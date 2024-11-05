Опанування Patriot: Четверта група українських військових завершила навчання у Німеччині. ФОТОрепортаж
Четверта група українських військових завершила навчання із застосування зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Про це повідомили у Повітряних силах ФРН, інформує Цензор.НЕТ.
"Останніми тижнями ми підготували четверту українську групу для опанування системи Patriot. Завдяки успішному завершенню навчання ППО України має бути стійкою проти атак літаків, ракет і крилатих ракет", - зазначили там.
У командуванні заявили, що військові України набули необхідних навичок для захисту свого неба.
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Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар05.11.2024 18:48 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Tommy Lee
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Поділля16
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Grey Cat
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