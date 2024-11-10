Воины 53 ОМБр уничтожают живую силу врага: леса Донецкой области усеяны телами и остатками противника. ФОТОРЕПОРТАЖ

После вражеских штурмов леса Донетчины усеяны телами российских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 53 ОМБр.

"Вражеские штурмы не утихают, когда-то живописные леса Донетчины теперь усеяны телами и остатками противника. Уничтожение живой силы, техники и вооружения россиян - наш приоритет. Воины 53-й бригады применяют все имеющиеся технические средства, уничтожая живую силу врага, пополняя статистику потерь россиян. Держим строй. Здесь нет места для пощады", - говорится в сообщении.

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