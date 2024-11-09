Враг продвинулся возле Максимовки, Мясожаровки, Дальнего, Селидового, Петровки, Богоявленки и Победы, - DeepState. ФОТО
Осинтеры обновили карту боевых действий и сообщают о новых продвижениях врага на Востоке нашей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Максимовки (село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области), Мясожаровки (село в Коломыйчиской сельской громаде Сватовского района Луганской области), Дальнего (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области), Селидово (административный центр Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области), Петровки (село Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области), Богоявленки (село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области) и Победы (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты пытаются штурмовать позиции Сил обороны на Торецком направлении малыми группами. Одна бригада в Торецке уничтожает ежедневно от 50 до 70 россиян.
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капітуляціїперемоги". Його вже посилають наюх, ігнорують, відвертаються, сміються, а воно всеодно гастролює, кривляється, гундосит. Клоун є клоун. Армію гроблять, країну здають під "переможні" відосіки.
Але, більшість = українське насЄлЄніЄ не хоче приймати у цьому участь.
Вони не мої родичі, і не мої друзі.
Знаю кому донатю я = воїнам 47-ї окремої механізованої бригади "Магура".
Якщо тебе цікавить кому конкретно, то можу озвучити і прізвище свого земляка з Харкова, і реквізити.
добре що ти і тобі подібні з*ібались в германію. ще зробіть таку ласку - не ходіть ні на які вибори. воно вам і накуй тепер не впало.
може тоді в України появиться хоч якийсь шанс
Головний виконавець цього плану "перемоги" Сирський та його команда сраколизів.