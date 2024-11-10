Воїни 53 ОМБр знищують живу силу ворога: ліси Донеччини усіяні тілами та залишками противника. ФОТОрепортаж
Після ворожих штурмів ліси Донеччини всіяні тілами російських військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 53 ОМБр.
"Ворожі штурми не вщухають, колись мальовничі ліси Донеччини тепер усіяні тілами та залишками противника. Знищення живої сили, техніки та озброєння росіян - наш пріоритет. Воїни 53-ї бригади застосовують усі наявні технічні засоби, знищуючи живу силу ворога, поповнюючи статистику втрат росіян. Тримаємо стрій. Тут немає місця для пощади", - йдеться у повідомленні.
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Олена Ткаченко
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Dmitriy Prudko
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