои у Курахово, продвижение врага на Купянском направлении, на Покровском направлении постоянные штурмы врага. К сожалению, много потерь и тяжелораненых. Очень большое количество срочных заказов !!!!, - отмечает она.
Юсупова напоминает, что ночью уже есть заморозки, на позициях холодно, бойцы мерзнут.
Срочные потребности
По словам Юсуповой, нужно выкупить несколько тысяч грелок
3000 грелок, одна на 7-8 часов - 98 т грн
Очень срочно для аэроразведки нужны дроны
2 Мавик 3 про - 152 т грн
Очень нужны зарядные станции
Большие 2- 130 т грн
Две маленькие -52 т грн
Нужны инвекторные генераторы, рации и пнб
Отчет о помощи фронту
За две недели волонтер выкупила и уже отправили на фронт:
4 рации Моторолла -105 000 грн
Мавик 3 про -1500 евро
Генераторы - 17780 и 23130 грн
Грелки - 4 тыс штук - 45000, 49000 и 33000 грн.
Запчасти - 20000 грн и 8300 грн
50 карематов -11500 грн
Планшеты - 27200 грн
Пнб - 28900 грн,
Шлем и плитоноска -37970 грн,
"Все чеки публикую и благодарим всех за каждую гривну. Люди, я Вас прошу по 5-20-100 грн, кто как может нужно выкупить грелки, дроны и станции, это очень срочно!", - добавляет Юсупова и публикует реквизиты для желающих финансово поддержать сбор.
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
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Щось не чутно, щоб зверталися до ВР.
так зима ще й на починалась. на якомусь погодному сайті писали шо ще й + 20 буде
Уже холодно в окопах!
Или ты меряешь температуру своей задницей в роскошном своем кабинете?
Тому подаруй мені особисту калимагу, щоб я зі своїм барахлом з'їбався в СЗЧ.
В 2012-м году появилась на телеэкранах, став героиней реалити-шоу телеканала https://www.obozrevatel.com/entity/telekanal-11/ "1+1" "Богатые тоже плачут".
Принимала непосредственное участие в Революции Достоинства в качестве волонтера, оказывала посильную помощь протестующим.
После https://www.obozrevatel.com/topic/aneksiya-krimu/ аннексии Крыма и начала https://www.obozrevatel.com/topic/vijna-na-donbasi/ войны на Донбассе , Наталья Юсупова занялась помощью раненным. Она проводит огромное количество времени в госпиталях, тратит крупные суммы на помощь раненым украинским солдатам, собирает благотворительные средства в сети и реальной жизни не только на решение медицинских вопросов, но и на разнообразные посылки бойцам ВСУ.
Личная жизнь
Первый раз Наталья Юсупова вышла замуж еще в девятнадцать лет и уехала вместе с мужем в Германию. Однако брак скоро распался и Юсупова вернулась обратно в Украину.
Второй муж Натальи Юсуповой - украинский народный депутат шестого созыва Дмитрий Ветвицкий. От Ветвицкого у Натальи Юсуповой есть сын - Александр, крестная мать которого - Юлия Тимошенко. В браке пара прожила пять лет.
https://t.me/bryhynets/22551 Олександр БРИГИНЕЦЬ :
Шановна громадо!
Ми ще в неділю зібрали перший транш на 26 акумуляторів зі 104 необхідних для ДУК НЕБЕСНА ЛЮТЬ 67 ОМБр. Вчора почали збирати їх і тестувати!
Нагадаю, акумулятори потрібні на реанімацію 104 дронів, які надійшли на фронт не в повному комплекті.
Ефективність ваших донатів у цьому зборі вкрай ефективна --- ви донатите 2.650 гривень, а ДУК НЕБЕСНА ЛЮТЬ отримує бойовий дрон, який без нашого акумулятора нікуди не полетів би!
Тепер збираємо на другий з чотирьох траншів! Вже є 22.000 з 70.000!
Дякуємо!
Приєднуйся!
За вашою рекомендацією додали конверт Приват24:
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💳 Картка конверта - 5168752108246920
Слава ЗСУ!
🥀І справді, цікаво!!!!
https://detaly.co.il/author/19newsdeskauth04/
Новости
19:05
Серьезные обвинения выдвинуты в адрес ГРУ РФ. По данным польского следствия, Россия планировала серию диверсий на грузовых и пассажирских воздушных судах, способных привести к многочисленным жертвам.
В конце июля на складах DHL в Бирмингеме и Лейпциге произошли два пожара, от которых никто не пострадал. В ходе следствия в отправке самовозгорающихся посылок заподозрили российские спецслужбы. Впервые об этом подозрении https://www.theguardian.com/uk-news/2024/oct/16/russia-suspected-of-planting-device-on-plane-that-caused-uk-warehouse-fire написали в The Guardian в середине октября.
Обе посылки прибыли по воздуху, и глава службы внутренней разведки Германии Томас Хальденванг заявил тогда, что если бы лейпцигский груз загорелся во время полета, «это привело бы к катастрофе». Теперь следствие склоняется к версии, что таков и был конечный план. По https://www.wsj.com/world/russia-plot-us-planes-incendiary-devices-de3b8c0a данным The Wall Street Journal, Главное разведывательное управление ВС РФ планировало совершить серию терактов на самолетах, летящих в США и Канаду, чтобы дезорганизовать Запад. А два поджога в Европе были лишь репетицией.
Причиной обоих возгораний стали электрические массажеры, в которых спрятали легковоспламеняющееся вещество на основе магния. Их отправил из пункта DHL в Вильнюсе некий Александр Сурановас, представившийся вымышленным именем. Предполагается, что он действовал в интересах российских спецслужб, заявили изданию представители следствия.
Сурановаса арестовали литовские полицейские. Их польские коллеги задержали четверых предполагаемых членов диверсионной сети. Сейчас Польша разыскивает еще как минимум двоих соучастников.
«Целью группы также была проверка канала передачи таких посылок, которые в конечном итоге должны были быть отправлены в США и Канаду», - заявили журналистам в польской прокуратуре. А глава польской внешней разведки Павел Шота добавил, что за операцией стояла Россия.
«Я не уверен, что политические лидеры России осознают последствия, которые наступили бы, если бы одна из этих посылок взорвалась и привела бы к массовым жертвам», - отметил Шота.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого The Wall Street Journal попросил прокомментировать ситуацию, назвал происходящее «традиционными необоснованными инсинуациями со стороны СМИ».
)))))))))))
А які наслідки коли кацапи знищили усю верхівку країни НАТО Польщі?
А які наслідки коли кацапи знищили МН-17?
кругом одні клоуни ...
А теракт - то х.ня - ще потрібно довести чиїх рук діло - може то Сонька вибухівку підклала...
клоуни...
Тим часом ЛОМи з ОПи знову посунули брехню. Про що демонструє https://t.me/bryhynets/22578 Олександр БРИГИНЕЦЬ :
Пропагандист Банкової не перестає бути пропагандистом, навіть коли цих пропагандистів мобілізувати і створити з них підрозділ
Досі не зрозуміло чому ПОДОЛЯК не мобілізований і не визначений офіційним керівником цього підрозділу гівнометів?
Нагадаю, що влада жорстко виступає проти того, щоб військові висловлювались на. внутрішньополітичні теми... Говнометів це не стосується...
Хіба має право існувати такий "уряд"?
Але це не на часі.