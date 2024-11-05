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На позиціях холодно, бійці мерзнуть: волонтерка Юсупова просить підтримати збір на грілки, дрони та зарядні станції для воїнів. ФОТОрепортаж

Українським воїнам на фронт терміново потрібні грілки, дрони та зарядні станції, оголошено збір коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у фейсбуку волонтерка Наталія Юсупова.

"Люди, дуже прошу реагувати та допомогати. Новини з фронту невтішні. Важкі бої біля Курахового, просування ворога на Куп'янському напрямку, на Покровському напрямку постійні штурми ворога. На жаль, багато втрат та важкопоранених. Дуже велика кількість термінових замовлень !!!!, - зазначає вона.

Юсупова нагадує, що вночі вже є заморозки, на позиціях холодно, бійці мерзнуть.

Також читайте: Військовим на фронт терміново потрібні дрони, зарядні станції, рації та Starlink, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Термінові потреби

За словами Юсупової, потрібно викупити декілька тисяч грілок

3000 грілок, одна на 7-8 годин - 98 т грн

Дуже терміново для аеророзвідки потрібні дрони

2 Мавік 3 про - 152 т грн

Дуже потрібні зарядні станції

Великі 2- 130 т грн

Дві маленькі -52 т грн

Потрібні інвекторні генератори, рації та пнб

Звіт про допомогу фронту

За два тиждні волонтерка викупила та вже відправили на фронт:

4 рації Моторолла -105 000 грн

Мавік 3 про -1500 евро

Генератори - 17780 та 23130 грн

Грілки - 4 тис штук - 45000, 49000 та 33000 грн

Запчастини - 20000 грн та 8300 грн

50 карематів -11500 грн

Планшети - 27200 грн

Пнб - 28900 грн,

Шолом та плитоноска -37970 грн,

"Всі чекі публікую і дякуємо всім за кожну гривню. Люди, я Вас прошу по 5-20-100 грн, хто як може 🙏🙏🙏 потрібно викупити грілки, дрони та станції, це дуже терміново!", - додає Юсупова та публікує реквізити для охочих фінансово підтримати збір.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога

Автор: 

допомога (8484) Юсупова Наталія (199)


