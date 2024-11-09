Враг продвинулся возле Максимовки, Мясожаровки, Дальнего, Селидового, Петровки, Богоявленки и Победы, - DeepState. ФОТО

Осинтеры обновили карту боевых действий и сообщают о новых продвижениях врага на Востоке нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Максимовки (село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области), Мясожаровки (село в Коломыйчиской сельской громаде Сватовского района Луганской области), Дальнего (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области), Селидово (административный центр Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области), Петровки (село Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области), Богоявленки (село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области) и Победы (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Максимовка



Мясожаровка



Дальнее



Селидово



Петровка



Богоявленка



Победа

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты пытаются штурмовать позиции Сил обороны на Торецком направлении малыми группами. Одна бригада в Торецке уничтожает ежедневно от 50 до 70 россиян.