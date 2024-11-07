Доба на Донеччині: окупанти 9 разів обстріляли населені пункти, 1 людина дістала поранення. ФОТО
Російські загарбники не припиняють обстрілів Донеччини. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 13 населених пунктів області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Кураховому пошкоджено численні приватні будинки, у Сухих Ялах поранено людину, у Дачному пошкоджено адмінбудівлю.
Росіяни продовжують вести розвідку та атакують Покровську громаду fpv-дронами. Спрямовують їх як на автівки цивільних, так і на оперативні служби під час виконання ними службових обовʼязків.
Вчора, 6 листопада, близько 09:00 під час локалізації пожежі в одному з приватних будинків с-ща Шевченко стався обстріл з боку російських військ з FPV-дрону поряд зі службовим автомобілем ДСНС. Особовий склад не постраждав, техніка рятувальників пошкоджень не зазнала.
Того ж дня о 14:45 ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль, який рухався на автодорозі від с.Шевченко в напрямку с.Новотроїцьке.
О 16:30 під ударом ворога опинилось і с-ще. Леонтовичи (Перше Травня), в результаті чого пошкоджено господарську споруду, паркан, вікна приватного будинку.
Вже вночі, близько 23.00 російська війська здійснили обстріл с.Даченське. Зруйновано близько 20 приватних домогосподарств.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Никонорівці Миколаївської громади пошкоджено сільськогосподарське підприємство і техніку, склад, заклад культури і лінію електропередач. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.
З лінії фронту евакуйовано 393 людини, у тому числі 25 дітей.
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