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Топ коментарі
+18
Минулої зими точно такі самі заголовки були. До речі в бюджет наступного року 46 лярдів закладено на дороги. 10 лярдів на ремонт ОП,ВР, ГП і тому подібне. А на ЗСУ бюджет урізано. Мерзніть далі.
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05.11.2024 13:52 Відповісти
+17
Зима прийшла з ненацька. Ніколи такого не було і от як грім серед ясного неба - холод. Тварини зелені. Катастрофа за катастрофою - і жодного хто відповідає за це все.
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05.11.2024 14:00 Відповісти
+16
Умеров, ау!
Уже холодно в окопах!
Или ты меряешь температуру своей задницей в роскошном своем кабинете?
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05.11.2024 13:54 Відповісти
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Минулої зими точно такі самі заголовки були. До речі в бюджет наступного року 46 лярдів закладено на дороги. 10 лярдів на ремонт ОП,ВР, ГП і тому подібне. А на ЗСУ бюджет урізано. Мерзніть далі.
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05.11.2024 13:52 Відповісти
Абсолютно правильно.
Щось не чутно, щоб зверталися до ВР.
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05.11.2024 13:55 Відповісти
І це ж при тому що ******* вже підвищили військовий збір до 5%. Тобто зескоти вже не соромлячись мародерять на всьому підряд,а народ як скидався на фронт так і далі скидається.
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05.11.2024 14:09 Відповісти
Вони рашкованські диверсанти і підточують ЗСУ як тільки можна і де тільки можна.
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05.11.2024 14:12 Відповісти
Ви певно той хто прикрив амбразуру тілом власного батька павлік матросов
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05.11.2024 20:50 Відповісти
Ти це Крупі піди прокричи. Чого ти тут в пусноту пердиш?
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05.11.2024 21:14 Відповісти
Минулої зими...(с)
так зима ще й на починалась. на якомусь погодному сайті писали шо ще й + 20 буде
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05.11.2024 19:58 Відповісти
Умеров, ау!
Уже холодно в окопах!
Или ты меряешь температуру своей задницей в роскошном своем кабинете?
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05.11.2024 13:54 Відповісти
умерову по@@й
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05.11.2024 18:59 Відповісти
Можливо там не було зворотньої інформації
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05.11.2024 14:01 Відповісти
чому люди не розуміють що донатять не заради смс а заради самих себе,тому що гроші (в могилу) на інший світ не забереш,лише свої добрі справи.
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05.11.2024 14:02 Відповісти
Так я для всіх написав,чи ваша злість та дурість заважає це зрозуміти.такі як крупа чи ви не задонатять.
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05.11.2024 20:49 Відповісти
Іди мимо і не п.зди, жлобяра. Волонтери звертаються до ЛЮДЕЙ. Тобі тут не місце!
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05.11.2024 21:07 Відповісти
Зима прийшла з ненацька. Ніколи такого не було і от як грім серед ясного неба - холод. Тварини зелені. Катастрофа за катастрофою - і жодного хто відповідає за це все.
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05.11.2024 14:00 Відповісти
+
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05.11.2024 14:03 Відповісти
+
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05.11.2024 14:04 Відповісти
+
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05.11.2024 14:17 Відповісти
Дєдушка Мороз. Хотів машину попросити але начмед сказав, що на баланс автослужба другу машину, навіть безоплатно, не візьме. У тебе є броньований "Хамві" - ремонтуй його за свої гроші, готуй до зими, потім підзаправляй, бо місячна норма біля 200 км. І їздь на ньому…
Тому подаруй мені особисту калимагу, щоб я зі своїм барахлом з'їбався в СЗЧ.
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05.11.2024 14:24 Відповісти
задоначено!
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05.11.2024 14:24 Відповісти
вона небідна людина і так
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05.11.2024 19:01 Відповісти
Наталья Юсупова - известный украинский волонтер и блогер, хозяйка агентства недвижимости в Днепре, светская львица. Бывшая жена народного депутата Дмитрия Ветвицкого. АЛЕ......

В 2012-м году появилась на телеэкранах, став героиней реалити-шоу телеканала https://www.obozrevatel.com/entity/telekanal-11/ "1+1" "Богатые тоже плачут".

Принимала непосредственное участие в Революции Достоинства в качестве волонтера, оказывала посильную помощь протестующим.

После https://www.obozrevatel.com/topic/aneksiya-krimu/ аннексии Крыма и начала https://www.obozrevatel.com/topic/vijna-na-donbasi/ войны на Донбассе , Наталья Юсупова занялась помощью раненным. Она проводит огромное количество времени в госпиталях, тратит крупные суммы на помощь раненым украинским солдатам, собирает благотворительные средства в сети и реальной жизни не только на решение медицинских вопросов, но и на разнообразные посылки бойцам ВСУ.

Личная жизнь

Первый раз Наталья Юсупова вышла замуж еще в девятнадцать лет и уехала вместе с мужем в Германию. Однако брак скоро распался и Юсупова вернулась обратно в Украину.

