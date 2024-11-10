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Новости Фото Война
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Воины 53 ОМБр уничтожают живую силу врага: леса Донецкой области усеяны телами и остатками противника. ФОТОРЕПОРТАЖ

После вражеских штурмов леса Донетчины усеяны телами российских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 53 ОМБр.

"Вражеские штурмы не утихают, когда-то живописные леса Донетчины теперь усеяны телами и остатками противника. Уничтожение живой силы, техники и вооружения россиян - наш приоритет. Воины 53-й бригады применяют все имеющиеся технические средства, уничтожая живую силу врага, пополняя статистику потерь россиян. Держим строй. Здесь нет места для пощады", - говорится в сообщении.

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ліквідовані окупанти на Донеччині
ліквідовані окупанти на Донеччині
ліквідовані окупанти на Донеччині
ліквідовані окупанти на Донеччині
ліквідовані окупанти на Донеччині
ліквідовані окупанти на Донеччині
ліквідовані окупанти на Донеччині

ликвидация (3529) 53 отдельная механизированная бригада (117)


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І хто буде прибирати те сміття?
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10.11.2024 14:28 Ответить
На гумус піде
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10.11.2024 14:31 Ответить
Детритофа́ги від https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. detritus «распад; продукт распада» черві.....
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10.11.2024 14:50 Ответить
Шкода. Краще б їх почесно поховали в ********** і видали спадкоємцям декілька мільйонів на горілку. Поглиблення подальшої алкодегенерації ********** нам вигідно.
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10.11.2024 22:36 Ответить
Заре прийде Ярема Стогін, mrSmith, та ще подібні та авторитетно заявлять, що уе все брехня та постановка тернопільського театру, насправді у кацапів втрат нема та навпаки ще двадцять воскресли.
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10.11.2024 15:30 Ответить
*не "уе", а "це".
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10.11.2024 15:51 Ответить
 
 