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Опанування Patriot: Четверта група українських військових завершила навчання у Німеччині. ФОТОрепортаж

Четверта група українських військових завершила навчання із застосування зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомили у Повітряних силах ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

"Останніми тижнями ми підготували четверту українську групу для опанування системи Patriot. Завдяки успішному завершенню навчання ППО України має бути стійкою проти атак літаків, ракет і крилатих ракет", - зазначили там.

У командуванні заявили, що військові України набули необхідних навичок для захисту свого неба.

Читайте: Система Patriot із Румунії прибула до України

Ще одна група українських військових завершила навчання на Patriot у Німеччині
Ще одна група українських військових завершила навчання на Patriot у Німеччині
Ще одна група українських військових завершила навчання на Patriot у Німеччині
Ще одна група українських військових завершила навчання на Patriot у Німеччині

Автор: 

Німеччина (7511) військові навчання (2785) Patriot (335)


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незабаром будуть на нулі в окопі по наказу засирського
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05.11.2024 18:48 Відповісти
Ні. Ґоша (фантомас) цього не допустить!
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05.11.2024 20:20 Відповісти
Хороша і надійна техніка. А моги б і ми мати свої, надійні і багато систем ППО ПРО "Кільчень". А ці були б,як додаткові до наших. Ще були проекти з турками випускати аж три модифікації систем ППО, але Лідор нації найвєлічайший і найпотужніший в світі малорос Боневтік Потужний Херпідович, вирішив, що кращий захист для його шобли - асфальт і всі українські гроші з бюджету і виграних попередниками в судах у кацапів, все-таки зарив в асфальт. А сьогодні бігає по сусідах і вимагає - "дайте, вбивають українців, вам не соромно!" і налоаштовує вухастих зелених баранів, що у всьому винен не він, а США і партнери.
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05.11.2024 20:28 Відповісти
Шо так мало. На нулі треба пво-шники. В нас же так це працює
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05.11.2024 21:16 Відповісти
 
 