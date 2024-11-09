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Враг продвинулся возле Максимовки, Мясожаровки, Дальнего, Селидового, Петровки, Богоявленки и Победы, - DeepState. ФОТО

Осинтеры обновили карту боевых действий и сообщают о новых продвижениях врага на Востоке нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Максимовки (село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области), Мясожаровки (село в Коломыйчиской сельской громаде Сватовского района Луганской области), Дальнего (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области), Селидово (административный центр Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области), Петровки (село Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области), Богоявленки (село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области) и Победы (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг увеличил интенсивность штурмов на Сиверском направлении, - ОТГ "Луганськ"

Максимівка карта
Максимовка

М'ясожарівка карта
Мясожаровка

Дальнє карта
Дальнее

Селидове карта
Селидово

Петрівка карта
Петровка

Богоявленка карта
Богоявленка

Побєда карта
Победа

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты пытаются штурмовать позиции Сил обороны на Торецком направлении малыми группами. Одна бригада в Торецке уничтожает ежедневно от 50 до 70 россиян.

Донецкая область (9629) боевые действия (4030)


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Топ комментарии
+21
Пора міняти вову 4 повістки на адекватну людину
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09.11.2024 08:18
+20
А обдолбаний клоун продовжує гастролі за кордоном зі своїм "планом капітуляції перемоги". Його вже посилають наюх, ігнорують, відвертаються, сміються, а воно всеодно гастролює, кривляється, гундосит. Клоун є клоун. Армію гроблять, країну здають під "переможні" відосіки.
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09.11.2024 08:20
+14
Ворог просуваєтся і захоплює нові території на жаль ніякі висновки не роблятся , за три остані місяці втрачених територій в 6 раз більше чим за весь 2023 рік, втратили 5 міст і десятки сіл ,замість того що б стабілізувати фронт Сирський і "найвеличніший" вирішили попіаритись на курській операції.
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09.11.2024 08:44
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Витискають наших в степ
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09.11.2024 08:01 Ответить
ЗЕИУДА и Сирьський дуже потужно
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09.11.2024 09:53 Ответить
Пора міняти вову 4 повістки на адекватну людину
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09.11.2024 08:18 Ответить
Навіщо міняти, гарна людина, он по тисячі гривень всім обіцяв, а міг би просто ці гроші викрасти! А Володимир Олександрович ні, про людей дбає, країну майже самотужки боронить, плани перемог пише, прямо мама Ріма нації !
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09.11.2024 10:49 Ответить
А обдолбаний клоун продовжує гастролі за кордоном зі своїм "планом капітуляції перемоги". Його вже посилають наюх, ігнорують, відвертаються, сміються, а воно всеодно гастролює, кривляється, гундосит. Клоун є клоун. Армію гроблять, країну здають під "переможні" відосіки.
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09.11.2024 08:20 Ответить
Громадяни допомагають (донати) Силам оборони України.
Але, більшість = українське насЄлЄніЄ не хоче приймати у цьому участь.
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09.11.2024 08:22 Ответить
Прошу повідомити скільки донатять ЗЕ!, Єрмак і члени СН?? Дякую!
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09.11.2024 10:29 Ответить
Запитай у них.
Вони не мої родичі, і не мої друзі.
Знаю кому донатю я = воїнам 47-ї окремої механізованої бригади "Магура".
Якщо тебе цікавить кому конкретно, то можу озвучити і прізвище свого земляка з Харкова, і реквізити.
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09.11.2024 17:18 Ответить
Ворог просуваєтся і захоплює нові території на жаль ніякі висновки не роблятся , за три остані місяці втрачених територій в 6 раз більше чим за весь 2023 рік, втратили 5 міст і десятки сіл ,замість того що б стабілізувати фронт Сирський і "найвеличніший" вирішили попіаритись на курській операції.
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09.11.2024 08:44 Ответить
А які висновки можна зробити? Ракети потрібні,щоб понищити носії кабів.Каби москалям зараз дуже допомагають.Вони кидають вже по 900 одиниць в тиждень.
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09.11.2024 09:34 Ответить