Второй муж Натальи Юсуповой - украинский народный депутат шестого созыва Дмитрий Ветвицкий. От Ветвицкого у Натальи Юсуповой есть сын - Александр, крестная мать которого - Юлия Тимошенко. В браке пара прожила пять лет.
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05.11.2024 19:14 Відповісти
у Натальи Юсуповой есть сын - Александр, крестная мать которого - Юлия Тимошенко. От это училка хорошая
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05.11.2024 19:19 Відповісти
Ти ще не розповів,що цей самий Алєксандр,у 18 років (у 2014) виїхав у Лондон де і зараз обрєтається...
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05.11.2024 21:17 Відповісти
чому б у хрестної матері не спитати грошей? та точно небідна потвора
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05.11.2024 19:18 Відповісти
Звідки ви знаєте, що Юсупова не зверталась до неї?
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05.11.2024 21:11 Відповісти
за то у Зеленосраких тепло...зестадо ніколи не зрозуміє що вони зробили усіх разом...
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05.11.2024 14:37 Відповісти
Наш самопризначенець нарешті проявить свій патріотизм ! ? Хоча б свої кросівки відніс волонтерам. Проявить нарешті свій АЛЬТРУЇЗМ. Бо нічого ж не "вкрав" - все по закону.
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05.11.2024 19:07 Відповісти
Так волонтери навіть збирають на акомулятори для дронів, яких в рамках проекту "мільярд" Умеров передав в ЗСУ некомплектними:
https://t.me/bryhynets/22551 Олександр БРИГИНЕЦЬ :
Шановна громадо!
Ми ще в неділю зібрали перший транш на 26 акумуляторів зі 104 необхідних для ДУК НЕБЕСНА ЛЮТЬ 67 ОМБр. Вчора почали збирати їх і тестувати!
Нагадаю, акумулятори потрібні на реанімацію 104 дронів, які надійшли на фронт не в повному комплекті.
Ефективність ваших донатів у цьому зборі вкрай ефективна --- ви донатите 2.650 гривень, а ДУК НЕБЕСНА ЛЮТЬ отримує бойовий дрон, який без нашого акумулятора нікуди не полетів би!
Тепер збираємо на другий з чотирьох траншів! Вже є 22.000 з 70.000!
Дякуємо!
Приєднуйся!
За вашою рекомендацією додали конверт Приват24:
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💳 Картка банки - 5375 4112 1615 3242,
Конверт Приват24 https://www.privat24.ua/send/d9dhj
💳 Картка конверта - 5168752108246920

Слава ЗСУ!
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05.11.2024 19:27 Відповісти
https://t.me/putch111/50662 Путч. Русский - нах*й ,


🥀І справді, цікаво!!!!
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05.11.2024 19:30 Відповісти
WSJ: Российские спецслужбы планировали взорвать гражданские самолеты, летящие в США?

https://detaly.co.il/author/19newsdeskauth04/

Новости


19:05

Серьезные обвинения выдвинуты в адрес ГРУ РФ. По данным польского следствия, Россия планировала серию диверсий на грузовых и пассажирских воздушных судах, способных привести к многочисленным жертвам.

В конце июля на складах DHL в Бирмингеме и Лейпциге произошли два пожара, от которых никто не пострадал. В ходе следствия в отправке самовозгорающихся посылок заподозрили российские спецслужбы. Впервые об этом подозрении https://www.theguardian.com/uk-news/2024/oct/16/russia-suspected-of-planting-device-on-plane-that-caused-uk-warehouse-fire написали в The Guardian в середине октября.

Обе посылки прибыли по воздуху, и глава службы внутренней разведки Германии Томас Хальденванг заявил тогда, что если бы лейпцигский груз загорелся во время полета, «это привело бы к катастрофе». Теперь следствие склоняется к версии, что таков и был конечный план. По https://www.wsj.com/world/russia-plot-us-planes-incendiary-devices-de3b8c0a данным The Wall Street Journal, Главное разведывательное управление ВС РФ планировало совершить серию терактов на самолетах, летящих в США и Канаду, чтобы дезорганизовать Запад. А два поджога в Европе были лишь репетицией.

Причиной обоих возгораний стали электрические массажеры, в которых спрятали легковоспламеняющееся вещество на основе магния. Их отправил из пункта DHL в Вильнюсе некий Александр Сурановас, представившийся вымышленным именем. Предполагается, что он действовал в интересах российских спецслужб, заявили изданию представители следствия.

Сурановаса арестовали литовские полицейские. Их польские коллеги задержали четверых предполагаемых членов диверсионной сети. Сейчас Польша разыскивает еще как минимум двоих соучастников.

«Целью группы также была проверка канала передачи таких посылок, которые в конечном итоге должны были быть отправлены в США и Канаду», - заявили журналистам в польской прокуратуре. А глава польской внешней разведки Павел Шота добавил, что за операцией стояла Россия.

