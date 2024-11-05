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Овладение Patriot: Четвертая группа украинских военных завершила обучение в Германии. ФОТОрепортаж

Четвертая группа украинских военных завершила учения по применению зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщили в Воздушных силах ФРГ, информирует Цензор.НЕТ.

"В последние недели мы подготовили четвертую украинскую группу для освоения системы Patriot. Благодаря успешному завершению обучения ПВО Украины должна быть устойчивой против атак самолетов, ракет и крылатых ракет", - отметили там.

В командовании заявили, что военные Украины приобрели необходимые навыки для защиты своего неба.

Читайте: Система Patriot из Румынии прибыла в Украину

Ще одна група українських військових завершила навчання на Patriot у Німеччині
Ще одна група українських військових завершила навчання на Patriot у Німеччині
Ще одна група українських військових завершила навчання на Patriot у Німеччині
Ще одна група українських військових завершила навчання на Patriot у Німеччині

Автор: 

Германия (7093) военные учения (3466) Patriot (299)


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незабаром будуть на нулі в окопі по наказу засирського
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05.11.2024 18:48 Ответить
Ні. Ґоша (фантомас) цього не допустить!
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05.11.2024 20:20 Ответить
Хороша і надійна техніка. А моги б і ми мати свої, надійні і багато систем ППО ПРО "Кільчень". А ці були б,як додаткові до наших. Ще були проекти з турками випускати аж три модифікації систем ППО, але Лідор нації найвєлічайший і найпотужніший в світі малорос Боневтік Потужний Херпідович, вирішив, що кращий захист для його шобли - асфальт і всі українські гроші з бюджету і виграних попередниками в судах у кацапів, все-таки зарив в асфальт. А сьогодні бігає по сусідах і вимагає - "дайте, вбивають українців, вам не соромно!" і налоаштовує вухастих зелених баранів, що у всьому винен не він, а США і партнери.
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05.11.2024 20:28 Ответить
Шо так мало. На нулі треба пво-шники. В нас же так це працює
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05.11.2024 21:16 Ответить
 
 