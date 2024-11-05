На позициях холодно, бойцы мерзнут: волонтер Юсупова просит поддержать сбор на грелки, дроны и зарядные станции для воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украинским воинам на фронт срочно нужны грелки, дроны и зарядные станции, объявлен сбор средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова.

"Люди, очень прошу реагировать и помогать. Новости с фронта неутешительные. Тяжелые бои у Курахово, продвижение врага на Купянском направлении, на Покровском направлении постоянные штурмы врага. К сожалению, много потерь и тяжелораненых. Очень большое количество срочных заказов !!!!, - отмечает она.

Юсупова напоминает, что ночью уже есть заморозки, на позициях холодно, бойцы мерзнут.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военным на фронт срочно требуются дроны, зарядные станции, рации и Starlink, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Срочные потребности

По словам Юсуповой, нужно выкупить несколько тысяч грелок

3000 грелок, одна на 7-8 часов - 98 т грн

Очень срочно для аэроразведки нужны дроны

2 Мавик 3 про - 152 т грн

Очень нужны зарядные станции

Большие 2- 130 т грн

Две маленькие -52 т грн

Нужны инвекторные генераторы, рации и пнб

Отчет о помощи фронту

За две недели волонтер выкупила и уже отправили на фронт:

4 рации Моторолла -105 000 грн

Мавик 3 про -1500 евро

Генераторы - 17780 и 23130 грн

Грелки - 4 тыс штук - 45000, 49000 и 33000 грн.

Запчасти - 20000 грн и 8300 грн

50 карематов -11500 грн

Планшеты - 27200 грн

Пнб - 28900 грн,

Шлем и плитоноска -37970 грн,

"Все чеки публикую и благодарим всех за каждую гривну. Люди, я Вас прошу по 5-20-100 грн, кто как может нужно выкупить грелки, дроны и станции, это очень срочно!", - добавляет Юсупова и публикует реквизиты для желающих финансово поддержать сбор.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253





















