Опанування Patriot: Четверта група українських військових завершила навчання у Німеччині. ФОТОрепортаж

Четверта група українських військових завершила навчання із застосування зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомили у Повітряних силах ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

"Останніми тижнями ми підготували четверту українську групу для опанування системи Patriot. Завдяки успішному завершенню навчання ППО України має бути стійкою проти атак літаків, ракет і крилатих ракет", - зазначили там.

У командуванні заявили, що військові України набули необхідних навичок для захисту свого неба.

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