На позиціях холодно, бійці мерзнуть: волонтерка Юсупова просить підтримати збір на грілки, дрони та зарядні станції для воїнів. ФОТОрепортаж

Українським воїнам на фронт терміново потрібні грілки, дрони та зарядні станції, оголошено збір коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у фейсбуку волонтерка Наталія Юсупова.

"Люди, дуже прошу реагувати та допомогати. Новини з фронту невтішні. Важкі бої біля Курахового, просування ворога на Куп'янському напрямку, на Покровському напрямку постійні штурми ворога. На жаль, багато втрат та важкопоранених. Дуже велика кількість термінових замовлень !!!!, - зазначає вона.

Юсупова нагадує, що вночі вже є заморозки, на позиціях холодно, бійці мерзнуть.

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Термінові потреби

За словами Юсупової, потрібно викупити декілька тисяч грілок

3000 грілок, одна на 7-8 годин - 98 т грн

Дуже терміново для аеророзвідки потрібні дрони

2 Мавік 3 про - 152 т грн

Дуже потрібні зарядні станції

Великі 2- 130 т грн

Дві маленькі -52 т грн

Потрібні інвекторні генератори, рації та пнб

Звіт про допомогу фронту

За два тиждні волонтерка викупила та вже відправили на фронт:

4 рації Моторолла -105 000 грн

Мавік 3 про -1500 евро

Генератори - 17780 та 23130 грн

Грілки - 4 тис штук - 45000, 49000 та 33000 грн

Запчастини - 20000 грн та 8300 грн

50 карематів -11500 грн

Планшети - 27200 грн

Пнб - 28900 грн,

Шолом та плитоноска -37970 грн,

"Всі чекі публікую і дякуємо всім за кожну гривню. Люди, я Вас прошу по 5-20-100 грн, хто як може потрібно викупити грілки, дрони та станції, це дуже терміново!", - додає Юсупова та публікує реквізити для охочих фінансово підтримати збір.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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