На позиціях холодно, бійці мерзнуть: волонтерка Юсупова просить підтримати збір на грілки, дрони та зарядні станції для воїнів. ФОТОрепортаж
Українським воїнам на фронт терміново потрібні грілки, дрони та зарядні станції, оголошено збір коштів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у фейсбуку волонтерка Наталія Юсупова.
"Люди, дуже прошу реагувати та допомогати. Новини з фронту невтішні. Важкі бої біля Курахового, просування ворога на Куп'янському напрямку, на Покровському напрямку постійні штурми ворога. На жаль, багато втрат та важкопоранених. Дуже велика кількість термінових замовлень !!!!, - зазначає вона.
Юсупова нагадує, що вночі вже є заморозки, на позиціях холодно, бійці мерзнуть.
Термінові потреби
За словами Юсупової, потрібно викупити декілька тисяч грілок
3000 грілок, одна на 7-8 годин - 98 т грн
Дуже терміново для аеророзвідки потрібні дрони
2 Мавік 3 про - 152 т грн
Дуже потрібні зарядні станції
Великі 2- 130 т грн
Дві маленькі -52 т грн
Потрібні інвекторні генератори, рації та пнб
Звіт про допомогу фронту
За два тиждні волонтерка викупила та вже відправили на фронт:
4 рації Моторолла -105 000 грн
Мавік 3 про -1500 евро
Генератори - 17780 та 23130 грн
Грілки - 4 тис штук - 45000, 49000 та 33000 грн
Запчастини - 20000 грн та 8300 грн
50 карематів -11500 грн
Планшети - 27200 грн
Пнб - 28900 грн,
Шолом та плитоноска -37970 грн,
"Всі чекі публікую і дякуємо всім за кожну гривню. Люди, я Вас прошу по 5-20-100 грн, хто як може потрібно викупити грілки, дрони та станції, це дуже терміново!", - додає Юсупова та публікує реквізити для охочих фінансово підтримати збір.
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щось не чутно, щоб зверталися до ВР.
так зима ще й на починалась. на якомусь погодному сайті писали шо ще й + 20 буде
Уже холодно в окопах!
Или ты меряешь температуру своей задницей в роскошном своем кабинете?
Тому подаруй мені особисту калимагу, щоб я зі своїм барахлом з'їбався в СЗЧ.
В 2012-м году появилась на телеэкранах, став героиней реалити-шоу телеканала https://www.obozrevatel.com/entity/telekanal-11/ "1+1" "Богатые тоже плачут".
Принимала непосредственное участие в Революции Достоинства в качестве волонтера, оказывала посильную помощь протестующим.
После https://www.obozrevatel.com/topic/aneksiya-krimu/ аннексии Крыма и начала https://www.obozrevatel.com/topic/vijna-na-donbasi/ войны на Донбассе , Наталья Юсупова занялась помощью раненным. Она проводит огромное количество времени в госпиталях, тратит крупные суммы на помощь раненым украинским солдатам, собирает благотворительные средства в сети и реальной жизни не только на решение медицинских вопросов, но и на разнообразные посылки бойцам ВСУ.
Личная жизнь
Первый раз Наталья Юсупова вышла замуж еще в девятнадцать лет и уехала вместе с мужем в Германию. Однако брак скоро распался и Юсупова вернулась обратно в Украину.
Второй муж Натальи Юсуповой - украинский народный депутат шестого созыва Дмитрий Ветвицкий. От Ветвицкого у Натальи Юсуповой есть сын - Александр, крестная мать которого - Юлия Тимошенко. В браке пара прожила пять лет.
https://t.me/bryhynets/22551 Олександр БРИГИНЕЦЬ :
Шановна громадо!
Ми ще в неділю зібрали перший транш на 26 акумуляторів зі 104 необхідних для ДУК НЕБЕСНА ЛЮТЬ 67 ОМБр. Вчора почали збирати їх і тестувати!
Нагадаю, акумулятори потрібні на реанімацію 104 дронів, які надійшли на фронт не в повному комплекті.
