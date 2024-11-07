Сутки на Донетчине: оккупанты 9 раз обстреляли населенные пункты, 1 человек получил ранения. ФОТО

Российские захватчики не останавливают обстрелы Донетчины. За минувшие сутки под вражеским огнем оказались 13 населенных пунктов области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Курахово повреждены многочисленные частные дома, в Сухих Ялах ранен человек, в Дачном повреждено админздание.

Россияне продолжают вести разведку и атакуют Покровскую громаду FPV-дронами. Направляют их как на машины гражданских, так и на оперативные службы во время выполнения ими служебных обязанностей.

Вчера, 6 ноября, около 09:00 во время локализации пожара в одном из частных домов поселка Шевченко произошел обстрел со стороны российских войск из FPV-дрона рядом со служебным автомобилем ГСЧС. Личный состав не пострадал, техника спасателей повреждений не получила.

В тот же день в 14:45 вражеский дрон попал в грузовой автомобиль, который двигался на автодороге от п.Шевченко в направлении с.Новотроицкое.

В 16:30 под ударом врага оказался и п.Леонтовичи (Первое Мая), в результате чего повреждены хозяйственная постройка, забор, окна частного дома.

Уже ночью, около 23.00 российские войска осуществили обстрел с.Даченское. Разрушено около 20 частных домохозяйств.

Краматорский район

В Лимане поврежден инфраструктурный объект. В Никоноровке Николаевской громады повреждены сельскохозяйственное предприятие и техника, склад, учреждение культуры и линия электропередач. В Старой Николаевке Ильиновской громады повреждены 8 объектов. Обстреляны окраины Константиновской громады.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 3 дома. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, многоэтажка и промышленное здание.

С линии фронта эвакуированы 393 человека, в том числе, 25 детей.

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