Тут, як мені вважається, головне ще по переду - коли зеленский почне виводити ЗСУ з курщини - на плечах військ, рашисти можуть йти і йти Україною. Бо впевнений що там, як і скрізь по фронту, нема жодного укріпрайьону - максимум від зеленского - це окопчики по коліно, застелені чорною пвх плівкою.
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09.11.2024 11:23 Ответить
По- перше, тут фронт операції по кордону довжиною 25 км а вся довжина кордону по області -563 км. Так що якби було таке завдання то оркам можно йти і раніше і зараз де завгодно. По- друге, Ваша та впевненість ні на чому не базується.
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09.11.2024 17:29 Ответить
Не знаю хто там прийде замість блазня з підворотні, но достати все це він буде повинен з горлянки Вальоді, його 5 - 6 менеджерів та горлянок слуг нарІда.
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09.11.2024 08:52 Ответить
Стрибай в Тису та нє тошні, а ти вже, тоді ок ))
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09.11.2024 08:56 Ответить
сподіваюсь вже не довго і нам всім знову доведеться обирати між порохом і вазеліном
добре що ти і тобі подібні з*ібались в германію. ще зробіть таку ласку - не ходіть ні на які вибори. воно вам і накуй тепер не впало.
може тоді в України появиться хоч якийсь шанс
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09.11.2024 09:02 Ответить
А будуть після Гундоса Просроченого вибори в Україні? Воно, Нетряпкович тих, хто допомагає армії-пресує, закриває рахунки, обливає брудом через марафон і нацьковує своїх прихвостнів. А хто із блогерів насмілився хоч крапельку його критикувати, чи критикувати його зелену і ригівську шоблу - відразу подача в розшук і вручення повістки та контроль, щоб людина потрапила в пекло і була вбита кацапами. Всі мають говорити тільки хороше про Гундоса Просроченого і аплодувати, точно так як в північній корії. Але в північній кореї до цього йшли років сто, а в нас Гундосмаланець все зробив на 5 з хвостиком років.
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09.11.2024 09:49 Ответить
Чи буде взагалі Ураїна після.
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12.11.2024 21:14 Ответить
Клоун вже так розвалив все, до чого тільки змогли дотягнутися його липкі і воровиті руки, що навіть прийде Трамп з мільярдами доларів, то вже зробити нічого не вийдще. Кожен день перебування у керма Боневтіка Потужногно обертається для України втратої великих територій, життя військових та мирних і розваленими містами. А при "Шоколадному" без західного фінансування зробили свої ракети "Нептун", "Вільха", "Сапсан-Грім 2", "Стугну" та івнші, міномети, САУ, модернізували танки, БТР....,які Володя Боневтік Нетряпкович Потужний закатав в асфальт, взаміного свого не давши. Ще при "Шоколадному" звільнили 2/3 окупований територій, отримали безвіз з ЕС, асоціацію, Томос, реформи і зростання економіки кожного місяця на 4%.
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09.11.2024 10:13 Ответить
План "перемоги" Зеленського - дЕрьмака працює.
Головний виконавець цього плану "перемоги" Сирський та його команда сраколизів.
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09.11.2024 08:50 Ответить
"Cитуація важка але некатастрофічна.Нам вдалося стабілізувати фронт."(((Скажитє как єво завут?(((((
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09.11.2024 09:20 Ответить
Боневтіке Херпідовичу Потужний Нетряпкович, іжи на йух, забирай свою косоворотку, свою воровиту і антимайданну шоблу і вали на всі чотири сторони. Ти для України бідоносець. Ти дав можливість кацапу розвалити тут все, що ще збудували наші прапрадіди, діди, батьки і ми. Дозволяємо забрати свій асфальт, а залиш 500 мільярдів гривень, які ти забрав своїми брудними руками з бюджету і залишив нас голими перед коварним ворогом.
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09.11.2024 09:39 Ответить
це прогнозовано, якщо набусифікувати хворих інженерів, толку не буде.
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09.11.2024 10:32 Ответить
Зміни можливі лише при зміні політичного керівництва, а за ним і військового. Самі вони не підуть, переворот також не можливий, залишається один варіант - ворожі танки під Києвом. Тоді зелені втечуть, але боронити вже буде нікому.
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09.11.2024 11:14 Ответить
Зелена мерзота зливаэ Украину!!! Де Залужный?
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09.11.2024 15:23 Ответить
Залужний вербуєтья та навчається у англосаксів та готується до виборів!
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10.11.2024 05:29 Ответить
Зелена гнида та всі хто були до нього з 91 року у владі , та всі інші ікі їм служать призвели країну до геноциду та пограбування українців
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10.11.2024 05:27 Ответить
 
 