В бою за Украину погиб УНСОвец из Ривного Владимир Магус. ФОТО
Во время выполнения боевого задания погиб на войне старший солдат Владимир Магус из Ривного.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице УНСО Ривненской области.
Владимир Магус родился 8 февраля 1972 года. С начала украинского национального возрождения в 1989 году примкнул в ряды молодежных организаций СНУМ, УГС, Рух на Ривненщине. Был активным участником акций протеста против действующей советской власти "в 90-91 годах.
В феврале 1990 года Владимир стал участником голодовки под военкоматом в Ривно, где главным требованием было создание украинского войска.
В 1990-1991 годах Владимир выезжал на Казацкие могилы и на празднование 500-летия Запорожской сечи.
Осенью 1990 года Владимир был инициатором акций в Ривном во время студенческой "Революции на граните".
Тогда же в 90-х годах Магус присоединился к формированию первых украинских националистических организаций Ривного (Украинского Националистического Союза и УНСО).
30 июня 1991 года две сотни членов УНС провели факельное шествие в память о дне провозглашения во Львове независимости Украины.
В первый день августовского путча, когда создается УНСО, Магус был одним из первых ее участников. В дальнейшем весь его жизненный путь неразрывно был связан с УНСО: тренировки, акции, тренировки.
В 1992 году ривненчанин был участником "Поезда дружбы" - акции в поддержку духа украинских военных и украинского населения в Крыму.
Владимир Магус был активным идейным бойцом и защитником всего украинского. Он стал участником протестных действий подразделениями УНСО во время событий 2000-2001 годах - "Украина без Кучмы", в 2004 году - "Оранжевого майдана" и в 2014 году - "Евромайдана".
"Владимир был надежным другом, всегда готов подставить плечо, поддержать в трудную минуту. Отдельно хотелось бы отметить то, что он всегда мог зарядить жизнерадостным оптимизмом пользуясь своей улыбкой и присущим только ему юмором...
Он был примером силы духа и человечности и с достоинством и честью завершил свой земной путь", - отметили в УНСО Ривненщины.
Последовательный украинский патриот и предприниматель Владимир Магус в 2022 году одним из первых вступил в ряды ВСУ для защиты страны от вооруженной агрессии врага.
"Он был тем, на кого всегда можно было положиться. Человек, который не только отдавал себя в бою, но и всегда поддерживал, помогал словом и поступком. Владимир был надежным другом, настоящим братом по оружию - всегда готов подставить плечо, поддержать в трудную минуту.
Его безграничная преданность не только своему делу, но и собратьям, оставит в наших сердцах неизгладимый след. Он был примером силы духа и человечности", - рассказали о Герое в 56 Отдельном Батальоне Сил ТрО.
Заупокойная панихида состоится в 10:00 часов 09.11.2024 в Свято-Покровском кафедральном соборе г.Ривне.
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«Братство. Спецпідрозділ ГУР МО шукає мотивованих українців, християн, готових служити Господу та українській нації зі зброєю в руках, вдосконалюватись, будувати справедливе суспільство, засноване на християнських цінностях, людей, які знають, що любов та віра - вищі за страх»