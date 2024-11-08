У бою за Україну загинув УНСОвець із Рівного Володимир Магус. ФОТО

Під час виконання бойового завдання загинув на війні старший солдат Володимир Магус з Рівного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці УНСО Рівненщини.

Володимир Магус народився 8 лютого 1972 року. З початку українського національного відродження у 1989 році примкнув до лав молодіжних організацій СНУМ, УГС, Рух на Рівненщині. Був активним учасником акцій протесту проти діючої радянської влади" у 90-91 роках.

У лютому 1990 року Володимир став учасником голодування під військоматом у Рівному, де головною вимогою було створення українського війська.

У 1990-1991 роках Володимир виїжджав на Козацькі могили та на святкування 500-річчя Запорізької січі.

Восени 1990 року Володимир був ініціатором акцій у Рівному під час студентської "Революції на граніті".

Тоді ж в 90-х роках Магус долучився до формування перших українських націоналістичних організацій Рівного (Української Націоналістичної Спілки та УНСО).

30 червня 1991 року дві сотні членів УНС провели смолоскипну ходу на згадку про день проголошення у Львові незалежності України.

В перший день серпневого путчу, коли створюється УНСО, Магус був одним з перших її учасників. Надалі увесь його життєвий шлях нерозривно був пов’язаний з УНСО: вишколи, акції, тренування.

У 1992 році рівнянин був учасником "Поїзду дружби" - акції на підтримку духу українських військових та українського населення в Криму.

Володимир Магус був активним ідейним бійцем та захисником всього українського. Він став учасником протестних дій підрозділами УНСО під час подій 2000-2001 роках - "Україна без Кучми", у 2004 році - "Помаранчевого майдану" та у 2014 році - "Євромайдану".

"Володимир був надійним другом, завжди готовий підставити плече, підтримати в скрутну хвилину. Окремо хотілося б зауважити те, що він завжди міг зарядити життєрадісним оптимізмом послуговуючись своєю посмішкою та притаманним тільки йому гумором...

Він був прикладом сили духу та людяності й з гідністю та честю завершив свій земний шлях", - зазначили в УНСО Рівненщини.

Послідовний український патріот і підприємець Володимир Магус у 2022 році одним з перших вступив до лав ЗСУ для захисту країни від збройної агресії ворога.

"Він був тим, на кого завжди можна було покластися. Людина, яка не тільки віддавала себе в бою, а й завжди підтримувала, допомагала словом та вчинком. Володимир був надійним другом, справжнім братом по зброї - завжди готовий підставити плече, підтримати в скрутну хвилину.

Його безмежна відданість не лише своїй справі, але й побратимам, залишить в наших серцях незгладимий слід. Він був прикладом сили духу і людяності", - розповіли про Героя в 56 Окремому Батальйоні Сил ТрО.

Заупокійна панахида відбудеться о 10:00 годині 09.11.2024 у Свято-Покровському кафедральному соборі м.Рівне.

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