Ефективність ваших донатів у цьому зборі вкрай ефективна --- ви донатите 2.650 гривень, а ДУК НЕБЕСНА ЛЮТЬ отримує бойовий дрон, який без нашого акумулятора нікуди не полетів би!
Тепер збираємо на другий з чотирьох траншів! Вже є 22.000 з 70.000!
Дякуємо!
Приєднуйся!
За вашою рекомендацією додали конверт Приват24:
Банка: https://send.monobank.ua/jar/9nMa9xd8TR
💳 Картка банки - 5375 4112 1615 3242,
Конверт Приват24 https://www.privat24.ua/send/d9dhj
💳 Картка конверта - 5168752108246920
Слава ЗСУ!
🥀І справді, цікаво!!!!
https://detaly.co.il/author/19newsdeskauth04/
Новости
19:05
Серьезные обвинения выдвинуты в адрес ГРУ РФ. По данным польского следствия, Россия планировала серию диверсий на грузовых и пассажирских воздушных судах, способных привести к многочисленным жертвам.
В конце июля на складах DHL в Бирмингеме и Лейпциге произошли два пожара, от которых никто не пострадал. В ходе следствия в отправке самовозгорающихся посылок заподозрили российские спецслужбы. Впервые об этом подозрении https://www.theguardian.com/uk-news/2024/oct/16/russia-suspected-of-planting-device-on-plane-that-caused-uk-warehouse-fire написали в The Guardian в середине октября.
Обе посылки прибыли по воздуху, и глава службы внутренней разведки Германии Томас Хальденванг заявил тогда, что если бы лейпцигский груз загорелся во время полета, «это привело бы к катастрофе». Теперь следствие склоняется к версии, что таков и был конечный план. По https://www.wsj.com/world/russia-plot-us-planes-incendiary-devices-de3b8c0a данным The Wall Street Journal, Главное разведывательное управление ВС РФ планировало совершить серию терактов на самолетах, летящих в США и Канаду, чтобы дезорганизовать Запад. А два поджога в Европе были лишь репетицией.
Причиной обоих возгораний стали электрические массажеры, в которых спрятали легковоспламеняющееся вещество на основе магния. Их отправил из пункта DHL в Вильнюсе некий Александр Сурановас, представившийся вымышленным именем. Предполагается, что он действовал в интересах российских спецслужб, заявили изданию представители следствия.
Сурановаса арестовали литовские полицейские. Их польские коллеги задержали четверых предполагаемых членов диверсионной сети. Сейчас Польша разыскивает еще как минимум двоих соучастников.
«Целью группы также была проверка канала передачи таких посылок, которые в конечном итоге должны были быть отправлены в США и Канаду», - заявили журналистам в польской прокуратуре. А глава польской внешней разведки Павел Шота добавил, что за операцией стояла Россия.
«Я не уверен, что политические лидеры России осознают последствия, которые наступили бы, если бы одна из этих посылок взорвалась и привела бы к массовым жертвам», - отметил Шота.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого The Wall Street Journal попросил прокомментировать ситуацию, назвал происходящее «традиционными необоснованными инсинуациями со стороны СМИ».
)))))))))))
А які наслідки коли кацапи знищили усю верхівку країни НАТО Польщі?
А які наслідки коли кацапи знищили МН-17?
кругом одні клоуни ...
А теракт - то х.ня - ще потрібно довести чиїх рук діло - може то Сонька вибухівку підклала...
клоуни...
Тим часом ЛОМи з ОПи знову посунули брехню. Про що демонструє https://t.me/bryhynets/22578 Олександр БРИГИНЕЦЬ :
Пропагандист Банкової не перестає бути пропагандистом, навіть коли цих пропагандистів мобілізувати і створити з них підрозділ
Досі не зрозуміло чому ПОДОЛЯК не мобілізований і не визначений офіційним керівником цього підрозділу гівнометів?
Нагадаю, що влада жорстко виступає проти того, щоб військові висловлювались на. внутрішньополітичні теми... Говнометів це не стосується...
Хіба має право існувати такий "уряд"?
Але це не на часі.