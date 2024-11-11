Украинского дальнобойщика убили в Германии во время спора из-за войны, - Bild. ФОТОрепортаж

На юге Германии украинского дальнобойщика убили во время спора о диктаторе Путине.

Об этом пишет Bild, информирует Цензор.НЕТ.

"Конфликт произошел на стоянке грузовиков вблизи села Оберрот. Вечером в субботу четверо водителей распивали там алкоголь. 38-летний дальнобойщик из Румынии Ионут Б. рассказал BILD, что просил коллег сделать музыку тише, но те не слушали, продолжали громко смеяться и спорить. По словам Ионута, темой дискуссии стала война в Украине и роль России", - пишет издание.

После 20:00 по местному времени конфликт обострился и перерос в драку.

Во время нее 34-летний водитель из Украины был убит. Трех других мужчин (35, 41 и 45 лет) арестовали. Один из них - гражданин Узбекистана.

Сейчас правоохранители выясняют, кто именно убил украинца.

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