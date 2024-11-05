Овладение Patriot: Четвертая группа украинских военных завершила обучение в Германии. ФОТОрепортаж

Четвертая группа украинских военных завершила учения по применению зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщили в Воздушных силах ФРГ, информирует Цензор.НЕТ.

"В последние недели мы подготовили четвертую украинскую группу для освоения системы Patriot. Благодаря успешному завершению обучения ПВО Украины должна быть устойчивой против атак самолетов, ракет и крылатых ракет", - отметили там.

В командовании заявили, что военные Украины приобрели необходимые навыки для защиты своего неба.

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