«Я не уверен, что политические лидеры России осознают последствия, которые наступили бы, если бы одна из этих посылок взорвалась и привела бы к массовым жертвам», - отметил Шота.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого The Wall Street Journal попросил прокомментировать ситуацию, назвал происходящее «традиционными необоснованными инсинуациями со стороны СМИ».
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05.11.2024 19:18 Відповісти
яке нам до цього діло?
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05.11.2024 19:50 Відповісти
"«Я не уверен, что политические лидеры России осознают последствия, которые наступили бы, если бы одна из этих посылок взорвалась и привела бы к массовым жертвам», - отметил Шота."

)))))))))))
А які наслідки коли кацапи знищили усю верхівку країни НАТО Польщі?
А які наслідки коли кацапи знищили МН-17?

кругом одні клоуни ...
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05.11.2024 20:14 Відповісти
Це при тому що відомо що знищення не могло відбутись без наказу з кремля.

А теракт - то х.ня - ще потрібно довести чиїх рук діло - може то Сонька вибухівку підклала...

клоуни...
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05.11.2024 20:16 Відповісти
+
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05.11.2024 19:25 Відповісти
+
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05.11.2024 19:38 Відповісти
Навіть не знаю як то коментувати. В силу свого віку я ще не приймав участі в виборах. Але як мені здається, треба повішати за яйця того полководця з банкової. Я малий, але не дурний. Військо потребує постійного фінансування, а цей мудак вирішив виділити по 1000грн. допомоги. По-перше, та тисяча поможе як мертвому кадило. По-друге, математика проста. Беремо в середньому 25 мільйонів народу, множимо на його срану тисячу і маємо 25 мільярдів видатку. Може я все-таки дурний? Чому не направити ці гроші на підтримку війська? Це великі кошти, можна забезпечити всім необхідним навіть невелику армію.
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05.11.2024 19:41 Відповісти
при відкритті карти нац кешбеку ви відмовляєтесь від банківської таємниці. Ось і вся суть вовиної тисячі.
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05.11.2024 19:48 Відповісти
так і є.... відразу видалив цю муйню....нах зелених і пецю
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05.11.2024 19:52 Відповісти
Знов Порох в душу насрав, що аж з рота вивалюється?🤮Прийми проносне, просерешся, попусте, подоляцьке😁
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05.11.2024 21:16 Відповісти
Хто міг би допомогти з грілками, дронами, і зарядними станціями... Порох міг би! Але йому в п'ятницю прокурори всунули "тормоза" у вигляді блокування рахунків афільованих з ним підприємств.
Тим часом ЛОМи з ОПи знову посунули брехню. Про що демонструє https://t.me/bryhynets/22578 Олександр БРИГИНЕЦЬ :

Пропагандист Банкової не перестає бути пропагандистом, навіть коли цих пропагандистів мобілізувати і створити з них підрозділ
Досі не зрозуміло чому ПОДОЛЯК не мобілізований і не визначений офіційним керівником цього підрозділу гівнометів?
Нагадаю, що влада жорстко виступає проти того, щоб військові висловлювались на. внутрішньополітичні теми... Говнометів це не стосується...
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05.11.2024 19:42 Відповісти
А скілько підприємств отримали арешт рвхунків?
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05.11.2024 20:40 Відповісти
Пані Юсупова , намагаюся кожного разу відгукнуться на ваші пропозиції, як можу із пенсії . Велике прохання не знижуйте , а збільшуйте вашу волонтерську діяльність.
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05.11.2024 19:46 Відповісти
дров нечіпайте ато від 5 до 7 років
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05.11.2024 19:53 Відповісти
+
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05.11.2024 19:56 Відповісти
Ганьба.
Хіба має право існувати такий "уряд"?
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05.11.2024 20:39 Відповісти
Почекайте. Щас ****** роздасть 700 млн. доларів на "1000 від Зе", за які грілками бійців можна було б завалити. Тоді може і про бійців подумає.
Але це не на часі.
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05.11.2024 21:42 Відповісти
 
 