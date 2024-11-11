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Украинского дальнобойщика убили в Германии во время спора из-за войны, - Bild. ФОТОрепортаж

На юге Германии украинского дальнобойщика убили во время спора о диктаторе Путине.

Об этом пишет Bild, информирует Цензор.НЕТ.

"Конфликт произошел на стоянке грузовиков вблизи села Оберрот. Вечером в субботу четверо водителей распивали там алкоголь. 38-летний дальнобойщик из Румынии Ионут Б. рассказал BILD, что просил коллег сделать музыку тише, но те не слушали, продолжали громко смеяться и спорить. По словам Ионута, темой дискуссии стала война в Украине и роль России", - пишет издание.

После 20:00 по местному времени конфликт обострился и перерос в драку.

Во время нее 34-летний водитель из Украины был убит. Трех других мужчин (35, 41 и 45 лет) арестовали. Один из них - гражданин Узбекистана.

Сейчас правоохранители выясняют, кто именно убил украинца.

Читайте: Россиянину, который убил украинских военных в Германии, предъявили обвинение

Українського далекобійника вбили у Німеччині під час суперечки про Путіна
Українського далекобійника вбили у Німеччині під час суперечки про Путіна
Українського далекобійника вбили у Німеччині під час суперечки про Путіна

Автор: 

Германия (6953) убийство (6484)


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Топ комментарии
+25
З к@ц@пом треба не бухати, а його пресувати
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11.11.2024 15:18
+11
Якого хйя вони бухають з москалями!?!? Я
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11.11.2024 15:51
+7
Гнать вшивоту "русскогомира" ссаными тряпками с территории Европы!
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11.11.2024 16:03
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З к@ц@пом треба не бухати, а його пресувати
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11.11.2024 15:18 Ответить
Взагалі то скоріш вбили через бухло, а не через війну.
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11.11.2024 15:26 Ответить
Без "чурок" не обійшлося.
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11.11.2024 15:49 Ответить
Якого хйя вони бухають з москалями!?!? Я
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11.11.2024 15:51 Ответить
Не виправдовую але на лобі не написано.
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11.11.2024 19:18 Ответить
якого **** он вообще бухает на работе? Удержаться никак не возможно? Потерпеть три дня , доехать до дома и там уже накатить, если прям приспичило.
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12.11.2024 23:41 Ответить
Гнать вшивоту "русскогомира" ссаными тряпками с территории Европы!
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11.11.2024 16:03 Ответить
Один узбек, а ті два хто? Кацапи?
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11.11.2024 16:29 Ответить
життя непередбачуване. Возив би снаряди у артдивізіоні, то міг би жити.
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11.11.2024 16:54 Ответить
Бо не треба взагалі вступати в розмову з москворилими і совками, але ж 60% українців за кордоном це роблять бо вважають що ті росіянці проти війни бо втекли
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11.11.2024 19:56 Ответить
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ ВОЙСК ООН ИЗ УКРАИНЦЕВ В ТОМ ЧИСЛЕ !!! ТАК КАК ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ В ЕС !!! И ЕСЛИ ГЕРМАНИЯ ХОЧЕТ БЫТЬ В ООН !!! И УЗБЕКИ И Т.П. ВСЁ ПОЙМУТ КОГДА ИХ БУДУТ ВОЙСКА ООН ОСТАНАВЛИВАТЬ !)
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11.11.2024 23:46 Ответить
А ПО УКРАИНСКИ ПРОСТО !!! ВАЖКО ЖИТИ БЕЗ ПИШТОЛЯ !)
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11.11.2024 23:47 Ответить
На тебе многотонный автопоезд, груз на сотни тысяч долларов, ***** ты пьеш вообще?!
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12.11.2024 23:43 Ответить
 
 