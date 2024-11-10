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Новини Фото Війна
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Воїни 53 ОМБр знищують живу силу ворога: ліси Донеччини усіяні тілами та залишками противника. ФОТОрепортаж

Після ворожих штурмів ліси Донеччини всіяні тілами російських військових. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 53 ОМБр.

"Ворожі штурми не вщухають, колись мальовничі ліси Донеччини тепер усіяні тілами та залишками противника. Знищення живої сили, техніки та озброєння росіян - наш пріоритет. Воїни 53-ї бригади застосовують усі наявні технічні засоби, знищуючи живу силу ворога, поповнюючи статистику втрат росіян. Тримаємо стрій. Тут немає місця для пощади", - йдеться у повідомленні.

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ліквідовані окупанти на Донеччині
ліквідовані окупанти на Донеччині
ліквідовані окупанти на Донеччині
ліквідовані окупанти на Донеччині
ліквідовані окупанти на Донеччині
ліквідовані окупанти на Донеччині
ліквідовані окупанти на Донеччині

Автор: 

ліквідація (3916) 53 окрема механізована бригада (117)


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І хто буде прибирати те сміття?
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10.11.2024 14:28 Відповісти
На гумус піде
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10.11.2024 14:31 Відповісти
Детритофа́ги від https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. detritus «распад; продукт распада» черві.....
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10.11.2024 14:50 Відповісти
Шкода. Краще б їх почесно поховали в ********** і видали спадкоємцям декілька мільйонів на горілку. Поглиблення подальшої алкодегенерації ********** нам вигідно.
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10.11.2024 22:36 Відповісти
Заре прийде Ярема Стогін, mrSmith, та ще подібні та авторитетно заявлять, що уе все брехня та постановка тернопільського театру, насправді у кацапів втрат нема та навпаки ще двадцять воскресли.
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10.11.2024 15:30 Відповісти
*не "уе", а "це".
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10.11.2024 15:51 Відповісти
 
 